ICE se hace pasar por trabajadores eléctricos y arresta a inmigrante en California
Publicado el23/06/2026 a las 11:45
- ICE usó disfraz eléctrico
- Arresto encubierto en California
- Denuncian operativo migratorio polémico
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron una detención encubierta en California utilizando una estrategia inusual.
Se hicieron pasar por trabajadores de una compañía eléctrica para acercarse a un inmigrante en su vivienda.
El operativo fue registrado en video y posteriormente difundido, generando preocupación entre organizaciones comunitarias.
A simple vista, los agentes vestían chalecos naranja y amarillo, simulando ser personal de servicios públicos, según Univision.
ICE realiza un arresto encubierto en California
“Estamos trabajando para la ciudad, estamos trabajando en el poste de luz”, se escucha decir a uno de los agentes.
En el mismo video, los oficiales indican que el hombre debía mover su vehículo fuera del lugar.
El inmigrante salió de su casa y cooperó con la solicitud sin sospechar lo que ocurriría después.
En ese momento, la situación cambió de forma abrupta y los agentes revelaron su identidad.
“¡Manos arriba, manos arriba, no se mueva!”, se escucha gritar durante la detención.
Otros agentes federales con armas largas aparecen en la escena apuntando al detenido.
El hombre fue rodeado y arrestado en el lugar por los oficiales de ICE.
Operativo encubierto con apariencia de servicio público
La estrategia utilizada por los agentes consistió en simular una emergencia de servicios públicos.
El uso de chalecos de trabajo permitió que se acercaran sin levantar sospechas iniciales.
El objetivo fue lograr que el inmigrante saliera voluntariamente de su vivienda.
Una vez fuera, los agentes ejecutaron la detención de manera inmediata.
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El video del operativo muestra el cambio repentino de una interacción civil a un arresto armado.
La organización Unión del Barrio denunció el operativo tras la difusión de las imágenes.
La agrupación afirmó que la familia del hombre quedó profundamente afectada por lo ocurrido.
“Si vemos que salen con chalecos puestos haciéndose pasar por trabajadores de la ciudad y desafortunadamente pudieron engañar a esta persona… eso es importante que la gente lo sepa”, declaró Ron Gochez.
Gochez señaló que la familia del detenido no puede creer la forma en que ocurrió el arresto.
Denuncias de organizaciones y reacción familiar
La organización Unión del Barrio expresó preocupación por el impacto emocional del operativo.
Según su vocero, la familia del inmigrante se encuentra aterrorizada tras el arresto.
El caso ha generado críticas sobre el uso de tácticas de engaño en detenciones migratorias.
Gochez también cuestionó el actuar de las autoridades durante este tipo de intervenciones.
“La legalidad, eso ya no existe… lo que son los derechos ya no existe… hacen lo que les da la gana”, agregó.
Las declaraciones reflejan la tensión entre organizaciones comunitarias y autoridades federales.
El caso se suma a otros operativos donde se han utilizado estrategias similares para detenciones.
Debate sobre límites legales en detenciones migratorias
El uso de disfraces o identidades falsas por parte de agentes federales ha reabierto el debate legal.
En este caso, la forma de la detención ha sido cuestionada por especialistas en inmigración.
De acuerdo con el abogado Alex Gálvez, el operativo podría implicar una violación constitucional.
“Esto es una violación quizás constitucional donde el oficial tenía que tener una orden de cateo… cuando efectuó el arresto de esta manera”, explicó.
La crítica principal se centra en la posible falta de orden judicial adecuada para el procedimiento.
El incidente plantea interrogantes sobre los límites de las tácticas utilizadas por autoridades migratorias.
Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones entre defensores de derechos de inmigrantes.