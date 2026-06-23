ICE se hace pasar por trabajadores eléctricos y arresta a inmigrante en California

ICE usó disfraz eléctrico

Arresto encubierto en California

Denuncian operativo migratorio polémico

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron una detención encubierta en California utilizando una estrategia inusual.

Se hicieron pasar por trabajadores de una compañía eléctrica para acercarse a un inmigrante en su vivienda.

El operativo fue registrado en video y posteriormente difundido, generando preocupación entre organizaciones comunitarias.

A simple vista, los agentes vestían chalecos naranja y amarillo, simulando ser personal de servicios públicos, según Univision.

ICE realiza un arresto encubierto en California

“Estamos trabajando para la ciudad, estamos trabajando en el poste de luz”, se escucha decir a uno de los agentes.

En el mismo video, los oficiales indican que el hombre debía mover su vehículo fuera del lugar.

El inmigrante salió de su casa y cooperó con la solicitud sin sospechar lo que ocurriría después.

En ese momento, la situación cambió de forma abrupta y los agentes revelaron su identidad.

“¡Manos arriba, manos arriba, no se mueva!”, se escucha gritar durante la detención.

Otros agentes federales con armas largas aparecen en la escena apuntando al detenido.

El hombre fue rodeado y arrestado en el lugar por los oficiales de ICE.