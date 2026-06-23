Tribunal de apelaciones permite a Trump reactivar deportaciones aceleradas en todo EE.UU.

Corte avala deportaciones aceleradas

Trump amplía expulsiones migrantes

Debate sobre debido proceso

Un tribunal federal de apelaciones autorizó a la administración del presidente Donald Trump a reanudar el uso del proceso de deportación acelerada en todo Estados Unidos.

La decisión representa un respaldo clave a su estrategia de expulsiones más rápidas dentro del sistema migratorio.

El fallo revoca una orden previa de un tribunal inferior que había bloqueado la expansión del programa.

Aquel tribunal había advertido que su aplicación a gran escala podía vulnerar el debido proceso.

Tribunal de apelaciones autoriza deportaciones aceleradas en todo EE.UU.

Tribunal de apelaciones autoriza al Gobierno de Trump a ampliar el alcance de las deportaciones aceleradas de migrantes https://t.co/XuNCiDM9VP — CNN en Español (@CNNEE) June 23, 2026

El debate central gira en torno a si el gobierno puede usar este mecanismo fuera del contexto fronterizo tradicional.

El panel de apelaciones emitió su decisión con una votación de 2 a 1, según Univision.

La resolución fue tomada por el Tribunal de Apelaciones de EEUU para el Distrito de Columbia.

El caso reabre una de las herramientas más controversiales de la política migratoria reciente.