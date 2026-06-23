Trump asegura que Irán aceptó inspecciones nucleares “infinitas” y mantener abierto el estrecho de Ormuz

Trump reveló un avance clave con Irán que podría cambiar el rumbo de las negociaciones y aliviar tensiones internacionales.

Irán acepta inspecciones nucleares.

Ormuz seguirá abierto.

Persisten desacuerdos financieros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Irán aceptó someterse al nivel más alto de inspecciones nucleares durante un período indefinido, en lo que describió como un avance clave dentro de las negociaciones entre ambos países para reducir tensiones y consolidar un acuerdo más amplio. Trump destaca inspecciones nucleares sin límite de tiempo como condición clave A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump aseguró que Teherán aceptó controles nucleares exhaustivos y permanentes, una condición que calificó como esencial para continuar las conversaciones diplomáticas. «Irán ha aceptado plena y completamente someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo período (¡infinito!). Esto garantizará la ‘honestidad nuclear’. Si no hubieran aceptado esto, ¡no habría más negociaciones!», dijo Trump en su red Truth Social. El mandatario sostuvo que este compromiso representa una garantía para verificar las actividades nucleares iraníes y evitar futuras disputas relacionadas con el desarrollo de tecnología atómica.

El estrecho de Ormuz permanecerá abierto tras las concesiones iraníes Trump también señaló que, como parte de los avances alcanzados, Estados Unidos permitirá que el estratégico estrecho de Ormuz continúe operando sin restricciones navales. Por esta y «otras importantes concesiones hechas por Irán», el mandatario republicano aseguró que ha accedido a «permitir que el estrecho de Ormuz permanezca abierto, sin más bloqueo naval», aunque mantendrá buques en algunas posiciones «por si fuera necesario restablecer el bloqueo», aunque «en este momento parece muy improbable». La decisión es especialmente relevante debido a la importancia del estrecho de Ormuz para el comercio energético mundial, ya que por esa vía transita una parte significativa del petróleo transportado por mar. Irán confirma libre tránsito comercial por una de las rutas marítimas más importantes del mundo Las declaraciones de Trump fueron respaldadas parcialmente por el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, quien confirmó que actualmente la ruta marítima permanece abierta para el comercio internacional. Este mismo martes el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, confirmó que este importante paso naval está «completamente abierto para embarcaciones comerciales» y los barcos no tienen que hacer ningún pago para cruzarlo al menos durante los 60 días establecidos en el acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos para extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo definitivo. Trump destacó además el impacto que esta situación ha tenido en el mercado energético. Ayer, según otra publicación del presidente estadounidense en esta red social, 19 millones de barriles de petróleo salieron de Ormuz, una cantidad «récord», que ha provocado que bajen los precios del petróleo.

Persisten diferencias sobre el uso de los activos iraníes descongelados Otro de los puntos abordados por Trump fue la liberación de activos iraníes congelados en el extranjero, una medida que forma parte de los acuerdos alcanzados recientemente. Respecto a la congelación de activos, Trump afirmó que «el dinero y/o las sanciones que el Tesoro de Estados Unidos está liberando se depositan en una cuenta de garantía bloqueada, controlada por Estados Unidos, y se utilizarán para la compra de alimentos y suministros médicos: «exclusivamente de Estados Unidos, incluyendo maíz, trigo y soja de nuestros grandes agricultores estadounidenses», añadió. Sin embargo, desde Teherán surgió una versión distinta sobre el destino de esos recursos. Sin embargo, el embajador iraní aseguró que será Irán el único que decidirá sobre el uso de sus activos descongelados en el extranjero, conforme a la decisión tomada en la víspera por Estados Unidos. «No habrá ninguna entidad u otra parte (en las negociaciones) que tengan algo que decir sobre cómo se usan», dijo a propósito de las declaraciones del presidente Donald Trump, que aseguró que esos fondos serán fiscalizados por su país y Catar y servirán para comprar «maíz, soja y trigo» a los granjeros estadounidenses.