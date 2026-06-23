Acusan a once personas de robar vehículos en aeropuertos de Colorado para enviarlos a México
Publicado el22/06/2026 a las 18:23
- Robaban autos en aeropuertos
- Enviaban vehículos a México
- Investigan vínculos con carteles
Una investigación en Colorado derivó en la acusación formal contra once personas señaladas de integrar una presunta organización dedicada al robo de vehículos y remolques en distintos aeropuertos del estado.
Las autoridades sostienen que los sospechosos aprovecharon estacionamientos de terminales aéreas para seleccionar sus objetivos, con el propósito de trasladar posteriormente los vehículos hacia México.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, la red habría operado entre julio de 2024 y enero de 2025 y logró sustraer decenas de vehículos en varios condados de Colorado.
El caso fue revelado este lunes y forma parte de una investigación más amplia sobre el tráfico de automóviles robados desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.
La investigación revela una operación que habría robado más de 40 vehículos
La acusación presentada por un gran jurado incluye un total de 52 cargos contra los once implicados.
Entre los delitos señalados figuran asociación delictiva, conspiración, robo de vehículos, falsificación de documentos y posesión de herramientas destinadas a cometer robos.
Según las autoridades, la organización actuó en al menos siete condados del estado.
La Fiscalía indicó que durante el periodo investigado fueron sustraídos 41 vehículos.
Las pérdidas económicas relacionadas con estos robos superan los 900.000 dólares.
Los investigadores creen que la estructura criminal mantenía una operación organizada y coordinada para identificar vehículos vulnerables y sacarlos rápidamente de circulación antes de que fueran reportados.
Los aeropuertos se convirtieron en el principal objetivo de los acusados
AG Weiser announced the takedown of a major vehicle theft ring that allegedly stole 41 vehicles, exceeding $900,000 in value. This takedown could not have been accomplished without the integral partnership of @DenverDAsOffice and @CSP_News: https://t.co/gC1IxmavLb pic.twitter.com/9siNtL3hWc
— Colorado Attorney General (@COAttnyGeneral) June 22, 2026
Las autoridades señalaron que gran parte de las actividades del grupo se concentró en estacionamientos de aeropuertos regionales y en el Aeropuerto Internacional de Denver.
También fueron utilizados hoteles cercanos a las terminales aéreas y algunas zonas rurales como puntos de apoyo para la operación.
La Fiscalía explicó que los sospechosos se beneficiaban de una situación común entre los viajeros: muchos propietarios dejaban sus vehículos estacionados durante varios días mientras se encontraban fuera de la ciudad.
Ese factor provocaba que los robos no fueran detectados de inmediato.
Según la investigación, este retraso permitía que los vehículos fueran utilizados en otros delitos, ocultados temporalmente en depósitos rurales o trasladados hacia México antes de que las autoridades emitieran alertas oficiales.
Las autoridades sospechan vínculos con carteles mexicanos
La acusación sostiene que los integrantes de la red realizaban modificaciones para dificultar el rastreo de los vehículos robados.
Entre las prácticas detectadas se encuentran el intercambio de placas, la alteración de números de identificación vehicular y el uso de matrículas temporales falsas de Colorado.
Estas acciones habrían permitido ocultar la procedencia de los automóviles durante su traslado.
Además, los investigadores sospechan que muchos de los vehículos enviados a México terminaron en manos de carteles del narcotráfico.
Sin embargo, la posible conexión con organizaciones criminales mexicanas continúa bajo investigación y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
El caso forma parte de un problema creciente en Estados Unidos
La investigación en Colorado surge en medio de una preocupación creciente por el robo de vehículos en aeropuertos estadounidenses.
En junio de 2025, fiscales federales en Texas anunciaron cargos contra personas vinculadas a otra red que presuntamente operaba en aeropuertos de Denver, Las Vegas, Phoenix, Salt Lake City, Fort Lauderdale, Dallas-Fort Worth y Houston.
De acuerdo con esa acusación, los sospechosos utilizaban dispositivos electrónicos para reprogramar llaves, empleaban placas fraudulentas y alteraban números de identificación vehicular antes de exportar los automóviles robados a México.
La magnitud del problema también ha sido reflejada por el Buró Nacional de Seguros contra el Crimen (NICB).
La organización informó en enero pasado que la cantidad de vehículos robados detectados mientras cruzaban hacia México desde California, Arizona y Texas aumentó un 79 % en los últimos cuatro años.
Entre los principales objetivos de estas redes de robo figuran camionetas, vehículos utilitarios deportivos (SUV) y automóviles de alta gama, modelos que suelen tener una alta demanda en los mercados ilegales.
Te Puede Interesar: Alerta en Los Ángeles: humo tóxico y emergencia por incendio que no logra ser controlado
FUENTE: EFE