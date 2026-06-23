Acusan a once personas de robar vehículos en aeropuertos de Colorado para enviarlos a México

Robaban autos en aeropuertos

Enviaban vehículos a México

Investigan vínculos con carteles

Una investigación en Colorado derivó en la acusación formal contra once personas señaladas de integrar una presunta organización dedicada al robo de vehículos y remolques en distintos aeropuertos del estado.

Las autoridades sostienen que los sospechosos aprovecharon estacionamientos de terminales aéreas para seleccionar sus objetivos, con el propósito de trasladar posteriormente los vehículos hacia México.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, la red habría operado entre julio de 2024 y enero de 2025 y logró sustraer decenas de vehículos en varios condados de Colorado.

El caso fue revelado este lunes y forma parte de una investigación más amplia sobre el tráfico de automóviles robados desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.

La investigación revela una operación que habría robado más de 40 vehículos

La acusación presentada por un gran jurado incluye un total de 52 cargos contra los once implicados.

Entre los delitos señalados figuran asociación delictiva, conspiración, robo de vehículos, falsificación de documentos y posesión de herramientas destinadas a cometer robos.

Según las autoridades, la organización actuó en al menos siete condados del estado.

La Fiscalía indicó que durante el periodo investigado fueron sustraídos 41 vehículos.

Las pérdidas económicas relacionadas con estos robos superan los 900.000 dólares.

Los investigadores creen que la estructura criminal mantenía una operación organizada y coordinada para identificar vehículos vulnerables y sacarlos rápidamente de circulación antes de que fueran reportados.