Alerta en Los Ángeles: humo tóxico y emergencia por incendio que no logra ser controlado

Declaran emergencia en Los Ángeles

Humo tóxico persiste

Incendio sin control

Un incendio en una enorme planta de almacenamiento en Boyle Heights mantiene en alerta a Los Ángeles, tras seis días consecutivos de humo denso cubriendo amplias zonas de la ciudad.

El siniestro comenzó el miércoles por la tarde en el techo de una instalación de alimentos refrigerados, provocando una rápida respuesta de las autoridades y la emisión de órdenes de confinamiento.

La situación escaló durante el fin de semana, cuando las autoridades confirmaron la declaración de estado de emergencia para enfrentar la magnitud del incidente.

La persistencia del humo ha encendido las alarmas por sus efectos en la salud, especialmente en comunidades cercanas al epicentro del incendio.

Calidad del aire en niveles peligrosos

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire advirtió que las partículas contaminantes alcanzaron niveles “muy perjudiciales para la salud”, extendiendo la alerta hasta el lunes.

Las zonas más afectadas incluyen el centro del condado, el valle de San Gabriel y sectores del valle de San Fernando, donde el aire ha sido catalogado como altamente dañino.

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Las autoridades pidieron a los residentes permanecer en interiores, cerrar puertas y ventanas y utilizar sistemas de ventilación o purificadores para reducir la exposición.

El humo continúa desplazándose hacia áreas al norte y este del incendio, ampliando el impacto regional del desastre.