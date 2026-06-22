Alerta en Los Ángeles: humo tóxico y emergencia por incendio que no logra ser controlado
Publicado el22/06/2026 a las 09:49
- Declaran emergencia en Los Ángeles
- Humo tóxico persiste
- Incendio sin control
Un incendio en una enorme planta de almacenamiento en Boyle Heights mantiene en alerta a Los Ángeles, tras seis días consecutivos de humo denso cubriendo amplias zonas de la ciudad.
El siniestro comenzó el miércoles por la tarde en el techo de una instalación de alimentos refrigerados, provocando una rápida respuesta de las autoridades y la emisión de órdenes de confinamiento.
La situación escaló durante el fin de semana, cuando las autoridades confirmaron la declaración de estado de emergencia para enfrentar la magnitud del incidente.
La persistencia del humo ha encendido las alarmas por sus efectos en la salud, especialmente en comunidades cercanas al epicentro del incendio.
Calidad del aire en niveles peligrosos
El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire advirtió que las partículas contaminantes alcanzaron niveles “muy perjudiciales para la salud”, extendiendo la alerta hasta el lunes.
Las zonas más afectadas incluyen el centro del condado, el valle de San Gabriel y sectores del valle de San Fernando, donde el aire ha sido catalogado como altamente dañino.
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Las autoridades pidieron a los residentes permanecer en interiores, cerrar puertas y ventanas y utilizar sistemas de ventilación o purificadores para reducir la exposición.
El humo continúa desplazándose hacia áreas al norte y este del incendio, ampliando el impacto regional del desastre.
Operación compleja para los bomberos
La alcaldesa Karen Bass confirmó que el estado de emergencia sigue activo y reconoció las dificultades que enfrentan los equipos de emergencia para controlar el fuego.
“El edificio plantea importantes desafíos de seguridad y operativos”, señalaron los bomberos, destacando que la estructura interna limita el acceso seguro.
Las grandes estanterías y los materiales inflamables dentro de la planta han complicado las labores, obligando a los equipos a actuar con extrema precaución.
Las autoridades estiman que el control total del incendio podría tomar varios días más debido a la complejidad del siniestro.
Respuesta estatal y medidas para la población
El gobernador Gavin Newsom activó recursos estatales adicionales para apoyar las labores de emergencia y reforzar la coordinación entre agencias.
A pesar del impacto del humo, las autoridades indicaron que “no hay razón” para ordenar evacuaciones obligatorias por ahora, aunque permiten salidas voluntarias.
Un portavoz policial recomendó en español a la comunidad quedarse en casa, en reconocimiento a la alta población hispana en la zona afectada.
Mientras el incendio sigue activo, la prioridad se mantiene en proteger a los residentes y evitar que la situación escale aún más en los próximos días, señaló la agencia de ‘EFE’ y ‘NCB News‘.