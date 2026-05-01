Trump ordena retirar tropas de Alemania tras choque con Merz
Trump retira tropas de Alemania Tensiones crecen con Europa Choque directo con Merz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea retirar 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, según altos funcionarios del Pentágono citados este viernes por medios locales. Por qué importa: La decisión refleja tensiones crecientes entre Washington y sus aliados europeos en medio de […]
Publicado el01/05/2026 a las 13:48
- Trump retira tropas de Alemania
- Tensiones crecen con Europa
- Choque directo con Merz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea retirar 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, según altos funcionarios del Pentágono citados este viernes por medios locales.
Por qué importa: La decisión refleja tensiones crecientes entre Washington y sus aliados europeos en medio de la guerra contra Irán.
El Pentágono está preparando la retirada de 5.000 efectivos activos estacionados en Alemania, de acuerdo con funcionarios de defensa.
La medida aún se encuentra en fase de planificación, pero ya ha sido confirmada por altos mandos militares citados en reportes recientes.
Trump ordena el retiro de tropas en Alemania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, de acuerdo con altos funcionarios del Pentágono. https://t.co/Ohk82xjGza
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 1, 2026
Actualmente, Estados Unidos mantiene más de 36.000 soldados en territorio alemán, según Efe.
Estos efectivos están distribuidos en instalaciones clave como la base aérea de Ramstein y el cuartel general en Wiesbaden.
También incluyen áreas de entrenamiento en Grafenwöhr y Hohenfels, en Baviera.
Otras ubicaciones estratégicas son la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.
La posible reducción representa un cambio significativo en la presencia militar estadounidense en Europa.
Tensiones con aliados europeos
La decisión se interpreta como una señal de descontento de Trump con sus aliados europeos.
El mandatario ya había amenazado con retirar tropas por la falta de apoyo en la guerra contra Irán.
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Washington y Tel Aviv iniciaron el conflicto con Teherán el 28 de febrero.
Según Trump, varios países europeos no respaldaron esa ofensiva.
El republicano ha criticado repetidamente a sus aliados por no responder al llamado de Estados Unidos.
También ha cuestionado la postura de algunos líderes europeos frente a Irán.
Choque directo con Alemania
La medida también surge en medio de un cruce de críticas con el canciller alemán, Friedrich Merz.
Merz acusó a Trump de haber sido “humillado” por Teherán en negociaciones recientes.
Trump respondió con declaraciones directas contra el líder alemán.
El presidente estadounidense le pidió enfocarse en “arreglar” su país y la guerra en Ucrania.
Además, lo acusó de no apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán.
También afirmó que Merz cree “que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.
Trump agregó críticas al desempeño económico de Alemania.
Por su parte, Merz inicialmente apoyó los ataques contra Irán.
Sin embargo, con el tiempo ha adoptado una postura más crítica.
Ese cambio ha generado fricciones con la Casa Blanca.