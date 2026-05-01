Trump retira tropas de Alemania

Tensiones crecen con Europa

Choque directo con Merz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea retirar 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, según altos funcionarios del Pentágono citados este viernes por medios locales.

Por qué importa: La decisión refleja tensiones crecientes entre Washington y sus aliados europeos en medio de la guerra contra Irán.

El Pentágono está preparando la retirada de 5.000 efectivos activos estacionados en Alemania, de acuerdo con funcionarios de defensa.

La medida aún se encuentra en fase de planificación, pero ya ha sido confirmada por altos mandos militares citados en reportes recientes.

Trump ordena el retiro de tropas en Alemania