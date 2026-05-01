ICE detiene madre con hijos

Operativo genera fuerte polémica

Denuncian presión con menores Una madre hispana fue detenida por agentes de ICE mientras acompañaba a sus hijos a la escuela en el noreste de San Antonio, en un operativo que ha generado preocupación por el uso de menores durante la intervención. El caso involucra a Betania Euscategui, una migrante venezolana, quien caminaba con sus hijos de 9 y 11 años hacia la parada del autobús escolar cuando fue interceptada. El hecho ocurrió el mismo día de su cumpleaños, de acuerdo con Univision. Testigos describieron una escena tensa y sorpresiva. ICE detiene a madre en operativo escolar en Texas Una madre venezolana es arrestada por ICE frente a sus hijos en una parada de autobús escolar en Texas.https://t.co/8ojhJ14zap

— Primer Impacto (@PrimerImpacto) April 30, 2026 Según una persona que presenció el momento, varios vehículos rodearon a la familia. “No fueron pocos carros, fueron como seis carros que se atravesaron y la acorralaron como si ella fuera una delincuente”, relató. La situación generó miedo inmediato. “‘Corran’, fue lo único que yo pensé porque no sabíamos por qué a ella la iban a agarrar o qué era lo que pasaba”, añadió la testigo. Otra persona presente recordó el impacto emocional en los niños. “Miré a la hija llorando, los carros y los agentes acercándose a la señora”, dijo.

También aseguró que los agentes hicieron preguntas relacionadas con el esposo. “‘Dinos dónde está el esposo o si no, lo vamos a encontrar en otro lugar y va a ser peor’”, recordó. Intento de presión contra el padre ICE acorrala a mujer que llevaba a sus hijos a la escuela; su familia denuncia la detención irregularhttps://t.co/LH0vNN9MhK — N+ UNIVISION SAN ANTONIO (@nmasunivSATX) April 30, 2026 Mientras ocurría la detención, Andrés, esposo de Betania, se encontraba en su departamento.

Hasta ese lugar también llegaron agentes federales. Según su testimonio, intentaron obligarlo a entregarse. Asegura que utilizaron a su familia como forma de presión. TE PUEDE INTERESAR: Spirit Airlines al borde de desaparecer tras choque con Administración Trump “Me llamaban, que me entregara, como que hiciera eso por mi familia, que iba a ser peor”, explicó.

Relató además que lo amenazaron con separar a su hijo. “Ese mismo día los agentes hicieron que mi esposa me llamara para decirme que iban a separar a mi hijo de mi esposa si yo no me entregaba”, dijo. El plazo, según contó, era inmediato. “Si yo no iba hasta allá antes de las 3:00 de la tarde, que mi hijo iba a ser puesto bajo custodia del Estado”, agregó. Reconocen un error en el operativo De acuerdo con Andrés, los agentes admitieron una equivocación. Asegura que buscaban a otra persona.

“Ellos estaban buscando a otra señora llamada Jocelyn y que se habían equivocado directamente”, afirmó. Sin embargo, la detención continuó. Según su versión, los agentes argumentaron que Betania tenía un caso abierto. “Como ella ya tenía su caso abierto y teníamos la corte para el 2027, igual la iban a llevar en detención”, explicó. Indicó que le mencionaron la posibilidad de un dispositivo de monitoreo.

Pero señaló que esto ocurrió bajo lo que calificó como falsas expectativas. Situación actual de la familia La familia, de origen venezolano, obtuvo asilo tras llegar a Estados Unidos en 2021. Según Andrés, no tienen antecedentes criminales. Actualmente, Betania y sus hijos permanecen detenidos. Se encuentran en el centro de detención de ICE en Dilley.