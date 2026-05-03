ICE detiene a hombre en hospital y desata furia en comunidad de Brooklyn
Arresto de ICE causa caos Protestas violentas en Brooklyn Operativo en hospital genera polémica La tensión escaló en Brooklyn durante la madrugada del sábado, tras un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que desató protestas y enfrentamientos con la Policía. El incidente ocurrió en un hospital de la comunidad de Bushwick, […]
Publicado el03/05/2026 a las 08:25
- Arresto de ICE causa caos
- Protestas violentas en Brooklyn
- Operativo en hospital genera polémica
La tensión escaló en Brooklyn durante la madrugada del sábado, tras un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que desató protestas y enfrentamientos con la Policía.
El incidente ocurrió en un hospital de la comunidad de Bushwick, donde agentes con el rostro cubierto realizaron un arresto que rápidamente provocó caos en la zona.
Por qué importa: El operativo generó indignación en una ciudad considerada “santuario”, donde la cooperación con autoridades migratorias está limitada y altamente vigilada.
De acuerdo con videos difundidos, un hombre ingresó corriendo al hospital mientras era perseguido por un agente de inmigración.
Arresto de ICE en hospital de Brooklyn termina en enfrentamientos
Insanity overnight at Wyckoff Heights Medical Center, where anti-ICE rioters threw garbage on the street to block ICE from leaving with a man dragged out of the facility.
NYPD provided crowd control, and protesters were arrested.
Mamdani’s NYC is nuts. pic.twitter.com/qsKc7LTyxF
— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) May 3, 2026
Minutos después, la escena se trasladó al exterior, donde decenas de residentes comenzaron a protestar.
Los manifestantes lanzaron botes de basura a la calle, bloqueando el paso vehicular y obligando la intervención policial.
Hasta ahora, se desconoce la identidad del detenido y las razones del operativo del ICE en el hospital.
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Las imágenes muestran que, poco después de las dos de la mañana, agentes salieron del edificio con un hombre negro.
El detenido se resistía activamente al arresto mientras era arrastrado por los agentes.
Al descender unas escaleras, lo colocaron en el suelo boca arriba, esposado, sin zapatos y con una pulsera hospitalaria.
Testimonios y uso de la fuerza
Protest erupts as ICE arrests man at Bushwick hospital https://t.co/FxyZ1W1MpA pic.twitter.com/QwMrplrbqU
— Eyewitness News (@ABC7NY) May 3, 2026
Un testigo aseguró al diario amNewYork que uno de los agentes “salió apuntando con el arma a todo el mundo”.
El mismo testigo afirmó que el hombre fue arrastrado por el suelo mientras permanecía esposado.
En los videos también se observa a los agentes intentando levantar al detenido para introducirlo en un vehículo.
La maniobra se realizó con dificultad, debido a la resistencia del hombre y la presión de los manifestantes.
Durante el operativo, se escucha a oficiales ordenando al público que retrocediera.
Uno de los agentes sostenía un envase negro que, según se cree, contenía gas pimienta.
El uso de este agente irritante provocó lesiones, incluyendo a un policía y a un agente federal.
Intervención policial y consecuencias
La Policía de Nueva York aseguró que no cooperó con el ICE en el arresto.
Indicó que su presencia respondió a la necesidad de controlar una protesta que se volvió violenta.
Las autoridades señalaron que los manifestantes bloqueaban el tráfico y lanzaban objetos.
Según amNewYork, la noche terminó con nueve personas arrestadas.
El mismo medio reportó que un vehículo del ICE aceleró entre la multitud y atropelló a una persona.
No se ha informado el estado de salud de la persona afectada.
El incidente ha generado cuestionamientos debido al estatus de Nueva York como ciudad santuario.
Este tipo de jurisdicción limita la colaboración con autoridades migratorias sin orden judicial.
Hasta el momento, el alcalde Zohran Mamdani no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.
La falta de información oficial mantiene abiertas las dudas sobre el operativo y sus implicaciones.