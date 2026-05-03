Arresto de ICE causa caos

Protestas violentas en Brooklyn

Operativo en hospital genera polémica

La tensión escaló en Brooklyn durante la madrugada del sábado, tras un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que desató protestas y enfrentamientos con la Policía.

El incidente ocurrió en un hospital de la comunidad de Bushwick, donde agentes con el rostro cubierto realizaron un arresto que rápidamente provocó caos en la zona.

Por qué importa: El operativo generó indignación en una ciudad considerada “santuario”, donde la cooperación con autoridades migratorias está limitada y altamente vigilada.

De acuerdo con videos difundidos, un hombre ingresó corriendo al hospital mientras era perseguido por un agente de inmigración.

Arresto de ICE en hospital de Brooklyn termina en enfrentamientos