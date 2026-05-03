Redada federal en California

Detienen migrantes y traficantes

Posible deportación en curso

Una operación federal cerca de Seeley, California, terminó con la captura de cuatro presuntos traficantes de personas.

Además, 29 migrantes en situación irregular fueron detenidos durante el operativo.

Entre los migrantes había niños, mujeres y hombres, según informaron las autoridades.

Por qué importa: El caso refleja la continuidad de operativos federales contra el tráfico de personas y la migración irregular en la frontera.

Redada en California deja múltiples detenidos