ICE impacta empleos Texas

Ausencias laborales por redadas

Menos trabajadores inmigrantes La intensificación de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas ya está teniendo efectos visibles en el mercado laboral. Por qué importa: Sectores clave como construcción, restaurantes, agricultura, hotelería y servicios dependen de trabajadores inmigrantes, y los cambios recientes ya alteran su funcionamiento. Operativos de ICE en Texas afectan contratación El otro rostro del Día del Trabajo: empleos afectados por operativos de ICE en Texas.https://t.co/BQ3foqdf76 — N+ UNIVISION DFW (@nmasuniviDFW) May 3, 2026

Texas mantiene una fuerte dependencia de la mano de obra inmigrante en distintas industrias, según Univision. Pew Research Center estimó que los inmigrantes no autorizados representaban el 9% de la fuerza laboral estatal. A nivel nacional, su presencia es mayor en construcción, agricultura, ocio, hospitalidad y otros servicios. En construcción, el impacto es más evidente. La National Association of Home Builders reportó en abril de 2026 que el 39% de los trabajadores del sector en Texas nació en el extranjero.

El Federal Reserve Bank of Dallas indicó que cerca de una de cada cinco empresas en Texas ve afectada su capacidad para contratar o retener trabajadores nacidos en el extranjero. Entre las empresas impactadas, alrededor del 40% reportó ausencias laborales por temor a operativos. Casi el 60% señaló dificultades para contratar por falta de estatus legal o permisos. Además, el 49% reportó una disminución en solicitantes inmigrantes. Empresas enfrentan ausencias y menos candidatos Activistas y trabajadores del campo denunciaron un aumento de redadas de ICE en el sur de Texas.https://t.co/DkPsdaOqdd

— Primer Impacto (@PrimerImpacto) April 29, 2026 El impacto se refleja directamente en la operación diaria de las empresas. KERA reportó en marzo de 2026 que la construcción en el norte de Texas ya enfrenta retrasos por la actividad de ICE. La falta de trabajadores reduce el ritmo de proyectos y complica la planificación.

En restaurantes, el panorama también es complejo. Texas Public Radio informó en abril de 2026 que estos negocios enfrentan menos personal y menor flujo de clientes. La Texas Restaurant Association señaló que el 55% de los operadores reportó impacto por cambios migratorios. El 37% observó una disminución en clientes. El 25% tuvo problemas para contratar personal.

El 18% reportó ausencias laborales. En la práctica, esto se traduce en menos personal en cocina y servicio. También implica mesas sin atender y turnos difíciles de cubrir. La disponibilidad de trabajadores se convierte en un factor clave para la operación diaria. Día del Trabajo marcado por incertidumbre laboral El contexto coincide con el Día del Trabajo, celebrado el primero de mayo.

Esta fecha pone el foco en los trabajadores, en medio de reportes de temor y cambios laborales. En 2026, la conmemoración llega con señales de incertidumbre en sectores clave de Texas. Parte de la fuerza laboral enfrenta ausencias y dificultades para mantenerse activa. Los reportes reflejan una dinámica laboral alterada por el temor a operativos. El impacto no se limita a los trabajadores.