ICE contrata empresa polémica

Acusaciones graves contra MVM

Críticas por política migratoria El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) contrató a una empresa de seguridad privada para localizar a niños migrantes no acompañados, según informó The Guardian. La compañía, MVM Inc, ha sido señalada previamente por presuntos abusos graves, incluyendo tortura y desaparición forzada. El contrato busca identificar la ubicación, condiciones y situación de los menores mientras avanzan sus procesos migratorios. Por qué importa: La decisión ha generado cuestionamientos por el historial de la empresa y el uso de recursos federales en tareas migratorias. ICE usa firma señalada de abusos para ubicar niños migrantes ICE recurre a contratista acusado de torturas para rastrear a menores migranteshttps://t.co/dlpEOFw3hF

— LaIguanaTV (@Laiguanatv) May 3, 2026 A mediados de abril, ICE contrató a MVM Inc para apoyar en la localización de niños migrantes indocumentados. La empresa tiene experiencia previa en detención y transporte para agencias federales, incluida la CIA. Entre sus funciones están verificar la matriculación escolar y el bienestar general de los menores.

También debe detectar posibles casos de abuso sexual o trata de personas. TE PUEDE INTERESAR: Los Ángeles proponen el voto a no ciudadanos en medio de polémica electoral Sin embargo, su historial ha sido ampliamente cuestionado en tribunales y por organizaciones de derechos humanos. En 2024, MVM fue demandada en California por presunta tortura, desaparición forzada y trato inhumano. En 2018, fue acusada de retener a niños migrantes en un edificio vacío durante tres semanas.

Durante la pandemia de covid-19, alojó a familias migrantes en hoteles antes de su expulsión. En agosto pasado, encerró a una mujer migrante y a su bebé en un hotel de Chicago durante cinco días. Críticas por enfoque de las operaciones En el último año, el ICE, en colaboración con las fuerzas del orden locales, comenzó a localizar a los menoreshttps://t.co/ijMpkPYmGx — La Jornada San Luis (@JornadaSanLuis) May 3, 2026

En el último año, ICE ha intensificado la localización de menores con apoyo de autoridades locales. Estas acciones han sido cuestionadas por abogados y defensores de derechos migratorios. Michael Lukens, del Centro Amica, advirtió sobre el impacto de estas estrategias. “Iimpulsar la narrativa de que los niños migrantes no acompañados se perdieron y fueron víctimas de trata con el objetivo de encontrar a los padres para arrestarlos y deportarlos o asustar a los menores para que se deporten voluntariamente”. Las críticas apuntan a que estas operaciones podrían tener objetivos distintos al bienestar infantil.

También señalan el posible uso de estas acciones para reforzar políticas de control migratorio. Recursos federales redirigidos El involucramiento de otras agencias federales ha intensificado la controversia. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha desviado personal hacia tareas migratorias. David J. Bier, del Instituto Cato, cuestionó esta decisión. “Esto demuestra que los recursos de la FBI están a disposición del ICE, es un abuso en contra de la voluntad del Congreso”.