Video muestra a ICE sometiendo a hombre que convulsiona en un estacionamiento de Home Depot

ICE somete a detenido

Hombre convulsiona durante arresto

Video causa polémica

Un video difundido en redes sociales muestra a dos agentes de ICE sometiendo a un hombre mientras sufre convulsiones en el suelo.

El incidente habría ocurrido en un supuesto estacionamiento de Home Depot Eastern Ave, en la ciudad de Baltimore, Maryland.

Las imágenes fueron grabadas desde el interior de otro vehículo y muestran el arresto ocurrido a pocos metros de distancia.

Arresto de ICE en Baltimore se vuelve viral en redes

ICE brutally detain man—handcuff him while he’s having a stroke or seizure. He doesn’t have control of bodily functions—yet agents pin him & search his pockets. Agents try to prop him up—but his head is unsteady & he’s drooling. Agents give no medical help—even wave away water… pic.twitter.com/1Vm3VMqhlx — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) August 13, 2026

En la grabación, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas mantiene al hombre sometido contra el pavimento.

Segundos después, otro agente llega al lugar a bordo de una camioneta grande de color gris.

El segundo agente baja inmediatamente del vehículo y se acerca para ayudar a su compañero durante la detención.

Por qué importa: El video muestra el uso de la fuerza durante un arresto y el momento en que el detenido comienza a convulsionar.