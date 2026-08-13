Video muestra a ICE sometiendo a hombre que convulsiona en un estacionamiento de Home Depot
Publicado el13/08/2026 a las 17:58
- ICE somete a detenido
- Hombre convulsiona durante arresto
- Video causa polémica
Un video difundido en redes sociales muestra a dos agentes de ICE sometiendo a un hombre mientras sufre convulsiones en el suelo.
El incidente habría ocurrido en un supuesto estacionamiento de Home Depot Eastern Ave, en la ciudad de Baltimore, Maryland.
Las imágenes fueron grabadas desde el interior de otro vehículo y muestran el arresto ocurrido a pocos metros de distancia.
Arresto de ICE en Baltimore se vuelve viral en redes
ICE brutally detain man—handcuff him while he’s having a stroke or seizure.
He doesn’t have control of bodily functions—yet agents pin him & search his pockets.
Agents try to prop him up—but his head is unsteady & he’s drooling.
Agents give no medical help—even wave away water… pic.twitter.com/1Vm3VMqhlx
— LongTime🤓FirstTime👨💻 (@LongTimeHistory) August 13, 2026
En la grabación, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas mantiene al hombre sometido contra el pavimento.
Segundos después, otro agente llega al lugar a bordo de una camioneta grande de color gris.
El segundo agente baja inmediatamente del vehículo y se acerca para ayudar a su compañero durante la detención.
Por qué importa: El video muestra el uso de la fuerza durante un arresto y el momento en que el detenido comienza a convulsionar.
Dos agentes de ICE participan en el arresto del hombre
A video shows two ICE agents aggressively restraining a man as he suffers seizures on the floor of a Home Depot Eastern Ave parking lot in Baltimore, Maryland.
The released images show how the man, who is handcuffed on the ground, begins to suffer a sudden episode of abnormal… pic.twitter.com/Cc6VJJvH1Y
— LongTime🤓FirstTime👨💻 (@LongTimeHistory) August 14, 2026
Al comenzar la grabación, uno de los agentes aparece encima del detenido mientras intenta mantenerlo inmovilizado sobre el pavimento.
El hombre permanece en el suelo mientras el agente continúa con el procedimiento para detenerlo.
Pocos segundos después aparece una camioneta gris que se detiene cerca del lugar donde ocurre el arresto.
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De ella baja otro elemento de inmigración, quien rápidamente se dirige hacia su compañero para ayudarlo a esposar al hombre.
Ambos agentes permanecen junto al detenido mientras este continúa inmovilizado en el suelo del estacionamiento.
El video se ha vuelto viral en redes sociales, donde circulan las imágenes captadas desde otro automóvil.
La grabación muestra desde una corta distancia lo ocurrido durante la detención y los momentos posteriores.
Las imágenes también muestran el momento en que el estado del hombre comienza a cambiar mientras permanece esposado sobre el pavimento.
El detenido comenzó a convulsionar mientras estaba inmovilizado
Un video difundido a través de redes sociales muestra a dos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas sometiendo agresivamente a un hombre, mientras sufre convulsiones en el suelo de un supuesto estacionamiento de Home Depot Eastern Ave.#EU pic.twitter.com/w2wYaMijrs
— Notio Sonora (@NotioSonora) August 13, 2026
Mientras permanece esposado en el suelo, el detenido comienza a sufrir un episodio de convulsiones.
En la grabación puede observarse cómo sus pies y otras partes de su cuerpo comienzan a temblar.
El hombre también atraviesa momentos de inconsciencia mientras los dos agentes continúan junto a él.
Tras varios segundos, los agentes intentan incorporarlo mientras el detenido comienza a recobrar la consciencia.
En ese momento, el video muestra al hombre babeando, tosiendo y respirando con dificultad.
Los agentes permanecen a su lado mientras intentan mantenerlo incorporado después del episodio ocurrido sobre el asfalto.
Sin embargo, el estado del detenido vuelve a generar preocupación cuando aparentemente deja de reaccionar.
Las convulsiones continúan mientras el hombre sigue bajo custodia de los dos agentes de inmigración.
Los agentes vuelven a recostarlo sobre el asfalto
Ante la falta de reacción del detenido, los agentes deciden volver a recostarlo sobre el pavimento.
El hombre continúa esposado mientras permanece tendido y las convulsiones siguen siendo visibles en la grabación.
Durante esos momentos, otra persona se encuentra muy cerca del incidente y también graba lo que está ocurriendo.
Este hombre parece acercarse a los agentes mientras sostiene una botella de agua.
Las imágenes sugieren que intenta ofrecerles el agua para que se la proporcionen al detenido.
Sin embargo, los agentes parecen ignorar al hombre y continúan concentrados en la detención.
El video termina mostrando la situación del detenido después de haber sufrido las convulsiones durante el arresto.
Las imágenes difundidas en redes sociales documentan la intervención de los dos agentes y el episodio sufrido por el hombre mientras estaba esposado.
La grabación también deja registrado el momento en que los agentes intentan incorporarlo y posteriormente vuelven a colocarlo sobre el asfalto.
El incidente ha ganado visibilidad después de que el video comenzara a circular ampliamente a través de redes sociales.