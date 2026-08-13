Trump endurece ofensiva migratoria: turismo de maternidad y 1,000 matrimonios falsos bajo la lupa
Publicado el13/08/2026 a las 07:00
La Casa Blanca busca frenar viajes para dar a luz y obtener ciudadanía para los hijos, mientras el DOJ acusa a 11 personas de operar durante una década una red separada de fraude matrimonial.
El presidente Donald Trump abrió un nuevo frente contra el llamado “turismo de maternidad” con medidas dirigidas a quienes, según su administración, ingresan de forma engañosa a Estados Unidos con el propósito de dar a luz y conseguir ciudadanía estadounidense para sus hijos.
Por qué es importante: La ofensiva coincide con otro caso de presunto abuso migratorio: una investigación federal acusa a 11 personas de organizar más de 1,000 matrimonios falsos para obtener estatus migratorio.
Trump apunta contra el turismo de maternidad
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Una nueva orden ejecutiva busca limitar la ciudadanía por nacimiento en casos relacionados con madres que, según el gobierno, entraron expresamente y de manera engañosa al país para participar en prácticas comerciales de turismo de maternidad, reportó Axios.
Otra orden instruye al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional a emitir reglas y directrices para combatir esa industria dentro y fuera de Estados Unidos.
El dato: La ley estadounidense ya permite negar una visa de turista cuando el propósito principal del viaje es dar a luz para obtener ciudadanía estadounidense para un hijo.
Las nuevas acciones forman parte del intento de Trump por restringir la ciudadanía por nacimiento después de que la Corte Suprema rechazara el 30 de junio una orden ejecutiva más amplia firmada al comenzar su mandato.
Una red habría organizado más de 1,000 matrimonios falsos
11 defendants were charged today in a decade-long, nationwide scheme that allegedly arranged countless sham marriages, caused hundreds of fraudulent green card applications to be submitted and generated tens of millions of dollars.
Through the @HSTFNCC, @HSI_HQ and… pic.twitter.com/rEIWncntM2
— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 12, 2026
En un frente separado, el Departamento de Justicia anunció cargos contra 11 personas acusadas de operar una red nacional e internacional de matrimonios fraudulentos desde al menos 2016 hasta julio de 2026.
Según la acusación, la organización conectaba principalmente a ciudadanos chinos con estadounidenses para presentar solicitudes fraudulentas de residencia permanente.
En números: Algunos extranjeros habrían pagado hasta $100,000 por matrimonio; ciudadanos estadounidenses recibían hasta $30,000 y reclutadores hasta $5,000 por participante.
El DOJ sostiene que cientos de estadounidenses fueron reclutados y que la red pudo recaudar decenas de millones de dólares.
Los participantes presuntamente organizaban bodas, fotografías y cuentas financieras conjuntas. También habrían presentado declaraciones de impuestos y contratado seguros para aparentar relaciones legítimas.
Ciudadanía por nacimiento y Green Card son procesos distintos
Aunque ambos casos forman parte de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump, no corresponden a una misma investigación ni utilizan el mismo mecanismo migratorio.
El turismo de maternidad está relacionado con la ciudadanía que un niño podría recibir al nacer en Estados Unidos. El caso de los matrimonios falsos, en cambio, involucra solicitudes de residencia permanente o Green Card.
La diferencia: El DOJ acusa a la red matrimonial de presentar cientos de solicitudes fraudulentas ante USCIS; las nuevas órdenes sobre turismo de maternidad se concentran en el acceso a ciudadanía por nacimiento.
Los 11 acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude matrimonial y migratorio, además de conspiración para fomentar la residencia ilegal.
Una acusación formal contiene alegaciones y todos se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
La ofensiva migratoria gana peso antes de noviembre
Los dos frentes muestran cómo la administración Trump está ampliando su estrategia contra lo que considera abusos del sistema migratorio.
Qué sigue: Las medidas sobre ciudadanía enfrentan posibles nuevos desafíos legales, mientras el caso de los matrimonios fraudulentos continuará en los tribunales federales.
El endurecimiento ocurre antes de las elecciones de noviembre, colocando nuevamente la inmigración entre los asuntos que marcarán el debate político de los próximos meses.
En conjunto, las nuevas medidas contra el turismo de maternidad y el caso de los más de 1,000 matrimonios presuntamente falsos muestran dos vías distintas de una misma prioridad política: endurecer los controles contra posibles abusos del sistema migratorio.
Mientras las restricciones sobre ciudadanía por nacimiento podrían enfrentar nuevas disputas legales, la red investigada por el DOJ seguirá su curso en los tribunales, en momentos en que Trump vuelve a colocar la inmigración en el centro del debate antes de las elecciones de noviembre.
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FUENTE: The New York Post / Axios / Justice.gov / Whitehouse.gov