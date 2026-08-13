Trump endurece ofensiva migratoria: turismo de maternidad y 1,000 matrimonios falsos bajo la lupa

La Casa Blanca busca frenar viajes para dar a luz y obtener ciudadanía para los hijos, mientras el DOJ acusa a 11 personas de operar durante una década una red separada de fraude matrimonial.

El presidente Donald Trump abrió un nuevo frente contra el llamado “turismo de maternidad” con medidas dirigidas a quienes, según su administración, ingresan de forma engañosa a Estados Unidos con el propósito de dar a luz y conseguir ciudadanía estadounidense para sus hijos.

Por qué es importante: La ofensiva coincide con otro caso de presunto abuso migratorio: una investigación federal acusa a 11 personas de organizar más de 1,000 matrimonios falsos para obtener estatus migratorio.

Trump apunta contra el turismo de maternidad

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Una nueva orden ejecutiva busca limitar la ciudadanía por nacimiento en casos relacionados con madres que, según el gobierno, entraron expresamente y de manera engañosa al país para participar en prácticas comerciales de turismo de maternidad, reportó Axios.

Otra orden instruye al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional a emitir reglas y directrices para combatir esa industria dentro y fuera de Estados Unidos.

El dato: La ley estadounidense ya permite negar una visa de turista cuando el propósito principal del viaje es dar a luz para obtener ciudadanía estadounidense para un hijo.

Las nuevas acciones forman parte del intento de Trump por restringir la ciudadanía por nacimiento después de que la Corte Suprema rechazara el 30 de junio una orden ejecutiva más amplia firmada al comenzar su mandato.