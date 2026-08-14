Golpe a operativos de ICE: Jueza de Los Ángeles busca frenar arrestos a migrantes sin orden judicial

Jueza analiza nuevas restricciones.

ICE enfrenta cuestionamientos legales.

ACLU denuncia arrestos irregulares.

Una jueza federal de Los Ángeles se prepara para emitir una orden que podría limitar la capacidad de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener a personas sin una orden judicial, salvo que puedan determinar que existe una probabilidad de fuga.

La decisión se produciría en medio de una disputa judicial por las redadas migratorias impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump en el área metropolitana de Los Ángeles, donde organizaciones defensoras de los derechos civiles cuestionan la manera en que agentes federales han realizado detenciones.

La jueza busca frenar los arrestos de ICE que no cumplan con los requisitos legales

Organizaciones proinmigrantes presentaron videos de agentes de ICE ante una corte para emitir un nuevo fallo que prohíbe las detenciones sin una orden de arresto. https://t.co/H5RPF3WGM2 — Primer Impacto (@PrimerImpacto) August 14, 2026

La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Tribunal del Distrito Central de California, se mostró a favor de bloquear los arrestos sin orden judicial durante una audiencia relacionada con una demanda que impugna los operativos migratorios realizados desde el verano pasado.

Durante la audiencia, la magistrada escuchó los argumentos de ambas partes sobre una moción presentada por los demandantes que busca específicamente detener este tipo de arrestos cuando los agentes no hayan evaluado previamente el riesgo de fuga.

La petición forma parte de una demanda presentada el año pasado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, Public Counsel y otros grupos de abogados, después de que el área metropolitana de Los Ángeles se convirtiera en escenario del primer gran operativo migratorio ordenado por la Casa Blanca.