Golpe a operativos de ICE: Jueza de Los Ángeles busca frenar arrestos a migrantes sin orden judicial
Publicado el13/08/2026 a las 19:19
- Jueza analiza nuevas restricciones.
- ICE enfrenta cuestionamientos legales.
- ACLU denuncia arrestos irregulares.
Una jueza federal de Los Ángeles se prepara para emitir una orden que podría limitar la capacidad de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener a personas sin una orden judicial, salvo que puedan determinar que existe una probabilidad de fuga.
La decisión se produciría en medio de una disputa judicial por las redadas migratorias impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump en el área metropolitana de Los Ángeles, donde organizaciones defensoras de los derechos civiles cuestionan la manera en que agentes federales han realizado detenciones.
La jueza busca frenar los arrestos de ICE que no cumplan con los requisitos legales
Organizaciones proinmigrantes presentaron videos de agentes de ICE ante una corte para emitir un nuevo fallo que prohíbe las detenciones sin una orden de arresto. https://t.co/H5RPF3WGM2
— Primer Impacto (@PrimerImpacto) August 14, 2026
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Tribunal del Distrito Central de California, se mostró a favor de bloquear los arrestos sin orden judicial durante una audiencia relacionada con una demanda que impugna los operativos migratorios realizados desde el verano pasado.
Durante la audiencia, la magistrada escuchó los argumentos de ambas partes sobre una moción presentada por los demandantes que busca específicamente detener este tipo de arrestos cuando los agentes no hayan evaluado previamente el riesgo de fuga.
La petición forma parte de una demanda presentada el año pasado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, Public Counsel y otros grupos de abogados, después de que el área metropolitana de Los Ángeles se convirtiera en escenario del primer gran operativo migratorio ordenado por la Casa Blanca.
La ACLU considera que una decisión de la jueza podría reducir las detenciones
Mayra Joachín, abogada de la ACLU, aseguró que una eventual decisión de la jueza Frimpong tendría un impacto considerable sobre los operativos migratorios realizados en la región.
Joachín dijo que la probable decisión sería “significativa”, porque ayudaría a que el número de detenidos en la zona caiga drásticamente.
Los demandantes sostienen que, desde que la Administración comenzó las redadas en Los Ángeles el año pasado, agentes federales han detenido sistemáticamente a personas sin obtener una orden judicial y sin determinar previamente si existía riesgo de fuga.
Según los grupos que impulsan la demanda, la legislación federal exige realizar esa evaluación antes de proceder con una detención migratoria sin orden judicial.
Los agentes deben establecer causa probable y riesgo de fuga antes del arresto
Chandra S. Bhatnagar, director de ACLU del sur de California, explicó antes de la audiencia cuáles son las condiciones que, según la organización, deben cumplirse para efectuar un arresto administrativo por motivos migratorios sin una orden judicial.
Bhatnagar indicó que los agentes deben establecer simultáneamente que existe una causa probable de que el extranjero está de forma indocumentada en Estados Unidos y que existe un riesgo de fuga.
El director cuestionó las prácticas que, según la demanda, han seguido agentes federales durante las operaciones migratorias desarrolladas en el área de Los Ángeles.
“Hemos descubierto que los agentes han detenido a personas sin formular preguntas básicas sobre sus empleos, sus familias o sus vínculos con la comunidad. Esto es ilegal”, sostuvo el director.
Un análisis señala posibles fallas en las evaluaciones realizadas antes de detener
#Internacionales | La magistrada escuchó hoy los argumentos de las dos partes sobre una moción presentada por los demandantes que busca específicamente detener los arrestos sin orden judicial
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— El Diario de Hoy (@EDHNoticias) August 14, 2026
Los demandantes también presentaron datos con los que buscan demostrar que las evaluaciones sobre el riesgo de fuga no se habrían realizado de manera individual antes de numerosas detenciones.
Un análisis de 113 expedientes de detención, elaborado con base en registros gubernamentales, reveló que casi el 80 % de los casos carecía de una evaluación del riesgo de fuga o utilizaba fórmulas genéricas y estandarizadas.
Para los demandantes, esos resultados sugieren que no se estaba realizando la evaluación individualizada necesaria antes de proceder con los arrestos.
Una orden de la jueza Frimpong que establezca límites a estas prácticas podría modificar la forma en que ICE realiza determinadas detenciones migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles, especialmente en aquellos casos en los que los agentes no cuentan previamente con una orden judicial.
La disputa judicial continúa mientras las organizaciones demandantes buscan que los agentes federales tengan que demostrar que cumplen con los requisitos establecidos antes de efectuar una detención administrativa sin orden judicial.
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FUENTE: EFE