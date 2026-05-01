Spirit Airlines al borde de desaparecer tras choque con Administración Trump
Rescate gubernamental falla Spirit Airlines sin liquidez Acreedores rechazan acuerdo La aerolínea estadounidense de bajo coste Spirit Airlines se encamina hacia el cese total de sus operaciones. La decisión llega tras el fracaso de un acuerdo de rescate gubernamental por 500 millones de dólares, según reportó The Wall Street Journal este viernes. El panorama es […]
Publicado el01/05/2026 a las 11:54
- Rescate gubernamental falla
- Spirit Airlines sin liquidez
- Acreedores rechazan acuerdo
La aerolínea estadounidense de bajo coste Spirit Airlines se encamina hacia el cese total de sus operaciones.
La decisión llega tras el fracaso de un acuerdo de rescate gubernamental por 500 millones de dólares, según reportó The Wall Street Journal este viernes.
El panorama es crítico. La compañía enfrenta una falta de liquidez que limita su capacidad para continuar operando.
Spirit Airlines colapsa tras fallido rescate del gobierno de Trump
La aerolínea estadounidense de bajo coste Spirit Airlines se prepara para el cierre tras fracasar un acuerdo de rescate con el Gobierno. https://t.co/Y755hTLOz7
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 1, 2026
De acuerdo con fuentes citadas por el diario financiero, Spirit no logró asegurar el respaldo necesario entre sus tenedores de bonos ni dentro del Gobierno estadounidense.
Esto deja a la aerolínea sin una salida financiera inmediata, según Efe.
Por qué importa: La posible desaparición de Spirit Airlines refleja tensiones financieras y políticas que afectan directamente a grandes compañías del sector aéreo en Estados Unidos.
Falta de consenso frena rescate millonario
Reportes indican que Spirit Airlines dejará de operar tras fracasar su plan de rescate financiero, en medio de una profunda crisis en la aerolínea.https://t.co/OjYa6uVSoD
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 1, 2026
Spirit Airlines había sostenido conversaciones directas con la Administración del presidente Donald Trump.
El objetivo era diseñar un acuerdo que le permitiera acceder a liquidez urgente.
El plan contemplaba garantías financieras por parte del gobierno.
Estas garantías podrían haberse convertido en una participación estatal de hasta el 90 % en la empresa.
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Sin embargo, el acuerdo nunca se concretó.
Según el WSJ, dentro de la propia Administración Trump surgieron desacuerdos importantes.
Las diferencias giraban en torno a si el rescate debía aprobarse.
También existían dudas sobre cómo estructurar la intervención financiera.
Estas divisiones internas terminaron debilitando el proceso.
Acreedores rechazan condiciones del acuerdo
El fracaso no solo se explica por factores políticos.
Los tenedores de bonos de Spirit Airlines tampoco respaldaron el acuerdo propuesto.
El medio financiero señala que no existía consenso sobre los términos del trato.
Esta falta de apoyo resultó determinante.
Sin el respaldo de acreedores clave, el plan de rescate perdió viabilidad.
Esto dejó a la compañía sin alternativas claras de financiamiento.
La situación evidencia una ruptura entre los actores involucrados.
Tanto el sector público como el privado mostraron diferencias difíciles de resolver.
Operación bajo bancarrota no fue suficiente
Spirit Airlines ha pasado gran parte del último año y medio bajo la protección del Capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos.
Este mecanismo permite a las empresas reorganizar sus finanzas mientras continúan operando.
Sin embargo, en este caso no fue suficiente para estabilizar la situación.
La falta de capital y el fracaso del rescate complicaron el proceso.
Ahora, la empresa se prepara para cesar operaciones y liquidar su flota.
Este escenario marca un punto final para su intento de recuperación.
Lo que viene: Spirit Airlines enfrenta una fase decisiva que podría concretarse en el cierre total de sus actividades en el corto plazo.