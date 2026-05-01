Rescate gubernamental falla

Spirit Airlines sin liquidez

Acreedores rechazan acuerdo

La aerolínea estadounidense de bajo coste Spirit Airlines se encamina hacia el cese total de sus operaciones.

La decisión llega tras el fracaso de un acuerdo de rescate gubernamental por 500 millones de dólares, según reportó The Wall Street Journal este viernes.

El panorama es crítico. La compañía enfrenta una falta de liquidez que limita su capacidad para continuar operando.

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