Trump sube aranceles UE

Tensión comercial crece

UE responde con firmeza

El presidente Donald Trump anunció que planea aumentar los aranceles a los automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea, intensificando tensiones comerciales.

La medida, según explicó, responde a lo que considera un incumplimiento del acuerdo comercial por parte del bloque europeo.

Por qué importa: La decisión podría escalar el conflicto comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, afectando la industria automotriz y las relaciones económicas.

Trump informó el 1 de mayo que elevará los aranceles a vehículos europeos.

Donald Trump amenaza con aranceles a la UE