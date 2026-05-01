Trump amenaza a la UE con aranceles del 25%: tensión comercial escala
Trump sube aranceles UE Tensión comercial crece UE responde con firmeza El presidente Donald Trump anunció que planea aumentar los aranceles a los automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea, intensificando tensiones comerciales. La medida, según explicó, responde a lo que considera un incumplimiento del acuerdo comercial por parte del bloque europeo. Por qué […]
Publicado el01/05/2026 a las 11:37
- Trump sube aranceles UE
- Tensión comercial crece
- UE responde con firmeza
El presidente Donald Trump anunció que planea aumentar los aranceles a los automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea, intensificando tensiones comerciales.
La medida, según explicó, responde a lo que considera un incumplimiento del acuerdo comercial por parte del bloque europeo.
Por qué importa: La decisión podría escalar el conflicto comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, afectando la industria automotriz y las relaciones económicas.
Trump informó el 1 de mayo que elevará los aranceles a vehículos europeos.
Donald Trump amenaza con aranceles a la UE
Trump threatens European Union with 25% tariffs on cars https://t.co/DGJxJglAnZ
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) May 1, 2026
El anuncio fue realizado a través de redes sociales.
“Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial pactado en su totalidad, la próxima semana aumentaré los aranceles”, escribió.
El incremento será del 25 %. La medida aplicará a automóviles y camiones que ingresen a Estados Unidos.
Trump no detalló qué aspectos del acuerdo considera incumplidos. Tampoco explicó bajo qué ley implementará esta acción.
Antes de viajar a Florida, reiteró su postura ante periodistas.
“Aumentamos los aranceles porque, como siempre, no estaban cumpliendo con el acuerdo que tenemos”, afirmó.
No ofreció más detalles sobre las supuestas violaciones.
Reacción de la Unión Europea
Trump threatens to raise tariffs on EU automobiles to 25 percent https://t.co/jAQ3rTIT8I
— E&E News (@EENewsUpdates) May 1, 2026
Desde Europa, la respuesta fue inmediata.
Un funcionario comercial de la UE calificó a Estados Unidos como un socio “poco fiable”.
Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio del Parlamento Europeo, criticó el anuncio.
«Esta última maniobra demuestra la poca fiabilidad de la parte estadounidense», declaró.
También cuestionó la forma en que se gestionan las relaciones comerciales.
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«No es manera de tratar a socios cercanos», añadió.
Lange advirtió que la Unión Europea responderá con firmeza.
“Ahora solo podemos responder con la máxima claridad y firmeza”, dijo.
El funcionario subrayó la solidez de la posición europea.
La tensión refleja un deterioro en la relación comercial bilateral.
Objetivo: producción en Estados Unidos
Trump dejó claro que su objetivo es impulsar la producción dentro del país.
Busca que las empresas automotrices trasladen sus fábricas a Estados Unidos.
Según explicó, los aranceles presionan a las compañías a invertir localmente.
El presidente también mencionó otros países.
Afirmó que Japón y Corea del Sur están construyendo plantas en territorio estadounidense.
Indicó que estas inversiones alcanzan los 100.000 millones de dólares.
Sostuvo que estas decisiones son resultado de los aranceles previamente impuestos.
“Esto los obliga a acelerar considerablemente la producción de sus fábricas”, afirmó.
Trump insistió en que la Unión Europea no estaba cumpliendo el acuerdo.
Reiteró esa postura sin proporcionar detalles adicionales.
Lo que viene: La posible implementación de estos aranceles podría generar nuevas respuestas de la Unión Europea y profundizar el conflicto comercial entre ambas partes.