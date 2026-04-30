Trump firma ley DHS

Fin a cierre histórico

Congreso cede tras presión El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una ley clave para financiar partes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras semanas de bloqueo político. La medida busca reactivar funciones esenciales del departamento, luego de un cierre prolongado que afectó servicios críticos en todo el país. Por qué importa: El cierre de 75 días generó afectaciones visibles, especialmente en aeropuertos, y puso en riesgo el pago de empleados federales. Trump promulga ley para financiamiento del DHS El presidente Donald Trump firmó el proyecto de ley que financia en general al Departamento de Seguridad Interior (DHS), pero que deja fuera a ICE y CBP. Esta rúbrica del mandatario pone fin al cierre de 76 días sin financiamiento a la agencia estadounidense de seguridad… pic.twitter.com/SeUZIVZ8fu

— NMás (@nmas) April 30, 2026 La Casa Blanca confirmó la firma de la legislación este jueves 30 de abril de 2026, según CNN. El comunicado oficial detalló el alcance de la medida aprobada. “Este jueves 30 de abril de 2026, el presidente promulgó la H.R. 7147”, indicó el documento.

La ley se denomina “Ley de Asignaciones Continuas Adicionales para la Seguridad Nacional de 2026”. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump impone nueva regla que impacta solicitudes de visa El texto establece nuevas asignaciones presupuestarias consolidadas. Estas cubren el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2026. También contempla otros fines relacionados con el funcionamiento del departamento.

La firma presidencial se produjo tras la aprobación del Congreso horas antes. Congreso destraba financiamiento tras semanas de conflicto Cámara de Representantes pone fin al cierre del DHS; Trump firmará un paquete que no incluye a ICE https://t.co/1YxbsoUYbX pic.twitter.com/8dq5qhEkp9 — FRANCE 24 Español (@France24_es) April 30, 2026 El Congreso votó este mismo jueves para reabrir partes clave del DHS.

Entre ellas, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). La agencia llevaba semanas afectada por la falta de fondos. El cierre se prolongó por disputas internas dentro del Partido Republicano. Estas diferencias retrasaron un acuerdo sobre el financiamiento del departamento. El proyecto de ley, que estuvo 75 días sin aprobación, finalmente avanzó.

Los líderes republicanos de la Cámara cedieron tras semanas de tensiones. Esto representó un retroceso para el presidente de la Cámara, Mike Johnson. El conflicto interno incluyó presión de legisladores centristas del partido. La Cámara aprobó el paquete mediante votación por voz. No se realizó una votación registrada.

El proyecto no incluye dinero para la aplicación federal de leyes migratorias. Este punto fue considerado una victoria importante para los demócratas. Fin de un cierre histórico con impacto nacional La medida pone fin a un cierre considerado histórico. Durante ese periodo, se registraron largas filas en aeropuertos. La falta de personal y recursos afectó la operación diaria.

El cierre también amenazaba con interrumpir el pago de empleados del DHS. El Gobierno de Trump había advertido sobre el agotamiento de fondos de emergencia. Estos recursos se utilizaban para mantener el pago al personal afectado. La decisión llega justo antes de que los salarios volvieran a estar en riesgo. El proceso legislativo estuvo marcado por tensiones políticas constantes.

Algunos republicanos se opusieron a ceder en las negociaciones. “Creo que es absurdo que estemos financiando al Gobierno de esta manera”, dijo el representante Chip Roy. La declaración se produjo poco antes de la votación final. A pesar de las críticas, el liderazgo republicano defendió el acuerdo. Argumentaron que ya se había avanzado en desbloquear fondos para la aplicación migratoria.