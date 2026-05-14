Miles de conductores en Georgia podrían enfrentar un nuevo aumento en el costo de la gasolina en cuestión de días.

La suspensión temporal del impuesto estatal sobre combustibles terminará oficialmente el próximo 19 de mayo a las 11:59 p.m., según información del Departamento de Ingresos del estado.

a las 11:59 p.m., según información del Departamento de Ingresos del estado. La medida había sido presentada como un alivio económico ante el fuerte incremento de precios registrado durante los primeros meses del año, pero ahora la preocupación crece entre familias latinas y trabajadores que dependen diariamente de su automóvil para movilizarse.

Por qué importa: El fin de la suspensión podría aumentar nuevamente el precio por galón en Georgia, justo cuando los combustibles ya alcanzan niveles históricamente altos.

Para muchos hogares latinos, esto impacta directamente gastos básicos como transporte, alimentos y trabajo.

El alivio fiscal termina en mayo

La Ley HB 1199 fue promulgada el pasado 20 de marzo de 2026 y suspendió temporalmente el cobro del impuesto especial estatal sobre combustibles.

La exención comenzó a aplicarse desde las 11:00 a.m. del mismo día y permitió reducir aproximadamente 33 centavos por galón en el precio final de la gasolina.

La decisión llegó después de varios meses de aumentos acelerados en el combustible.

Según datos estatales, el precio promedio de la gasolina regular en Georgia pasó de alrededor de 2,70 dólares hace apenas dos meses a más de 4 dólares por galón actualmente.

En algunos sectores, como el condado de Fulton, el promedio ya supera los 4,18 dólares.