Suspensión del impuesto a la gasolina se vence pronto en Georgia y preocupa a latinos
Miles de conductores en Georgia podrían enfrentar un nuevo aumento en el costo de la gasolina en cuestión de días. La suspensión temporal del impuesto estatal sobre combustibles terminará oficialmente el próximo 19 de mayo a las 11:59 p.m., según información del Departamento de Ingresos del estado. La medida había sido presentada como un alivio […]
Publicado el14/05/2026 a las 06:04
Miles de conductores en Georgia podrían enfrentar un nuevo aumento en el costo de la gasolina en cuestión de días.
- La suspensión temporal del impuesto estatal sobre combustibles terminará oficialmente el próximo 19 de mayo a las 11:59 p.m., según información del Departamento de Ingresos del estado.
- La medida había sido presentada como un alivio económico ante el fuerte incremento de precios registrado durante los primeros meses del año, pero ahora la preocupación crece entre familias latinas y trabajadores que dependen diariamente de su automóvil para movilizarse.
Por qué importa: El fin de la suspensión podría aumentar nuevamente el precio por galón en Georgia, justo cuando los combustibles ya alcanzan niveles históricamente altos.
- Para muchos hogares latinos, esto impacta directamente gastos básicos como transporte, alimentos y trabajo.
El alivio fiscal termina en mayo
La Ley HB 1199 fue promulgada el pasado 20 de marzo de 2026 y suspendió temporalmente el cobro del impuesto especial estatal sobre combustibles.
La exención comenzó a aplicarse desde las 11:00 a.m. del mismo día y permitió reducir aproximadamente 33 centavos por galón en el precio final de la gasolina.
- La decisión llegó después de varios meses de aumentos acelerados en el combustible.
- Según datos estatales, el precio promedio de la gasolina regular en Georgia pasó de alrededor de 2,70 dólares hace apenas dos meses a más de 4 dólares por galón actualmente.
En algunos sectores, como el condado de Fulton, el promedio ya supera los 4,18 dólares.
Conductores latinos serían de los más afectados
El posible regreso del impuesto preocupa especialmente a trabajadores y familias latinas que recorren largas distancias diariamente para llegar a sus empleos.
- Georgia cuenta con amplias zonas suburbanas donde el automóvil es prácticamente indispensable.
- Muchos trabajadores de construcción, limpieza, entregas y servicios utilizan camionetas o vehículos personales todos los días, por lo que cualquier incremento en gasolina afecta directamente su presupuesto mensual.
Ver este video en su propia página →
El combustible también influye en otros gastos cotidianos:
Cuando aumentan los costos de transporte, suele encarecerse la distribución de productos, incluidos alimentos y artículos básicos. Esto provoca presión adicional sobre hogares que ya enfrentan mayores costos de renta y servicios.
El precio de la gasolina sigue subiendo en Georgia
Las autoridades estatales reconocieron que la suspensión buscaba aliviar el impacto económico generado por el incremento acelerado del combustible entre enero y marzo de 2026.
- Sin embargo, los precios continúan elevados y existe incertidumbre sobre lo que ocurrirá después del 19 de mayo.
- Expertos del mercado energético han advertido que factores internacionales como tensiones geopolíticas, problemas de suministro y altos precios del petróleo continúan afectando el costo de la gasolina en Estados Unidos.
Aunque la eliminación temporal del impuesto ayudó parcialmente a reducir la presión en las estaciones de servicio, el aumento global del combustible sigue empujando los precios hacia arriba.
TE PODRÍA INTERESAR: Fondo Monetario Internacional advierte recesión mundial ¿Por qué y qué significa?
El estado enfrenta presión para extender la suspensión del impuesto a la gasolina
Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre una posible extensión de la suspensión fiscal.
- La administración estatal ha defendido la medida como una respuesta rápida para ayudar a contribuyentes en un momento de fuerte inflación, pero mantener el alivio fiscal por más tiempo también representa menores ingresos para el estado.
- Mientras tanto, muchos conductores ya comenzaron a prepararse para posibles aumentos en las próximas semanas.
Algunos consumidores han optado por llenar sus tanques con mayor frecuencia antes del vencimiento de la suspensión, mientras otros temen que el regreso completo del impuesto coincida con nuevos incrementos nacionales en el precio del petróleo.
Lo que viene: El próximo 19 de mayo será clave para millones de conductores en Georgia.
Si el estado no renueva la suspensión, el precio de la gasolina podría aumentar nuevamente en medio de un contexto económico que sigue presionando el bolsillo de las familias trabajadoras.