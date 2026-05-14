El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó sobre el impacto que podría provocar un periodo prolongado de altos precios del petróleo.

El organismo considera que el conflicto en Oriente Medio y una eventual interrupción del suministro energético representan uno de los mayores riesgos para la economía global en los próximos años.

Por qué importa: El FMI advirtió que si el petróleo se mantiene entre 120 y 130 dólares por barril hasta 2027, el crecimiento mundial podría desacelerarse hasta 2%, un nivel que suele asociarse con una recesión técnica global.

La situación preocupa porque afectaría desde el costo de los alimentos hasta las tasas de interés y el empleo en distintos países.

FMI advierte recesión mundial: El petróleo se convirtió en el principal riesgo económico

Según el análisis económico presentado por el FMI, el panorama global había mostrado señales positivas durante el último año pese a la incertidumbre política y comercial.

El sector privado logró adaptarse a un entorno complejo, apoyado por mejores condiciones financieras, avances tecnológicos y aumentos de productividad.