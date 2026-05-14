Fondo Monetario Internacional advierte recesión mundial ¿Por qué y qué significa?
El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó sobre el impacto que podría provocar un periodo prolongado de altos precios del petróleo. El organismo considera que el conflicto en Oriente Medio y una eventual interrupción del suministro energético representan uno de los mayores riesgos para la economía global en los próximos años. Por qué importa: El FMI […]
Publicado el14/05/2026 a las 05:03
El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó sobre el impacto que podría provocar un periodo prolongado de altos precios del petróleo.
- El organismo considera que el conflicto en Oriente Medio y una eventual interrupción del suministro energético representan uno de los mayores riesgos para la economía global en los próximos años.
Por qué importa: El FMI advirtió que si el petróleo se mantiene entre 120 y 130 dólares por barril hasta 2027, el crecimiento mundial podría desacelerarse hasta 2%, un nivel que suele asociarse con una recesión técnica global.
La situación preocupa porque afectaría desde el costo de los alimentos hasta las tasas de interés y el empleo en distintos países.
FMI advierte recesión mundial: El petróleo se convirtió en el principal riesgo económico
Según el análisis económico presentado por el FMI, el panorama global había mostrado señales positivas durante el último año pese a la incertidumbre política y comercial.
El sector privado logró adaptarse a un entorno complejo, apoyado por mejores condiciones financieras, avances tecnológicos y aumentos de productividad.
Sin embargo, la guerra en Oriente Medio modificó ese escenario.
- El organismo explicó que uno de los puntos más sensibles es el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de hidrocarburos.
- Un cierre prolongado o daños mayores en instalaciones energéticas podrían afectar gravemente la producción y distribución global de petróleo y gas.
Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, señaló durante una conferencia realizada el 13 de mayo en Polonia que el mantenimiento de precios elevados del petróleo podría empujar a la economía mundial hacia una fuerte desaceleración.
¿Cómo impactaría la crisis energética en el mundo?
El FMI identificó tres canales principales que podrían profundizar la crisis económica:
- El primero es el aumento de precios de materias primas. Cuando sube el petróleo, también se encarecen productos y servicios que dependen de energía para producirse o transportarse. Esto afecta cadenas de suministro y eleva la inflación.
- El segundo riesgo es el llamado efecto de “espiral” entre precios y salarios. El informe explica que trabajadores y empresas podrían intentar compensar las pérdidas económicas elevando salarios y precios, alimentando aún más la inflación.
- El tercer factor está relacionado con los mercados financieros. El FMI advierte que una combinación de incertidumbre económica y políticas monetarias más estrictas podría generar caída en activos financieros, salida de capitales y fortalecimiento del dólar, endureciendo el acceso al crédito y reduciendo el consumo.
En un escenario adverso, el organismo estima que el crecimiento global podría caer a 2,5% este año mientras la inflación subiría hasta 5,4%.
Los países más vulnerables serían los más golpeados
El impacto no sería igual para todas las economías.
- El FMI considera que los países importadores de energía enfrentarían mayores dificultades porque dependerían de combustibles más caros para mantener su actividad económica.
- Las economías de bajos ingresos y países en desarrollo también aparecen entre los más expuestos debido a reservas limitadas y vulnerabilidades fiscales.
En paralelo, incluso algunos exportadores de petróleo podrían verse afectados si las hostilidades dañan infraestructura crítica o frenan exportaciones y turismo.
El informe también menciona consecuencias indirectas para países que dependen de remesas enviadas por trabajadores migrantes en Medio Oriente, ya que una desaceleración regional podría reducir esos ingresos.
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¿Qué significa una recesión técnica mundial?
Una recesión técnica suele asociarse con una fuerte desaceleración del crecimiento económico global y menor actividad productiva.
- Aunque no siempre implica una crisis financiera inmediata, sí puede traducirse en menos empleo, caída del consumo y aumento de costos para hogares y empresas.
El FMI aclaró que aún existen escenarios de recuperación si las tensiones disminuyen y los precios energéticos logran estabilizarse. Sin embargo, advirtió que los riesgos continúan elevados pese a recientes señales de tregua temporal en la región.