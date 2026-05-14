El dólar se desploma en México mientras se dispara en Colombia y RD
El precio del dólar volvió a dar de qué hablar este jueves 14 de mayo, pero no por la misma razón en todos los países. En México la moneda estadounidense cayó a su nivel más bajo en casi tres meses, en Colombia y República Dominicana el panorama fue diferente: allí el dólar siguió subiendo frente […]
Publicado el14/05/2026 a las 03:53
El precio del dólar volvió a dar de qué hablar este jueves 14 de mayo, pero no por la misma razón en todos los países.
En México la moneda estadounidense cayó a su nivel más bajo en casi tres meses, en Colombia y República Dominicana el panorama fue diferente: allí el dólar siguió subiendo frente a las monedas locales.
Por qué importa: Los cambios en el dólar impactan directamente el bolsillo de millones de personas.
- Desde el costo de productos importados hasta viajes, remesas y pagos en moneda extranjera, cada movimiento del tipo de cambio puede sentirse en la vida diaria.
México registra la caída más fuerte del dólar en meses
En México, el dólar amaneció con una baja importante y alcanzó mínimos que no se veían desde hace aproximadamente tres meses.
- Según datos de Banxico, la divisa se ubicó en 17.1878 pesos mexicanos.
- En el mercado cambiario, el dólar se compró en 16.8401 pesos y se vendió en 17.429 pesos, reflejando una tendencia favorable para quienes necesitan adquirir dólares o realizar pagos internacionales.
- En bancos y casas de cambio los precios variaron ligeramente. En Banco Azteca, por ejemplo, el tipo de cambio se mantuvo sin cambios frente al día anterior en Ciudad de México. Allí el dólar se compró en 16.00 pesos y se vendió en 17.64 pesos.
La baja del dólar suele beneficiar a consumidores y empresas que dependen de productos importados o pagos en moneda extranjera. También puede aliviar costos para viajeros mexicanos que planean compras o vacaciones fuera del país.
En Colombia el dólar sigue subiendo hoy 14/05
El escenario fue distinto en Colombia.
- El dólar continuó subiendo y este jueves cotizó en 3.796,347 pesos colombianos, según cifras oficiales del Banco de la República.
- En Bogotá, las casas de cambio manejaron precios más bajos frente a la tasa oficial. El dólar se compró alrededor de 3.680 pesos y se vendió cerca de 3.770 pesos colombianos.
Cuando el dólar sube en Colombia, las personas que reciben dinero del exterior suelen obtener más pesos colombianos por cada envío. Sin embargo, también aumentan costos relacionados con importaciones, tecnología y algunos alimentos o productos internacionales.
República Dominicana también ve un aumento del dólar
En República Dominicana el dólar mostró igualmente un incremento durante la jornada de este jueves.
- De acuerdo con el Banco Central dominicano, la moneda estadounidense se compró en 59.5548 pesos dominicanos y se vendió en 60.0343 pesos.
El comportamiento del dólar es especialmente importante para una economía tan conectada con Estados Unidos mediante turismo, remesas y comercio.
Muchos ciudadanos siguen diariamente el valor de la moneda porque influye en pagos internacionales, compras online y precios de algunos servicios vinculados al mercado estadounidense.
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El dólar sigue marcando el ritmo económico regional
Las diferencias entre los tres países muestran cómo el dólar puede comportarse de maneras completamente distintas dentro de la misma región.
- Mientras el peso mexicano ganó fuerza este jueves, Colombia y República Dominicana enfrentaron nuevas subidas en la divisa estadounidense. Los próximos días serán clave para saber si estas tendencias continúan o si el mercado vuelve a cambiar de dirección.
Lo que viene: inversionistas y consumidores seguirán atentos a los próximos reportes económicos y movimientos internacionales que puedan influir en el comportamiento del dólar durante el cierre de la semana.