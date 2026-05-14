El precio del dólar volvió a dar de qué hablar este jueves 14 de mayo, pero no por la misma razón en todos los países.

En México la moneda estadounidense cayó a su nivel más bajo en casi tres meses, en Colombia y República Dominicana el panorama fue diferente: allí el dólar siguió subiendo frente a las monedas locales.

Por qué importa: Los cambios en el dólar impactan directamente el bolsillo de millones de personas.

Desde el costo de productos importados hasta viajes, remesas y pagos en moneda extranjera, cada movimiento del tipo de cambio puede sentirse en la vida diaria.

México registra la caída más fuerte del dólar en meses

En México, el dólar amaneció con una baja importante y alcanzó mínimos que no se veían desde hace aproximadamente tres meses.

Según datos de Banxico, la divisa se ubicó en 17.1878 pesos mexicanos .

. En el mercado cambiario , el dólar se compró en 16.8401 pesos y se vendió en 17.429 pesos , reflejando una tendencia favorable para quienes necesitan adquirir dólares o realizar pagos internacionales.

, el dólar se compró en y se vendió en , reflejando una tendencia favorable para quienes necesitan adquirir dólares o realizar pagos internacionales. En bancos y casas de cambio los precios variaron ligeramente. En Banco Azteca, por ejemplo, el tipo de cambio se mantuvo sin cambios frente al día anterior en Ciudad de México. Allí el dólar se compró en 16.00 pesos y se vendió en 17.64 pesos.

La baja del dólar suele beneficiar a consumidores y empresas que dependen de productos importados o pagos en moneda extranjera. También puede aliviar costos para viajeros mexicanos que planean compras o vacaciones fuera del país.