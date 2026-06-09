Hispanos tienen grandes deudas, pero también gran optimismo: sueño americano sigue intacto

A pesar de enfrentar mayores niveles de endeudamiento y presión financiera que otros grupos en Estados Unidos, los hispanos mantienen una visión positiva sobre su futuro económico.

Una nueva encuesta muestra que, incluso en un contexto de altos costos y desafíos financieros, la mayoría sigue creyendo que alcanzar el sueño americano es posible.

Los resultados reflejan una realidad compleja: más deuda y más estrés económico, pero también una fuerte confianza en la posibilidad de progresar mediante el trabajo, la educación y el esfuerzo familiar.

Por qué importa: La comunidad hispana representa uno de los grupos demográficos con mayor crecimiento económico en Estados Unidos.

Comprender cómo enfrenta sus desafíos financieros ayuda a entender tendencias clave en consumo, vivienda, educación y emprendimiento.

Los hispanos cargan con más deuda que otros grupos en EE.UU.

Según una encuesta realizada por National Debt Relief entre 2.000 adultos estadounidenses, los hispanoamericanos reportan mayores niveles de endeudamiento que los no hispanos.

El estudio encontró que el 72% de los hispanos tiene algún tipo de deuda, frente al 68% de los no hispanos.

Las principales obligaciones financieras identificadas en la encuesta fueron las tarjetas de crédito, los préstamos para automóviles, los préstamos personales y los gastos médicos.