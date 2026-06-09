Hispanos tienen grandes deudas, pero también gran optimismo: sueño americano sigue intacto
Publicado el09/06/2026 a las 06:00
A pesar de enfrentar mayores niveles de endeudamiento y presión financiera que otros grupos en Estados Unidos, los hispanos mantienen una visión positiva sobre su futuro económico.
- Una nueva encuesta muestra que, incluso en un contexto de altos costos y desafíos financieros, la mayoría sigue creyendo que alcanzar el sueño americano es posible.
Los resultados reflejan una realidad compleja: más deuda y más estrés económico, pero también una fuerte confianza en la posibilidad de progresar mediante el trabajo, la educación y el esfuerzo familiar.
Por qué importa: La comunidad hispana representa uno de los grupos demográficos con mayor crecimiento económico en Estados Unidos.
- Comprender cómo enfrenta sus desafíos financieros ayuda a entender tendencias clave en consumo, vivienda, educación y emprendimiento.
Los hispanos cargan con más deuda que otros grupos en EE.UU.
Según una encuesta realizada por National Debt Relief entre 2.000 adultos estadounidenses, los hispanoamericanos reportan mayores niveles de endeudamiento que los no hispanos.
- El estudio encontró que el 72% de los hispanos tiene algún tipo de deuda, frente al 68% de los no hispanos.
Las principales obligaciones financieras identificadas en la encuesta fueron las tarjetas de crédito, los préstamos para automóviles, los préstamos personales y los gastos médicos.
La presión financiera se refleja en el nivel de preocupación:
- El 43% de los hispanoamericanos afirmó sentirse agobiado por sus deudas, una proporción superior a la registrada entre los no hispanos.
El sueño americano sigue intacto entre los hispanos
A pesar de estos desafíos, el optimismo continúa siendo una característica destacada dentro de la comunidad latina.
- La encuesta revela que el 61% de los hispanoamericanos cree en el sueño americano, superando el 55% registrado entre los no hispanos.
- El dato es aún más alto entre los de habla hispana, donde el respaldo a esta idea alcanza el 66%.
Para muchas familias latinas, el sueño americano no es simplemente un concepto abstracto. Se traduce en metas concretas como conseguir estabilidad laboral, comprar una vivienda, abrir un negocio propio o financiar la educación universitaria de sus hijos.
La educación financiera sigue siendo un reto para la comunidad latina
Los resultados también muestran desafíos importantes en materia de educación financiera.
Uno de cada tres hispanoamericanos encuestados aseguró que nunca recibió educación financiera formal. Esta situación puede dificultar la toma de decisiones relacionadas con el manejo del crédito, el ahorro y la planificación a largo plazo.
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Ante esa necesidad de información, muchos recurren a nuevas herramientas tecnológicas:
- El estudio encontró que el 65% de los hispanoamericanos utiliza plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT para obtener orientación sobre finanzas personales, frente al 51% de los no hispanos.
Según Bryce Williamson, vicepresidente sénior de Fidelización de Clientes de National Debt Relief, los datos reflejan tanto los desafíos como la resiliencia de la comunidad hispana.
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El progreso económico continúa avanzando
Más allá de la deuda, diversos indicadores muestran avances sostenidos entre los latinos en Estados Unidos.
- Un análisis de Linda Chávez, presidenta del Centro para la Igualdad de Oportunidades, destaca que gran parte de los más de 21 millones de hispanos residentes en el país ya forman parte de la clase media baja o media.
Además, muchos han mejorado sus ingresos, niveles educativos, acceso a la vivienda y capacidad para emprender negocios propios.
Lo que viene: Aunque la inflación, las tasas de interés y el endeudamiento siguen siendo desafíos importantes, los datos sugieren que el optimismo continúa siendo una de las principales fortalezas de la comunidad latina.
Para millones de familias, el sueño americano sigue representando una meta alcanzable, incluso en tiempos de incertidumbre económica.