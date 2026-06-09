¿Cuánto debería ser el aumento del Seguro Social este año para llegar a fin de mes?
Publicado el09/06/2026 a las 05:34
El próximo ajuste del Seguro Social ya empieza a generar expectativas entre millones de jubilados en Estados Unidos.
- Aunque el anuncio oficial del Ajuste por Costo de Vida (COLA) no llegará hasta octubre, las proyecciones más recientes apuntan a un incremento mayor al aplicado este año, impulsado por el repunte de la inflación registrado durante los últimos meses.
Por qué importa: Para muchos adultos mayores, el cheque mensual del Seguro Social representa su principal fuente de ingresos. Por eso, cualquier cambio en el COLA puede tener un impacto directo en la capacidad de cubrir gastos esenciales como vivienda, alimentos, medicamentos y transporte.
La inflación volvió a subir y cambia las previsiones
Las estimaciones actuales indican que el COLA para 2027 podría ubicarse alrededor del 3,3%, según cálculos citados por The Senior Citizens League (TSCL). La proyección gana fuerza después de que la inflación mostrara señales de aceleración durante abril.
- Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) muestran que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó una variación anual de 3,8%, su nivel más alto en casi un año. Además, el aumento mensual fue de 0,6%, el mayor registrado en aproximadamente tres años.
- El encarecimiento de la energía, especialmente de la gasolina, aparece entre los principales factores detrás de esta nueva presión inflacionaria. También se han mantenido elevados varios costos asociados a servicios básicos que afectan directamente a los hogares de ingresos fijos.
Este escenario es relevante porque el cálculo del COLA está directamente relacionado con la evolución de los precios al consumidor.
El aumento promedio del Seguro Social podría no ser suficiente
Aunque un ajuste superior al aplicado recientemente podría parecer una buena noticia, muchos jubilados cuestionan si realmente alcanzará para compensar el aumento del costo de vida.
- El COLA para 2026 es de 3,9%, superior al 2,5% otorgado el año anterior.
- Sin embargo, diversos grupos que representan a personas mayores sostienen que los incrementos anuales no siempre reflejan el impacto real que enfrentan los beneficiarios en categorías como salud, vivienda y alimentación.
La preocupación no es menor: Los gastos médicos, los alquileres y otros servicios esenciales han experimentado aumentos que en muchos casos superan los ajustes recibidos por los jubilados.
Como resultado, incluso cuando los pagos mensuales aumentan, muchas familias siguen sintiendo que su presupuesto se reduce.
El poder adquisitivo sigue siendo el gran problema
Uno de los datos que más inquieta a quienes dependen del Seguro Social es la pérdida gradual del poder de compra.
- Cifras recientes indican que el valor real de los beneficios ha disminuido aproximadamente un 20% desde 2010.
- En otras palabras, los aumentos acumulados durante los últimos años no han logrado mantener el mismo nivel de capacidad de compra que tenían los jubilados hace más de una década.
La situación se vuelve aún más compleja cajustuando la inflación crece más rápido que los salarios y los ingresos fijos. Según los datos más recientes, esta situación volvió a registrarse por primera vez desde 2023.
Los hogares de menores ingresos suelen ser los más afectados porque destinan una mayor proporción de su presupuesto a gastos básicos que han experimentado fuertes incrementos.
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Entonces ¿Cuánto debería subir el Seguro Social para llegar a fin de mes?
Las proyecciones actuales apuntan a un aumento de alrededor del 3,3%, pero muchos jubilados consideran que esa cifra apenas compensaría la inflación reciente.
- Dado que el poder adquisitivo de los beneficios ha caído cerca de un 20% desde 2010, algunos expertos y grupos de defensa de adultos mayores sostienen que sería necesario un ajuste superior a la inflación para aliviar realmente la presión sobre los presupuestos familiares.
Lo que viene: Si la inflación continúa elevada durante el resto del año, las proyecciones actuales podrían mantenerse o incluso aumentar.
Sin embargo, para muchos jubilados el verdadero desafío no será únicamente el porcentaje del ajuste, sino si ese incremento logra recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante los últimos años.