¿Cuánto debería ser el aumento del Seguro Social este año para llegar a fin de mes?

El próximo ajuste del Seguro Social ya empieza a generar expectativas entre millones de jubilados en Estados Unidos.

Aunque el anuncio oficial del Ajuste por Costo de Vida (COLA) no llegará hasta octubre, las proyecciones más recientes apuntan a un incremento mayor al aplicado este año, impulsado por el repunte de la inflación registrado durante los últimos meses.

Por qué importa: Para muchos adultos mayores, el cheque mensual del Seguro Social representa su principal fuente de ingresos. Por eso, cualquier cambio en el COLA puede tener un impacto directo en la capacidad de cubrir gastos esenciales como vivienda, alimentos, medicamentos y transporte.

La inflación volvió a subir y cambia las previsiones

Las estimaciones actuales indican que el COLA para 2027 podría ubicarse alrededor del 3,3%, según cálculos citados por The Senior Citizens League (TSCL). La proyección gana fuerza después de que la inflación mostrara señales de aceleración durante abril.

Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) muestran que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó una variación anual de 3,8%, su nivel más alto en casi un año . Además, el aumento mensual fue de 0,6%, el mayor registrado en aproximadamente tres años.

. Además, el aumento mensual fue de 0,6%, el mayor registrado en aproximadamente tres años. El encarecimiento de la energía, especialmente de la gasolina, aparece entre los principales factores detrás de esta nueva presión inflacionaria. También se han mantenido elevados varios costos asociados a servicios básicos que afectan directamente a los hogares de ingresos fijos.

Este escenario es relevante porque el cálculo del COLA está directamente relacionado con la evolución de los precios al consumidor.

El aumento promedio del Seguro Social podría no ser suficiente

Aunque un ajuste superior al aplicado recientemente podría parecer una buena noticia, muchos jubilados cuestionan si realmente alcanzará para compensar el aumento del costo de vida.