Precio del dólar hoy 09/06 en México, Colombia y RD
Publicado el09/06/2026 a las 04:11
No hubo movimientos bruscos ni cambios que alteraran el panorama para quienes siguen el precio del dólar este martes 9 de junio.
- La moneda estadounidense se mantuvo prácticamente en los mismos niveles en México y Colombia, mientras que en República Dominicana registró una ligera subida.
Por qué importa: Aunque los cambios de un día para otro parezcan mínimos, el precio del dólar influye en gastos de viaje, compras internacionales, envíos de dinero y muchas operaciones cotidianas.
En México el dólar sigue moviéndose dentro del mismo rango
Después de varios días sin cambios importantes, el dólar continúa mostrando estabilidad en México.
- Este martes 9 de junio, el tipo de cambio oficial publicado por Banxico se ubicó en 17.4453 pesos por dólar.
- Para quienes compran dólares en bancos o casas de cambio, los precios son diferentes al valor oficial. En el mercado cambiario, el dólar se compra en 17.0983 pesos y se vende en 17.678 pesos.
Mientras tanto, Banco Azteca mantuvo prácticamente los mismos valores observados en jornadas recientes:
- Compra: 16.80 pesos
- Venta: 17.79 pesos
En la práctica, esto significa que quienes necesitan adquirir dólares para un viaje o alguna compra internacional no enfrentan cambios importantes respecto a los últimos días.
Precio del dólar hoy 09/06: sigue exactamente igual por el feriado en Colombia
En Colombia prácticamente no hubo novedades.
- Debido al feriado bancario del lunes, la referencia oficial del dólar permanece en 3.588,124 pesos colombianos, el mismo valor reportado anteriormente por el Banco de la República.
Las casas de cambio de Bogotá también mantienen cifras conocidas para quienes realizan operaciones en efectivo:
- Compra: 3.650 pesos
- Venta: 3.750 pesos
Para los colombianos que reciben remesas desde Estados Unidos, el panorama sigue siendo muy parecido al de la semana pasada. La jornada transcurrió sin movimientos que modificaran de manera significativa el valor del dólar.
República Dominicana muestra un pequeño avance para el dólar en la cotización
Donde sí hubo una novedad fue en República Dominicana.
Los datos del Banco Central muestran que el dólar ganó algo de terreno frente al peso dominicano durante la jornada de este martes.
- Actualmente la moneda estadounidense se compra en 58.1102 pesos dominicanos y se vende en 59.0332 pesos dominicanos.
Para quienes reciben remesas desde Estados Unidos, este tipo de movimientos suele ser positivo porque cada dólar puede convertirse en una cantidad ligeramente mayor de pesos dominicanos.
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Un día tranquilo para el dólar en la región
La fotografía de este martes deja un mensaje sencillo: el dólar no está generando sobresaltos en la mayor parte de la región.
México mantiene estabilidad, Colombia continúa sin cambios tras el feriado y República Dominicana registra apenas una subida moderada.
Lo que viene: Los próximos días mostrarán si esta calma continúa o si aparecen movimientos más notorios. Por ahora, quienes siguen el precio del dólar encuentran un panorama mucho más estable que el visto en otros momentos del año.