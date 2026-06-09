Precio del dólar hoy 09/06 en México, Colombia y RD

No hubo movimientos bruscos ni cambios que alteraran el panorama para quienes siguen el precio del dólar este martes 9 de junio.

La moneda estadounidense se mantuvo prácticamente en los mismos niveles en México y Colombia, mientras que en República Dominicana registró una ligera subida.

Por qué importa: Aunque los cambios de un día para otro parezcan mínimos, el precio del dólar influye en gastos de viaje, compras internacionales, envíos de dinero y muchas operaciones cotidianas.

En México el dólar sigue moviéndose dentro del mismo rango

Después de varios días sin cambios importantes, el dólar continúa mostrando estabilidad en México.

Este martes 9 de junio, el tipo de cambio oficial publicado por Banxico se ubicó en 17.4453 pesos por dólar .

. Para quienes compran dólares en bancos o casas de cambio, los precios son diferentes al valor oficial. En el mercado cambiario, el dólar se compra en 17.0983 pesos y se vende en 17.678 pesos.

Mientras tanto, Banco Azteca mantuvo prácticamente los mismos valores observados en jornadas recientes:

Compra : 16.80 pesos

: 16.80 pesos Venta: 17.79 pesos

En la práctica, esto significa que quienes necesitan adquirir dólares para un viaje o alguna compra internacional no enfrentan cambios importantes respecto a los últimos días.