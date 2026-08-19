State Farm comienza pago histórico de $5,000 millones: quiénes califican

State Farm comenzará a repartir el dividendo más grande de sus 103 años de historia.

La distribución beneficiará a pólizas vinculadas con más de 49 millones de vehículos, aunque no todos los asegurados recibirán la misma cantidad.

Por qué importa: No se trata de un reembolso que los clientes tengan que solicitar mediante una reclamación. Quienes cumplan los requisitos serán contactados directamente por State Farm y podrán recibir el dinero de manera electrónica o mediante un cheque enviado por correo.

Quiénes califican para el pago de State Farm

El requisito principal está relacionado con la póliza que el cliente tuvo durante 2025, según comunicado de la compañía.

Califican los clientes que tuvieron una póliza elegible de seguro de automóvil para pasajeros emitida por State Farm Mutual Automobile Insurance Company, vigente en algún momento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Además, el dividendo calculado para el cliente debe alcanzar al menos $10, que es el monto mínimo establecido por la compañía para procesar el pago.

Hay una exclusión importante: las pólizas proporcionadas mediante un programa estatal de riesgo asignado no califican para este dividendo.

Los pagos comenzarán a finales del verano