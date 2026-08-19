State Farm comienza pago histórico de $5,000 millones: quiénes califican
Publicado el19/08/2026 a las 06:11
State Farm comenzará a repartir el dividendo más grande de sus 103 años de historia.
- La distribución beneficiará a pólizas vinculadas con más de 49 millones de vehículos, aunque no todos los asegurados recibirán la misma cantidad.
Por qué importa: No se trata de un reembolso que los clientes tengan que solicitar mediante una reclamación. Quienes cumplan los requisitos serán contactados directamente por State Farm y podrán recibir el dinero de manera electrónica o mediante un cheque enviado por correo.
Quiénes califican para el pago de State Farm
El requisito principal está relacionado con la póliza que el cliente tuvo durante 2025, según comunicado de la compañía.
Califican los clientes que tuvieron una póliza elegible de seguro de automóvil para pasajeros emitida por State Farm Mutual Automobile Insurance Company, vigente en algún momento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
Además, el dividendo calculado para el cliente debe alcanzar al menos $10, que es el monto mínimo establecido por la compañía para procesar el pago.
Hay una exclusión importante: las pólizas proporcionadas mediante un programa estatal de riesgo asignado no califican para este dividendo.
Los pagos comenzarán a finales del verano
State Farm informó que la distribución comenzará a finales del verano de 2026, pero eso no significa que todos recibirán el dinero al mismo tiempo.
Los pagos se realizarán por fases dependiendo del estado donde esté asignada la póliza. Debido a que el proceso involucra más de 49 millones de vehículos, la compañía anticipa que completar la distribución tardará varios meses.
- Tampoco existe un cheque único de igual valor para todos. Los montos individuales variarán dependiendo de cada caso.
State Farm explicó que este dividendo fue posible por su solidez financiera y porque los resultados de sus seguros durante 2025 fueron mejores de lo esperado.
State Farm is giving out its largest dividend in history. Do you qualify?
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— Yahoo Finance (@YahooFinance) August 18, 2026
Revisa tu correo electrónico o buzón
Los clientes elegibles deben estar atentos a las comunicaciones de State Farm.
Quienes tengan una dirección de correo electrónico registrada recibirán automáticamente un email con instrucciones para seleccionar su método de pago preferido.
Si el cliente no tiene un correo electrónico registrado con la compañía, State Farm enviará automáticamente un cheque por correo postal.
La aseguradora recomienda prestar atención a las comunicaciones relacionadas con el dividendo mientras avanza la distribución.
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Cómo saber si recibirás parte de los $5,000 millones
Los asegurados que tengan dudas sobre su elegibilidad pueden comunicarse con el Centro de Atención al Cliente de Dividendos de State Farm al 1-888-808-9532, visitar sfdividend.com o contactar directamente a su agente.
Los clientes también pueden localizar la información de su agente ingresando a su cuenta en statefarm.com o mediante la aplicación de State Farm, en la sección “Mi agente”.
Lo que viene: State Farm irá liberando los pagos estado por estado durante varios meses. Por eso, cumplir los requisitos no significa necesariamente que el dinero llegará inmediatamente cuando comience la distribución a finales del verano.