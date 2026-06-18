Cómo salvar la Seguridad Social: las propuestas que enfrentan a trabajadores y jubilados

El nuevo informe de los administradores de la Seguridad Social volvió a encender las alarmas sobre las finanzas del programa.

El documento advierte que los fondos destinados al pago de jubilaciones enfrentan una presión creciente debido al envejecimiento de la población, la disminución de la inmigración y cambios en los ingresos fiscales que sostienen el sistema.

Por qué importa: Más de 70 millones de estadounidenses reciben pagos de la Seguridad Social.

Aunque el programa no desaparecería incluso si se agotaran sus reservas, los beneficiarios podrían enfrentar recortes en sus cheques mensuales si el Congreso no aprueba una solución antes de que se agoten los fondos disponibles.

El problema no es si se puede salvar, sino quién pagará la cuenta

El verdadero desafío consiste en encontrar una fórmula que permita mantener los beneficios sin provocar un fuerte impacto económico en trabajadores, empresas o jubilados.

Existe un amplio consenso entre actuarios, economistas y especialistas en políticas públicas sobre un punto: la Seguridad Social puede mantenerse a largo plazo.

La discusión no gira en torno a la supervivencia del programa, sino sobre quién deberá asumir el costo de las reformas.

Karen Glenn, actuaria jefe de la Administración del Seguro Social, resumió recientemente el dilema en términos simples: aumentar los ingresos previstos, reducir los beneficios previstos o aplicar una combinación de ambas medidas.

Eso significa que cualquier solución terminará afectando a alguno de estos grupos: trabajadores, empleadores, jubilados actuales, futuros jubilados o contribuyentes con mayores ingresos.