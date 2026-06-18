Cómo salvar la Seguridad Social: las propuestas que enfrentan a trabajadores y jubilados
Publicado el18/06/2026 a las 04:38
El nuevo informe de los administradores de la Seguridad Social volvió a encender las alarmas sobre las finanzas del programa.
- El documento advierte que los fondos destinados al pago de jubilaciones enfrentan una presión creciente debido al envejecimiento de la población, la disminución de la inmigración y cambios en los ingresos fiscales que sostienen el sistema.
Por qué importa: Más de 70 millones de estadounidenses reciben pagos de la Seguridad Social.
- Aunque el programa no desaparecería incluso si se agotaran sus reservas, los beneficiarios podrían enfrentar recortes en sus cheques mensuales si el Congreso no aprueba una solución antes de que se agoten los fondos disponibles.
El problema no es si se puede salvar, sino quién pagará la cuenta
El verdadero desafío consiste en encontrar una fórmula que permita mantener los beneficios sin provocar un fuerte impacto económico en trabajadores, empresas o jubilados.
- Existe un amplio consenso entre actuarios, economistas y especialistas en políticas públicas sobre un punto: la Seguridad Social puede mantenerse a largo plazo.
- La discusión no gira en torno a la supervivencia del programa, sino sobre quién deberá asumir el costo de las reformas.
Karen Glenn, actuaria jefe de la Administración del Seguro Social, resumió recientemente el dilema en términos simples: aumentar los ingresos previstos, reducir los beneficios previstos o aplicar una combinación de ambas medidas.
Eso significa que cualquier solución terminará afectando a alguno de estos grupos: trabajadores, empleadores, jubilados actuales, futuros jubilados o contribuyentes con mayores ingresos.
1. Cobrar más impuestos para fortalecer el fondo
Una de las propuestas más directas consiste en aumentar gradualmente el impuesto sobre la nómina que financia la Seguridad Social.
- Pros: Generaría ingresos adicionales de forma relativamente rápida y permitiría mantener intactos los beneficios prometidos a los jubilados.
- Contras: Reduciría el ingreso disponible tanto para trabajadores como para empleadores y podría enfrentar una fuerte resistencia política por implicar un aumento de impuestos.
2. Hacer que los estadounidenses con mayores ingresos aporten más
Otra propuesta busca elevar o eliminar el límite salarial sobre el cual se aplican los impuestos destinados a la Seguridad Social.
Actualmente existe un tope de ingresos sujeto a este impuesto. Quienes apoyan esta medida consideran que los trabajadores con salarios más altos deberían contribuir sobre una mayor parte de sus ingresos.
- Pros: Afectaría principalmente a personas con mayores ingresos y es una de las propuestas que recibe mayor respaldo entre grupos que defienden el fortalecimiento del programa.
- Contras: Genera oposición entre algunos sectores empresariales y contribuyentes de altos ingresos. Además, por sí sola no eliminaría completamente el déficit proyectado.
3. Reducir beneficios futuros para disminuir los gastos
Algunas iniciativas plantean ajustes graduales en los beneficios futuros, especialmente para personas con ingresos más elevados.
La idea es reducir el crecimiento de los pagos futuros sin afectar necesariamente a quienes ya reciben prestaciones.
- Pros: Reduce directamente el déficit financiero y evita trasladar todo el costo a los contribuyentes.
- Contra: Es una de las alternativas menos populares porque podría afectar la seguridad económica de futuros jubilados.
4. Retrasar la edad de jubilación para reflejar una vida más larga
Sus defensores argumentan que la esperanza de vida es hoy mucho mayor que cuando se diseñó originalmente el programa.
- Pros: Reduce el tiempo durante el cual se pagan beneficios y ayuda a disminuir la presión financiera sobre el sistema.
- Contras: Puede afectar especialmente a trabajadores con empleos físicamente exigentes y a personas con problemas de salud que tienen dificultades para seguir trabajando durante más años.
5. Limitar los pagos más altos para proteger al resto de beneficiarios
Algunos planes proponen establecer límites o ajustes para quienes reciben los beneficios más elevados del programa.
- Pros: Concentraría los ajustes en un grupo reducido y ayudaría a disminuir parte del déficit actuarial.
- Contras: Puede generar críticas entre quienes aportaron más durante su vida laboral y consideran que las reglas estarían cambiando después de décadas de contribuciones. Además, su impacto financiero es limitado frente al tamaño total del problema.
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Ninguna solución parece suficiente por sí sola para proteger la Seguridad Social en EE.UU.
La mayoría de especialistas considera que ninguna de estas propuestas resolverá por sí sola los desafíos financieros de la Seguridad Social.
- Por esa razón, muchos analistas creen que la alternativa más realista será una combinación de varias medidas, distribuyendo el costo entre distintos grupos de la población en lugar de concentrarlo en trabajadores, jubilados o contribuyentes de altos ingresos.
Lo que viene: El tiempo juega un papel importante en este debate. Cuanto más se retrasen las decisiones en Washington, mayores podrían ser los ajustes necesarios para evitar futuros recortes automáticos en los beneficios.