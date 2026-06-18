El dólar volvió a bajar hoy: así arranca en México, Colombia y RD

Mientras en México el dólar volvió a bajar ligeramente, en Colombia registró una pequeña recuperación después de varias jornadas de descensos.

En República Dominicana, en cambio, la moneda estadounidense se mantiene prácticamente sin cambios.

Por qué importa: El precio del dólar influye en gastos cotidianos como viajes, compras internacionales, envío de remesas y pagos en moneda extranjera. Aunque los cambios de este jueves fueron moderados, marcan tendencias distintas en tres de los principales mercados de la región.

México mantiene un precio del dólar favorable para quienes compran dólares

La jornada de este jueves dejó una nueva baja del dólar en México.

De acuerdo con datos de Banxico, el precio oficial se ubicó en 17.1892 pesos por dólar , una cifra ligeramente menor a la observada en días recientes.

, una cifra ligeramente menor a la observada en días recientes. En el mercado cambiario , los valores también reflejan estabilidad. Actualmente el dólar se compra alrededor de 16.9114 pesos y se vende cerca de 17.5065 pesos.

, los valores también reflejan estabilidad. Actualmente el dólar se compra alrededor de 16.9114 pesos y se vende cerca de 17.5065 pesos. Por su parte, Banco Azteca mostró un ajuste a la baja en sus ventanillas. La institución compra dólares en 16.35 pesos y los vende en 17.94 pesos.

Un dólar más barato significa que se necesitan menos pesos para obtener la misma cantidad de moneda estadounidense.

El dólar rompe la racha de caídas y recupera terreno en Colombia

Después de varios días consecutivos de descensos, el dólar mostró una ligera recuperación en Colombia.