El dólar volvió a bajar hoy: así arranca en México, Colombia y RD
Publicado el18/06/2026 a las 03:17
Mientras en México el dólar volvió a bajar ligeramente, en Colombia registró una pequeña recuperación después de varias jornadas de descensos.
- En República Dominicana, en cambio, la moneda estadounidense se mantiene prácticamente sin cambios.
Por qué importa: El precio del dólar influye en gastos cotidianos como viajes, compras internacionales, envío de remesas y pagos en moneda extranjera. Aunque los cambios de este jueves fueron moderados, marcan tendencias distintas en tres de los principales mercados de la región.
México mantiene un precio del dólar favorable para quienes compran dólares
La jornada de este jueves dejó una nueva baja del dólar en México.
- De acuerdo con datos de Banxico, el precio oficial se ubicó en 17.1892 pesos por dólar, una cifra ligeramente menor a la observada en días recientes.
- En el mercado cambiario, los valores también reflejan estabilidad. Actualmente el dólar se compra alrededor de 16.9114 pesos y se vende cerca de 17.5065 pesos.
- Por su parte, Banco Azteca mostró un ajuste a la baja en sus ventanillas. La institución compra dólares en 16.35 pesos y los vende en 17.94 pesos.
Un dólar más barato significa que se necesitan menos pesos para obtener la misma cantidad de moneda estadounidense.
El dólar rompe la racha de caídas y recupera terreno en Colombia
Después de varios días consecutivos de descensos, el dólar mostró una ligera recuperación en Colombia.
- Según el Banco de la República, la tasa oficial para este jueves se ubicó en 3.440,025 pesos colombianos por dólar, un nivel superior al registrado en la jornada anterior.
Aunque el cambio no fue drástico, sí marca una pausa en la tendencia bajista que había predominado durante buena parte de junio.
- En Bogotá, las casas de cambio mantienen precios relativamente estables. Actualmente compran dólares alrededor de 3.560 pesos y los venden cerca de 3.680 pesos.
Para quienes reciben remesas o ingresos en dólares, esta recuperación puede representar un alivio moderado. En contraste, quienes necesitan comprar moneda estadounidense encontrarán precios ligeramente más altos que los observados durante los días de mayor caída.
República Dominicana sigue sin grandes movimientos
En República Dominicana el panorama continúa siendo de estabilidad.
- Los datos del Banco Central muestran que el dólar se mantiene prácticamente en los mismos niveles recientes, con una tasa de 58.3271 pesos dominicanos para la compra y 58.9293 pesos para la venta.
Cuando el dólar permanece estable durante varios días, las familias pueden planificar mejor gastos relacionados con pagos internacionales, viajes o compras de productos importados.
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El dólar se mueve poco, pero no igual en todos los países
Aunque cada país muestra una realidad diferente este jueves, el comportamiento general del dólar sigue caracterizándose por movimientos pequeños y sin sobresaltos.
México continúa beneficiándose de una moneda estadounidense más barata, Colombia registra una recuperación moderada después de varias caídas consecutivas y República Dominicana mantiene una estabilidad que aporta previsibilidad a hogares y negocios.
Lo que viene: Los próximos días serán clave para confirmar si Colombia consolida su recuperación, si México mantiene la tendencia bajista o si el dólar continúa moviéndose dentro de rangos relativamente estables en los principales mercados latinoamericanos.