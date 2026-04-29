La percepción económica en Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas.

Más de la mitad de los ciudadanos considera que su situación financiera está empeorando, una señal clara de que el impacto del costo de vida sigue marcando el día a día de millones de familias.

Por qué importa: el deterioro en la percepción económica no solo refleja una presión real sobre los hogares, sino que también puede influir directamente en decisiones políticas, consumo y estabilidad social en un contexto clave para el país.

La situación económica empeora para millones de estadounidenses: ¿Se encendieron las alarmas del gobierno?

Según la última encuesta publicada por Gallup, el 55 % de los estadounidenses afirma que su situación financiera personal está empeorando. Se trata del nivel más alto registrado desde 2001.

Este dato marca el quinto año consecutivo en el que más personas consideran que su economía va en retroceso en lugar de mejorar. Además, representa un aumento frente al 47 % registrado en 2024, consolidando una tendencia negativa.

Aunque el porcentaje es similar al del año pasado (53 %), el hecho de mantenerse en niveles elevados confirma que el problema no es pasajero.