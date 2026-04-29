Más del 50% de estadounidenses cree que su situación económica es cada vez peor ¿Y tú qué opinas?
La percepción económica en Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. Más de la mitad de los ciudadanos considera que su situación financiera está empeorando, una señal clara de que el impacto del costo de vida sigue marcando el día a día de millones de familias. Por qué importa: el deterioro […]
Publicado el29/04/2026 a las 11:02
La percepción económica en Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas.
- Más de la mitad de los ciudadanos considera que su situación financiera está empeorando, una señal clara de que el impacto del costo de vida sigue marcando el día a día de millones de familias.
Por qué importa: el deterioro en la percepción económica no solo refleja una presión real sobre los hogares, sino que también puede influir directamente en decisiones políticas, consumo y estabilidad social en un contexto clave para el país.
La situación económica empeora para millones de estadounidenses: ¿Se encendieron las alarmas del gobierno?
Según la última encuesta publicada por Gallup, el 55 % de los estadounidenses afirma que su situación financiera personal está empeorando. Se trata del nivel más alto registrado desde 2001.
Este dato marca el quinto año consecutivo en el que más personas consideran que su economía va en retroceso en lugar de mejorar. Además, representa un aumento frente al 47 % registrado en 2024, consolidando una tendencia negativa.
Aunque el porcentaje es similar al del año pasado (53 %), el hecho de mantenerse en niveles elevados confirma que el problema no es pasajero.
El costo de vida sigue siendo la principal preocupación
El informe revela que la asequibilidad es el eje central de la preocupación económica. El 31 % de los encuestados menciona el alto costo de vida como su principal inquietud financiera.
Si bien esta cifra es menor al pico del 41 % alcanzado en 2024, sigue estando entre los niveles más altos en más de dos décadas de seguimiento.
A esto se suman otros factores clave que presionan los presupuestos familiares:
- El costo de la energía, mencionado por el 13 % de los encuestados, ha subido significativamente este año y alcanza su nivel más alto desde 2008. Este aumento está directamente relacionado con el encarecimiento del petróleo en medio del conflicto con Irán.
- El costo de la vivienda se mantiene como otra de las principales preocupaciones, empatando con la energía en el segundo lugar.
- La atención médica ocupa el cuarto puesto con un 8 %, manteniéndose estable desde 2020.
La inflación sigue dejando huella en la economía de EE.UU.
Aunque la inflación ha mostrado variaciones en los últimos años, su impacto acumulado sigue siendo evidente.
- El 55 % de los estadounidenses afirma que los recientes aumentos de precios han dificultado mantener su nivel de vida.
- Este porcentaje se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2023, lo que sugiere que el problema no ha sido resuelto para la mayoría de los hogares.
Además, las preocupaciones relacionadas con gastos esenciales —como educación, transporte y cuidado infantil— siguen presentes y refuerzan la sensación de presión económica constante.
Cambia la percepción sobre la economía frente a los años anteriores
El panorama actual contrasta con el período entre 2016 y 2021, cuando una mayor proporción de estadounidenses evaluaba positivamente su situación financiera.
- Hoy, las cifras se asemejan más a las registradas hace una década, tras la crisis financiera global. Sin embargo, aún no alcanzan los niveles más críticos de la Gran Recesión, cuando el optimismo económico era significativamente menor.
Este cambio en la percepción refleja no solo factores económicos objetivos, sino también expectativas sobre el futuro.
Preocupaciones a largo plazo: jubilación y salud
Más allá de la situación actual, los estadounidenses también muestran inquietud por su estabilidad financiera futura.
- El 62 % se preocupa por no tener suficiente dinero para la jubilación, mientras que el 60 % teme no poder cubrir gastos médicos en caso de una enfermedad grave o accidente.
- Además, un 54 % expresa preocupación por la rentabilidad de sus inversiones y por mantener su nivel de vida.
Estas cifras, que han aumentado desde 2021, evidencian que la incertidumbre no se limita al presente, sino que también afecta las perspectivas a largo plazo.
El factor político: más presión para Trump
El deterioro en la percepción económica representa un desafío para el presidente Donald Trump, especialmente en un contexto electoral.
- El aumento en los precios de la energía, vinculado al conflicto con Irán, y la persistente presión inflacionaria podrían influir en la opinión pública y en las decisiones de los votantes.
La economía sigue siendo uno de los factores más determinantes en la política estadounidense, y los datos actuales reflejan un escenario complejo.
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Lo que viene: incertidumbre y decisiones clave
La evolución de la percepción económica dependerá de múltiples factores, incluyendo la inflación, el mercado laboral y los precios de la energía.
- Mientras tanto, los datos de Gallup muestran que la preocupación por la asequibilidad seguirá siendo el eje central del debate económico en Estados Unidos.
Para millones de familias, la sensación es clara: el dinero alcanza menos y las expectativas de mejora siguen siendo inciertas.