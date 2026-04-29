Blue Cross Blue Shield comenzará a pagar $2.67 mil millones por acuerdo de demanda ¿Quiénes recibirán dinero?
Millones de estadounidenses están a punto de recibir pagos tras uno de los acuerdos más grandes en la historia del sistema de salud en Estados Unidos. Blue Cross Blue Shield comenzará a distribuir un fondo de 2.670 millones de dólares como parte de una demanda colectiva que acusaba a la aseguradora de limitar la competencia […]
Publicado el29/04/2026 a las 10:39
Millones de estadounidenses están a punto de recibir pagos tras uno de los acuerdos más grandes en la historia del sistema de salud en Estados Unidos.
- Blue Cross Blue Shield comenzará a distribuir un fondo de 2.670 millones de dólares como parte de una demanda colectiva que acusaba a la aseguradora de limitar la competencia en el mercado.
Por qué importa: este acuerdo no solo implica compensaciones económicas, sino también cambios en la forma en que operan las aseguradoras de salud. Para los consumidores, podría significar más opciones y mayor competencia en el futuro.
Qué originó la demanda contra Blue Cross Blue Shield
El caso surge de acusaciones de prácticas anticompetitivas dentro del sistema Blue Cross Blue Shield.
- Según la información del acuerdo, los demandantes alegaron que las compañías involucradas pactaron no competir entre sí en distintos mercados.
- Esto habría limitado la competencia en la venta de seguros médicos y en servicios administrativos relacionados, afectando potencialmente los precios y las opciones disponibles para los usuarios.
- Por su parte, las empresas demandadas negaron cualquier irregularidad y sostuvieron que sus prácticas contribuían a reducir costos y mejorar el acceso a la atención médica.
El tribunal no emitió un fallo definitivo sobre quién tenía razón, pero ambas partes optaron por un acuerdo extrajudicial para evitar un proceso más largo y costoso.
Cómo se distribuirá el fondo de $2.67 mil millones
El acuerdo establece un fondo total de 2.670 millones de dólares. Sin embargo, no todo ese dinero llegará directamente a los consumidores.
- Una parte significativa se destinará a cubrir gastos legales y administrativos. Tras estas deducciones, aproximadamente 1.900 millones de dólares estarán disponibles para ser distribuidos entre los beneficiarios elegibles.
- La cantidad que cada persona reciba dependerá de varios factores, incluyendo cuánto pagó en primas durante el período cubierto por la demanda y el tipo de plan de seguro que tenía.
Además, existe un umbral mínimo: si el monto calculado es inferior a 5 dólares, no se emitirá ningún pago.
Quiénes son elegibles para recibir el pago de Blue Cross Blue Shield
El acuerdo identifica dos grandes grupos de beneficiarios: quienes reclaman daños económicos y quienes forman parte de las medidas cautelares que buscan cambios en las prácticas del mercado.
Podrían ser elegibles:
- Personas individuales que tuvieron un seguro médico de Blue Cross Blue Shield
- Grupos asegurados y sus empleados
- Cuentas autofinanciadas y sus empleados
El período cubierto para individuos y grupos asegurados va del 7 de febrero de 2008 al 16 de octubre de 2020. Para cuentas autofinanciadas, el período considerado es del 1 de septiembre de 2015 al 16 de octubre de 2020.
Es importante destacar que no todos los usuarios califican para recibir dinero.
- Los dependientes, beneficiarios (incluidos menores) y personas que no son empleados no son elegibles para pagos directos, aunque sí se beneficiarán de los cambios estructurales derivados del acuerdo.
¿Cómo se realizarán los pagos de compensación?
Los pagos comenzarán a distribuirse según el método seleccionado por cada persona al presentar su reclamación en 2021.
- Entre las opciones se incluyen transferencias electrónicas o tarjetas de débito prepagadas. Esto dependerá de la información que cada beneficiario haya proporcionado previamente.
Debido al gran número de personas involucradas, el monto individual podría ser relativamente bajo en muchos casos, ya que el fondo se divide entre millones de reclamantes.
Cambios en el sistema de seguros de salud de Estados Unidos
Más allá del dinero, el acuerdo también obliga a Blue Cross Blue Shield a modificar ciertas prácticas que fueron consideradas anticompetitivas.
- Estas medidas buscan aumentar la competencia en el mercado de seguros médicos, lo que podría traducirse en mejores opciones y condiciones para los consumidores en el futuro.
Incluso quienes no reciben pagos directos se beneficiarán de estos cambios estructurales, ya que impactan la forma en que las aseguradoras operan y ofrecen sus servicios.
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Lo que viene: pagos y seguimiento del acuerdo
Las personas que creen ser elegibles pueden revisar su situación a través del sitio oficial del acuerdo o contactar al administrador de reclamaciones.
- Dado el tamaño del fondo y la cantidad de beneficiarios, el proceso de distribución podría tomar tiempo y requerir seguimiento por parte de los interesados.
Este acuerdo marca un precedente en el sector salud en Estados Unidos y pone el foco en la regulación de la competencia en un mercado clave para millones de personas.