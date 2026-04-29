La salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP marca un giro inesperado en el mercado energético global en medio de una guerra que ya está impactando la economía. La decisión, confirmada para entrar en vigor el 1 de mayo, llega en un momento de alta tensión geopolítica y podría redefinir el equilibrio entre producción, precios y política internacional. Por qué importa: el petróleo es una de las variables más sensibles para la economía de Estados Unidos. El alza en los precios de la gasolina ya afecta directamente a los consumidores, y esto puede convertirse en un factor político clave para el presidente Donald Trump en un año electoral. Emiratos Árabes sale de la OPEP ¿Qué significa? La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fue creada en 1960 para coordinar la producción de crudo entre sus miembros y defender sus ingresos frente a las grandes petroleras internacionales. Con sede en Viena, el grupo ha sido históricamente un actor central en la regulación de la oferta global.

EAU formaba parte del bloque desde hace seis décadas. Sin embargo, el país decidió retirarse tanto de la OPEP como de la alianza OPEP+, que incluye a otros grandes productores como Rusia. 🛢️ Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP y la OPEP+ tras 59 años para ganar flexibilidad y aumentar su producción de crudo en plena crisis energética por la guerra en Irán. https://t.co/oZ8t7AXtla ⚡ EAU, cuarto productor del grupo, rompe con Arabia Saudí en medio de tensiones… pic.twitter.com/c7lpo6vZip

— elEconomista.es (@elEconomistaes) April 28, 2026 Según informó EFE, el gobierno emiratí justificó la decisión en “intereses nacionales” y en la necesidad de responder a las condiciones actuales del mercado energético, marcadas por la volatilidad y la incertidumbre. El contexto: guerra y caída en la producción La salida de EAU no ocurre en el vacío. Coincide con la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán iniciada el 28 de febrero, que ha tenido efectos directos sobre la producción y distribución de petróleo.

Uno de los puntos más críticos es el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20 % del petróleo exportado en el mundo. El bloqueo de esta vía estratégica ha reducido drásticamente la oferta. De acuerdo con datos de la OPEP, la producción del grupo cayó casi 8 millones de barriles diarios en marzo, lo que representa una baja del 27,5 % frente a febrero. En el caso de EAU, su producción se redujo en 1,5 millones de barriles diarios.

Este escenario ha presionado al alza los precios del crudo, generando un efecto dominó en los combustibles. Impacto directo: gasolina más cara en EE.UU. El efecto ya se siente en el bolsillo de los consumidores estadounidenses. Según el club automovilístico AAA, el precio promedio de la gasolina alcanzó los 4,229 dólares por galón. Esto representa un aumento cercano al 40 % desde el inicio del conflicto con Irán. El diésel, por su parte, ha subido aún más rápido, con un incremento del 45 % y un precio promedio de 5,46 dólares. Aunque los precios de la gasolina no suben al mismo ritmo que el crudo, la tendencia es clara: el encarecimiento continuará si persiste la tensión en el mercado energético. ¿Qué busca Emiratos con esta decisión? Al abandonar la OPEP, EAU deja de estar sujeto a las cuotas de producción del grupo. Esto le permite aumentar su bombeo de petróleo de forma más flexible. Antes del conflicto, el país producía unos 3,4 millones de barriles diarios y cuenta con reservas estimadas en 113.000 millones de barriles, las sextas más grandes del mundo.

Las autoridades emiratíes han señalado que seguirán actuando de forma “responsable”, incrementando la producción de manera gradual para contribuir a la estabilidad del mercado. Sin embargo, este movimiento también refleja tensiones internas dentro de la OPEP, especialmente con Arabia Saudí, que ahora queda como el único miembro con gran capacidad de aumentar producción.

El factor Trump: presión económica y política El aumento en los precios del combustible puede convertirse en un problema para el presidente Donald Trump. El costo de la energía impacta directamente en la inflación y en el gasto de los hogares. En un contexto electoral, el encarecimiento de la gasolina puede influir en la percepción económica de los votantes, especialmente cuando ya existe presión por el aumento del costo de vida. Al mismo tiempo, si EAU decide aumentar su producción fuera de las restricciones de la OPEP, podría contribuir a moderar los precios en el mediano plazo. Esto dependerá de la evolución del conflicto y de las decisiones de otros productores. TE PODRÍA INTERESAR: Se rompe la estabilidad y el dólar sube en México y Colombia Lo que viene: incertidumbre en el mercado petrolero La salida de EAU abre un nuevo capítulo para la OPEP y plantea dudas sobre su capacidad de mantener cohesión interna. No es la primera vez que un país abandona el grupo: Catar lo hizo en 2019, mientras que Ecuador y Angola también se retiraron en años recientes.