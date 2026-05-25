El dólar arranca la semana con calma en México y RD, pero cae con fuerza en Colombia

El inicio de semana dejó un panorama mixto para el dólar en América Latina.

En México y República Dominicana la moneda estadounidense prácticamente se mantuvo estable este lunes 24 de mayo, en Colombia se registró una fuerte caída que llamó la atención del mercado cambiario.

Por qué importa: Aunque muchas personas no siguen el dólar todos los días, los cambios en la moneda terminan afectando precios de productos importados, viajes, pagos internacionales y hasta remesas. Por eso, incluso pequeños movimientos pueden sentirse en el bolsillo.

Sin cambios la cotización del dólar en México, pero Banco Azteca baja el precio

En México, el dólar continúa mostrando estabilidad frente al peso mexicano, algo que ha sido frecuente durante las últimas jornadas.

Según el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio oficial se mantiene en 17.3213 pesos por dólar, prácticamente sin cambios respecto a días anteriores.

En el mercado cambiario general, el comportamiento también fue moderado:

Compra: 16.9495 pesos

Venta: 17.5601 pesos

Sin embargo, Banco Azteca sí realizó un ajuste importante en sus ventanillas de Ciudad de México, especialmente en el precio de compra.