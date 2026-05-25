El dólar arranca la semana con calma en México y RD, pero cae con fuerza en Colombia
Publicado el25/05/2026 a las 03:57
El inicio de semana dejó un panorama mixto para el dólar en América Latina.
- En México y República Dominicana la moneda estadounidense prácticamente se mantuvo estable este lunes 24 de mayo, en Colombia se registró una fuerte caída que llamó la atención del mercado cambiario.
Por qué importa: Aunque muchas personas no siguen el dólar todos los días, los cambios en la moneda terminan afectando precios de productos importados, viajes, pagos internacionales y hasta remesas. Por eso, incluso pequeños movimientos pueden sentirse en el bolsillo.
Sin cambios la cotización del dólar en México, pero Banco Azteca baja el precio
En México, el dólar continúa mostrando estabilidad frente al peso mexicano, algo que ha sido frecuente durante las últimas jornadas.
Según el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio oficial se mantiene en 17.3213 pesos por dólar, prácticamente sin cambios respecto a días anteriores.
En el mercado cambiario general, el comportamiento también fue moderado:
- Compra: 16.9495 pesos
- Venta: 17.5601 pesos
Sin embargo, Banco Azteca sí realizó un ajuste importante en sus ventanillas de Ciudad de México, especialmente en el precio de compra.
- Compra en Banco Azteca: $15.95
- Venta en Banco Azteca: $17.84
Este tipo de diferencias suele impactar más a quienes compran o venden efectivo directamente en sucursales, especialmente personas que reciben remesas o planean viajes.
La relativa estabilidad del peso mexicano sigue siendo vista como una señal positiva para consumidores y comercios que dependen de importaciones o pagos en dólares.
Colombia registra una fuerte caída del dólar
El movimiento más llamativo del día ocurrió en Colombia, donde el dólar oficial cayó con fuerza y sorprendió a quienes siguen el comportamiento del mercado cambiario.
- Según datos del Banco de la República, la divisa estadounidense cotiza hoy en 3.667,089 pesos colombianos, marcando una caída importante frente a jornadas anteriores.
En Bogotá, las casas de cambio manejan estos valores:
- Compra: $3.630
- Venta: $3.740
La baja del dólar puede traer alivio temporal para sectores que dependen de productos importados, tecnología o pagos internacionales. También podría beneficiar a viajeros colombianos que tengan compras o gastos en moneda extranjera.
Sin embargo, para quienes reciben ingresos en dólares —como exportadores o algunas familias que dependen de remesas— una caída tan fuerte también puede representar menos dinero al momento de cambiarlo a pesos.
El comportamiento del dólar en Colombia ha mostrado alta volatilidad durante las últimas semanas, por lo que analistas y consumidores siguen atentos a nuevos movimientos.
República Dominicana mantiene un dólar estable
En República Dominicana, el dólar continúa mostrando estabilidad este lunes, sin cambios bruscos en las operaciones oficiales.
De acuerdo con el Banco Central de República Dominicana, la moneda estadounidense se cotiza de la siguiente manera:
- Compra: $58.9122
- Venta: $59.5604
La estabilidad cambiaria suele ser una señal importante para sectores vinculados al turismo, las remesas y el comercio exterior, pilares clave de la economía dominicana.
Para muchos consumidores, un dólar sin grandes variaciones ayuda a mantener mayor previsibilidad en pagos internacionales, compras digitales y servicios que dependen de la moneda estadounidense.
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El dólar sigue siendo clave para millones de personas
Aunque en algunos países el dólar se mantuvo tranquilo este lunes, el fuerte retroceso en Colombia demuestra que el mercado cambiario puede cambiar rápidamente.
- En la práctica, el comportamiento del dólar influye en mucho más que bancos o inversiones: afecta precios de productos, viajes, créditos, compras online y el dinero que reciben millones de familias desde el exterior.
Lo que viene: Los mercados seguirán atentos esta semana a movimientos internacionales, tasas de interés y señales económicas de Estados Unidos que podrían generar nuevos cambios en las monedas latinoamericanas.