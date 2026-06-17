Ranking de selecciones más valiosas del Mundial 2026: así quedan EE.UU. y México
Publicado el17/06/2026 a las 07:28
La Copa del Mundo 2026 reunirá a algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial, pero también a selecciones cuyo valor de mercado alcanza cifras multimillonarias.
- Un análisis basado en las valoraciones de Transfermarkt muestra qué equipos llegan al torneo con las plantillas más valiosas y cómo se posicionan Estados Unidos y México frente a las principales potencias del planeta.
Por qué importa: Aunque el valor de mercado no garantiza victorias ni títulos, sí refleja el nivel de cotización de los jugadores, su presencia en las principales ligas del mundo y las expectativas que generan antes del torneo.
Francia lidera el ranking económico del Mundial
Francia encabeza la clasificación con una plantilla valorada en 1,520 millones de euros. Detrás aparecen Inglaterra con 1,360 millones y España con 1,220 millones.
- Portugal ocupa el cuarto lugar con un valor de 1,010 millones de euros, mientras que Alemania completa el Top 5 con 947 millones.
La lista confirma el dominio europeo en términos económicos. Ocho de las diez selecciones más valiosas del Mundial pertenecen a la UEFA, una muestra del peso que mantienen las ligas del continente en el mercado global del fútbol.
Brasil y Argentina mantienen el protagonismo de Sudamérica
Las dos grandes potencias sudamericanas también figuran entre las selecciones más valiosas del torneo.
- Brasil aparece en el sexto puesto con una plantilla valorada en 928 millones de euros, mientras que Argentina ocupa el séptimo lugar con 808 millones.
Ambas selecciones son las únicas representantes de América Latina dentro de los diez primeros lugares del ranking, por delante de equipos tradicionales como Bélgica, Croacia o Estados Unidos.
Estados Unidos aventaja ampliamente a México ¿Será igual en la cancha?
Uno de los datos más llamativos del ranking involucra a los dos gigantes de Concacaf.
- Estados Unidos ocupa el puesto 17 entre las 48 selecciones participantes, con una plantilla valorada en 386 millones de euros. México aparece en la posición 27 con un valor de 192 millones de euros.
En otras palabras, el valor de mercado del equipo estadounidense es aproximadamente el doble que el del Tri.
La diferencia refleja el crecimiento de los futbolistas estadounidenses en ligas europeas y el aumento de la exposición internacional de varios de sus jugadores durante los últimos años.
Las estrellas más valiosas ya no son siempre las más famosas
El ranking también deja algunas sorpresas:
- En Portugal, los futbolistas más valiosos son Vitinha y João Neves, ambos valorados en 140 millones de euros.
- Cristiano Ronaldo, pese a ser la figura histórica del equipo, ya no lidera la valoración económica del plantel.
- Algo similar ocurre en Argentina: Los jugadores más valiosos son Julián Álvarez y Enzo Fernández, mientras que Lionel Messi queda lejos de los primeros lugares en valor de mercado.
- En Estados Unidos, Christian Pulisic comparte el liderato con Folarin Balogun, ambos valorados en 40 millones de euros.
- En México, el jugador más valioso es Santiago Giménez, con una valoración de 18 millones de euros.
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Lo que viene
Con el torneo ya en marcha, el ranking económico ofrece una fotografía de las selecciones que llegan con mayor peso financiero al Mundial 2026.
- Francia, Inglaterra y España lideran una clasificación dominada por Europa, mientras que Estados Unidos se consolida como la selección más valiosa de Concacaf.
Sin embargo, la historia de los Mundiales demuestra que las cifras pueden generar expectativas, pero los resultados se definen dentro de la cancha.