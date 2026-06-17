Ranking de selecciones más valiosas del Mundial 2026: así quedan EE.UU. y México

La Copa del Mundo 2026 reunirá a algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial, pero también a selecciones cuyo valor de mercado alcanza cifras multimillonarias.

Un análisis basado en las valoraciones de Transfermarkt muestra qué equipos llegan al torneo con las plantillas más valiosas y cómo se posicionan Estados Unidos y México frente a las principales potencias del planeta.

Por qué importa: Aunque el valor de mercado no garantiza victorias ni títulos, sí refleja el nivel de cotización de los jugadores, su presencia en las principales ligas del mundo y las expectativas que generan antes del torneo.

Francia lidera el ranking económico del Mundial

Francia encabeza la clasificación con una plantilla valorada en 1,520 millones de euros. Detrás aparecen Inglaterra con 1,360 millones y España con 1,220 millones.

Portugal ocupa el cuarto lugar con un valor de 1,010 millones de euros, mientras que Alemania completa el Top 5 con 947 millones.

La lista confirma el dominio europeo en términos económicos. Ocho de las diez selecciones más valiosas del Mundial pertenecen a la UEFA, una muestra del peso que mantienen las ligas del continente en el mercado global del fútbol.

Brasil y Argentina mantienen el protagonismo de Sudamérica

Las dos grandes potencias sudamericanas también figuran entre las selecciones más valiosas del torneo.