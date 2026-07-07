¡Le llega el karma! Sacan ‘trapos sucios’ de Alejandra Jaramillo tras celebrar la derrota de México y ella advierte con acciones legales

Alejandra Jaramillo burla México. En el ojo del huracán tras festejar la eliminación de México en el Mundial 2026. Amenaza con demandar

Festejo irrespetuoso de la ecuatoriana desata furia de mexicanos

Chamonic sacó a relucir el polémico pasado de la conductora

Jaramillo amenaza con demanda tras ventilarse su pasado Alejandra Jaramillo burla México. La presentadora y actriz ecuatoriana Alejandra Jaramillo, popularmente conocida en el medio artístico como ‘La Caramelo’, se encuentra en medio de una monumental controversia en redes sociales. Lo que inició como una expresión de alegría futbolística por la eliminación de la Selección de México en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra, escaló rápidamente a un duro enfrentamiento digital que ahora amenaza con trasladarse a los tribunales de los Estados Unidos bajo cargos de difamación. La tensión comenzó cuando Jaramillo, quien actualmente colabora para la cadena Univision, compartió una serie de historias temporales en su cuenta oficial de Instagram. En los videos se le podía ver saltando de emoción y festejando efusivamente el triunfo del equipo europeo y retando a los mexicanos de que iba a seguir burlándose de los fanáticos. Alejandra Jaramillo no le tiene temor a los mexicanos y sigue burlándose View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA JARAMILLO🍬 (@ale_jaramillo) Para avivar más el fuego, la conductora publicó un clip audiovisual donde aparecía recibiendo una playera del conjunto azteca con la polémica frase: «Yo les dije que les salaba la camiseta que tocaba. Solo que no les avisé que tardaba por más días». Las reacciones de rechazo por parte de la afición mexicana no se hicieron esperar. Miles de usuarios consideraron sus burlas como una falta de respeto inaceptable, recordando que el mercado mexicano sostiene gran parte de la proyección y audiencia de la empresa TelevisaUnivision en territorio estadounidense, además de ser una empresa mexicana. Según trascendió, el festejo de la esmeraldeña se dio como una respuesta al polémico partido previo donde México venció a Ecuador, donde ellos estaban confiados en que vencerían y al final ocurrió un rotundo 2-0 a favor de México.

Chamonic expone la vida privada de ‘La Caramelo’: Alejandra Jaramillo burla México Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chamonic | Jacqueline Martinez | Chismes y Farándula (@chamonic3) El conflicto subió de tono cuando la conocida creadora de contenido y bloguera mexicana, Chamonic, dedicó una publicación especial para arremeter en contra de la vida privada de Alejandra Jaramillo. En su mensaje, la bloguera lanzó severas alusiones que vinculaban el pasado de la presentadora con el crimen organizado: «Con razón tocó al novio y por eso está salado y sin trabajo ahora lo entiendo todo (…) Y por eso su vida está salada, por eso andaba supuestamente con un narc@ y lo desvivieron por ella», escribió. La respuesta de los seguidores de Chamonic fue de total respaldo, bajo la premisa popular de que «el que se lleva se aguanta», exigiendo incluso a las cuentas oficiales de Univision la salida inmediata de la conductora ecuatoriana de la pantalla chica.

Advertencia de demanda y acciones legales: Alejandra Jaramillo burla México Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chamonic | Jacqueline Martinez | Chismes y Farándula (@chamonic3) Ante la exposición del pasado en las plataformas digitales, Alejandra Jaramillo decidió romper el silencio y confrontar directamente a la creadora de contenido mediante un mensaje contundente donde advierte que no se quedará de brazos cruzados y recurrirá a las instancias jurídicas de Estados Unidos. «Hablando con mis abogados para demandarte en este momento porque en Estados Unidos lo que estás haciendo se llama difamación. Estás afirmando cosas graves que además no son ciertas. Estás tocando temas de alguien que ya no está vivo y estás usando la palabra narco, algo que verdad no tiene absolutamente nada», sentenció de forma tajante ‘La Caramelo’, asegurando que la respectiva notificación legal llegará muy pronto. Por su parte, Chamonic se mantuvo firme en su postura y respondió públicamente que toda la información utilizada es de dominio público y puede encontrarse fácilmente en Google. Mientras la disputa legal se formaliza, Jaramillo ha recurrido a lanzar indirectas espirituales en sus historias, dejando en claro que se siente completamente protegida contra cualquier intento de daño.

¿Quién era Efraín Ruales y cómo fue su trágico asesinato? Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Efrain ruales (@somos_efrainruales_) Las acusaciones vertidas en redes sociales revivieron uno de los episodios más dolorosos en la vida de Alejandra Jaramillo: el asesinato de su entonces novio, Efraín Ruales. De acuerdo con información publicada por el medio Metro Ecuador, Ruales era un querido presentador de televisión, actor y músico ecuatoriano, ampliamente conocido por su carisma y sus mensajes de fe en el programa En Contacto. La trágica mañana del 27 de enero de 2021, Ecuador quedó en shock cuando Ruales fue atacado a tiros mientras conducía su vehículo en el norte de Guayaquil, justo después de salir del gimnasio donde entrenaba. El presentador falleció de manera instantánea tras recibir un impacto de bala en su costado izquierdo. Según informes de Telemundo, las autoridades locales señalaron en su momento que el crimen presuntamente fue ejecutado por personas dedicadas al sicariato. Este acontecimiento cambió la vida de Jaramillo de forma radical, llevándola a tomar la decisión de abandonar la televisión de su país y migrar hacia los Estados Unidos para empezar de nuevo.