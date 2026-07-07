¡Le llega el karma! Sacan ‘trapos sucios’ de Alejandra Jaramillo tras celebrar la derrota de México y ella advierte con acciones legales
Publicado el07/07/2026 a las 08:26
- Festejo irrespetuoso de la ecuatoriana desata furia de mexicanos
- Chamonic sacó a relucir el polémico pasado de la conductora
- Jaramillo amenaza con demanda tras ventilarse su pasado
Alejandra Jaramillo burla México. La presentadora y actriz ecuatoriana Alejandra Jaramillo, popularmente conocida en el medio artístico como ‘La Caramelo’, se encuentra en medio de una monumental controversia en redes sociales.
Lo que inició como una expresión de alegría futbolística por la eliminación de la Selección de México en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra, escaló rápidamente a un duro enfrentamiento digital que ahora amenaza con trasladarse a los tribunales de los Estados Unidos bajo cargos de difamación.
La tensión comenzó cuando Jaramillo, quien actualmente colabora para la cadena Univision, compartió una serie de historias temporales en su cuenta oficial de Instagram.
En los videos se le podía ver saltando de emoción y festejando efusivamente el triunfo del equipo europeo y retando a los mexicanos de que iba a seguir burlándose de los fanáticos.
Alejandra Jaramillo no le tiene temor a los mexicanos y sigue burlándose
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Para avivar más el fuego, la conductora publicó un clip audiovisual donde aparecía recibiendo una playera del conjunto azteca con la polémica frase: «Yo les dije que les salaba la camiseta que tocaba. Solo que no les avisé que tardaba por más días».
Las reacciones de rechazo por parte de la afición mexicana no se hicieron esperar. Miles de usuarios consideraron sus burlas como una falta de respeto inaceptable, recordando que el mercado mexicano sostiene gran parte de la proyección y audiencia de la empresa TelevisaUnivision en territorio estadounidense, además de ser una empresa mexicana.
Según trascendió, el festejo de la esmeraldeña se dio como una respuesta al polémico partido previo donde México venció a Ecuador, donde ellos estaban confiados en que vencerían y al final ocurrió un rotundo 2-0 a favor de México.
Chamonic expone la vida privada de ‘La Caramelo’: Alejandra Jaramillo burla México
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El conflicto subió de tono cuando la conocida creadora de contenido y bloguera mexicana, Chamonic, dedicó una publicación especial para arremeter en contra de la vida privada de Alejandra Jaramillo. En su mensaje, la bloguera lanzó severas alusiones que vinculaban el pasado de la presentadora con el crimen organizado: «Con razón tocó al novio y por eso está salado y sin trabajo ahora lo entiendo todo (…) Y por eso su vida está salada, por eso andaba supuestamente con un narc@ y lo desvivieron por ella», escribió.
La respuesta de los seguidores de Chamonic fue de total respaldo, bajo la premisa popular de que «el que se lleva se aguanta», exigiendo incluso a las cuentas oficiales de Univision la salida inmediata de la conductora ecuatoriana de la pantalla chica.
Advertencia de demanda y acciones legales: Alejandra Jaramillo burla México
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Ante la exposición del pasado en las plataformas digitales, Alejandra Jaramillo decidió romper el silencio y confrontar directamente a la creadora de contenido mediante un mensaje contundente donde advierte que no se quedará de brazos cruzados y recurrirá a las instancias jurídicas de Estados Unidos.
«Hablando con mis abogados para demandarte en este momento porque en Estados Unidos lo que estás haciendo se llama difamación. Estás afirmando cosas graves que además no son ciertas. Estás tocando temas de alguien que ya no está vivo y estás usando la palabra narco, algo que verdad no tiene absolutamente nada», sentenció de forma tajante ‘La Caramelo’, asegurando que la respectiva notificación legal llegará muy pronto.
Por su parte, Chamonic se mantuvo firme en su postura y respondió públicamente que toda la información utilizada es de dominio público y puede encontrarse fácilmente en Google. Mientras la disputa legal se formaliza, Jaramillo ha recurrido a lanzar indirectas espirituales en sus historias, dejando en claro que se siente completamente protegida contra cualquier intento de daño.
¿Quién era Efraín Ruales y cómo fue su trágico asesinato?
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Las acusaciones vertidas en redes sociales revivieron uno de los episodios más dolorosos en la vida de Alejandra Jaramillo: el asesinato de su entonces novio, Efraín Ruales.
De acuerdo con información publicada por el medio Metro Ecuador, Ruales era un querido presentador de televisión, actor y músico ecuatoriano, ampliamente conocido por su carisma y sus mensajes de fe en el programa En Contacto.
La trágica mañana del 27 de enero de 2021, Ecuador quedó en shock cuando Ruales fue atacado a tiros mientras conducía su vehículo en el norte de Guayaquil, justo después de salir del gimnasio donde entrenaba.
El presentador falleció de manera instantánea tras recibir un impacto de bala en su costado izquierdo. Según informes de Telemundo, las autoridades locales señalaron en su momento que el crimen presuntamente fue ejecutado por personas dedicadas al sicariato. Este acontecimiento cambió la vida de Jaramillo de forma radical, llevándola a tomar la decisión de abandonar la televisión de su país y migrar hacia los Estados Unidos para empezar de nuevo.
El vínculo con Daniel Salcedo dentro de la investigación
Familiar de Efraín Ruales , se enfrenta a las autoridades exigiendo Justicia que no quede todo esto en la impunidad …
El Ecuador entero no quiere que esto sea una estadística más pic.twitter.com/JvXs6dPlQJ
— ECO DIGITAL (@EcoDigital45) January 27, 2021
El nombre de Daniel Salcedo Bonilla se volvió pieza clave dentro de las investigaciones del caso. Según reportó la cadena Univision, Alejandra Jaramillo rindió una declaración ante la Fiscalía General de Ecuador en la que aceptó haber conocido a Salcedo, quien figuraba como sospechoso en torno al asesinato del actor y ya cumplía una condena por delitos de peculado, asociación ilícita y lavado de activos vinculados a una red de corrupción en hospitales públicos.
En su expediente fiscal, detallado también por el noticiero TC Televisión, la conductora testificó que Salcedo intentó acercarse a ella supuestamente a través de amigos en común y mediante costosos obsequios que ella jamás aceptó.
«En una ocasión me envió un regalo con una amiga… Unos días después me llamó y me dijo que debía aceptarlo, que era un reloj de 500 dólares. Le dije que no», relató Jaramillo, añadiendo que Salcedo llegó a ir al mismo gimnasio de crossfit al que ella asistía, aunque aclaró que nunca existió comunicación alguna y que su novio, Efraín Ruales, estaba completamente al tanto de la situación.
La presentadora de TV Alejandra Jaramillo reveló en la Fiscalía que Daniel Salcedo -quien cumple prisión-, intentó acercarse a ella y le envió a su casa un reloj de $500 que no aceptó. A tres meses del asesinato de Efraín Ruales continúan las investigaciones y versiones. pic.twitter.com/8xPsPtThn3
— Rostros Ecuador (@RostrosEcuador) April 30, 2021
El vínculo del empresario con el caso se tornó más polémico luego de que, según Univision, se viralizara un video de Salcedo desde la cárcel mostrando botellas de una bebida de la cual Ruales había sido la imagen comercial, lo que provocó su reubicación penitenciaria.
Ruales, meses antes de morir, había publicado un video deslindándose de cualquier nexo ilegal y denunciando que recibió amenazas tras pronunciarse públicamente contra la corrupción en su país.
Reacción en redes: Los comentarios de la gente
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La caja de comentarios en la publicación de Chamonic se convirtió en un auténtico hervidero donde la comunidad mexicana y diversos usuarios volcaron su rechazo unánime hacia la presentadora de Univision, utilizando de forma masiva la frase «la que se lleva se aguanta».
Cientos de internautas exigieron de inmediato el despido de la ecuatoriana de la cadena estadounidense, argumentando que es inadmisible que una figura pública se burle del país que le da de comer. «Trabajas para una empresa asociada con Televisa, empresa mexicana… Dejen de seguirla todos los mexicanos para que ya no monetice», sentenció un usuario.
La advertencia legal de Jaramillo lejos de intimidar a la audiencia, provocó mofas generalizadas. «Ayer risa y risa y hoy demande y demande», «Ahora resulta que nos va a demandar a todos porque la información está en Google», y «Quiere llorar, se subió al columpio y no aguantó el paseo» fueron de las reacciones más repetidas.
Otros usuarios criticaron su poca madurez al no saber distinguir la pasión deportiva de la provocación malintencionada. «Una cosa es alegrarse por un triunfo ajeno y otra cosa es burlarse de más. Con México no», expresaron los seguidores en apoyo total a la bloguera mexicana.
Será que le pasa dejando unas flores a Efrain Ruales?
Ahí si se aplicó la frase
«Nadie sabe para quien trabaja»
O lava 🤭 https://t.co/9vZCUKvKff
— Francisco Rendon (@Fran_9na_cuenta) June 19, 2024
Video publicado por Efrain Ruales el año pasado, donde ya avisaba sobre amenazas recibidas por denunciar corrupción, luego de haber sido involucrado también con Daniel Salcedo. pic.twitter.com/Qlbmu8qoRd
— Emergencias Ec (@EmergenciasEc) January 27, 2021
Si cachan que Daniel Salcedo se le ve campante en tik tok días después del fallecimiento de Efrain Ruales, pero calan la burla? Si ven que están levantando de lado a lado una botella de saviloe, pues Ruales era cara de la marca en la publicidad de la misma. pic.twitter.com/hE378goZRT
— Marco Freire (@MarcoFreire5) January 29, 2021
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