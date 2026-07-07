¿Quién es Ale Jaramillo? La conductora ecuatoriana «funada» tras celebrar la derrota de México ante Inglaterra
Publicado el06/07/2026 a las 16:27
- Conductora ecuatoriana genera indignación masiva.
- Celebró la derrota de México.
- Redes exigen su salida televisiva.
La fiebre mundialista de este 2026 ha trasladado las mayores pasiones y tensiones de la cancha a las plataformas digitales.
En las últimas horas, la actriz, conductora y creadora de contenido ecuatoriana, Alejandra Jaramillo, se convirtió en el epicentro de una severa polémica en redes sociales.
El motivo de la controversia fue su efusivo festejo tras la dolorosa eliminación de la Selección Mexicana frente al combinado de Inglaterra con un marcador de 3-2, lo que desató la furia de miles de aficionados aztecas.
El festejo que encendió la polémica en redes
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La controversia estalló luego de que la presentadora utilizara sus historias de Instagram para mostrarse saltando y gritando de emoción junto a un grupo de amigos, aplaudiendo el triunfo de los ingleses en el partido disputado el pasado 5 de julio.
Jaramillo acompañó sus videos con textos como «Yo solo quería una cosa para dormir tranquila hoy» y agradeció públicamente a figuras como Harry Kane y Jude Bellingham.
Además, revivió en tono de burla un video previo donde aseguraba tener «mala suerte» y «salar» las camisetas que tocaba, añadiendo: «Yo les dije que les salaba la camiseta que tocaba. Solo que no les avisé que tardaba por más días».
La reacción de la audiencia mexicana no se hizo esperar, catalogando su actitud como una total falta de respeto. Esto se debe principalmente a que una parte importante de su proyección profesional actual y el público al que se dirige están estrechamente vinculados con México y la comunidad hispana en Estados Unidos.
¿Quién es Ale Jaramillo? De la televisión ecuatoriana a TelevisaUnivision
Alejandra Jaramillo, conocida popularmente en su país natal como «La Caramelo», consolidó una exitosa carrera en la televisión de Ecuador dentro de programas de entretenimiento y producciones dramáticas.
Su carisma y estilo directo le permitieron dar el salto internacional hacia el mercado estadounidense, donde actualmente colabora para la cadena TelevisaUnivision como panelista en el programa de espectáculos Siéntese quien pueda.
A pesar de su constante interacción con figuras de la farándula mexicana, como el cantante Peso Pluma, y de haber visitado el país en diversas ocasiones, las publicaciones lúdicas de la presentadora terminaron por romper la delgada línea entre la rivalidad deportiva y la ofensa personal para sus seguidores, quienes no tardaron en iniciar una campaña de «funa» en su contra.
¿Quién es Ale Jaramillo? Reacciones divididas y una fuerte respuesta a las críticas
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La caja de comentarios en el perfil de Instagram de Jaramillo se transformó en un campo de batalla. Mientras los usuarios ecuatorianos defendían su libertad de apoyar a cualquier escuadra, cientos de internautas mexicanos arremetieron exigiendo que se reportara su cuenta y pidiendo su salida de la televisora bajo la premisa de «no morder la mano que te da de comer», recordando la fusión e inversión mexicana dentro de Univision.
Comentarios como «Alguien se va a quedar sin trabajo si no pide disculpas» y «A México se le respeta o hacemos que nos respeten» inundaron sus publicaciones recientes.
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Ante los ataques, Jaramillo emitió un contundente mensaje argumentando que su festejo se debió al comportamiento previo de la afición mexicana, acusando a ciertos fanáticos de haber acudido de madrugada al hotel de concentración de la selección de Ecuador en partidos pasados para impedir su descanso.
«Todo lo que sube tiene que caer, por eso vale la pena ser siempre humilde se gane o se pierda. Al visitante se lo recibe bien, no se lo humilla ni se le trata mal… hoy jugó Inglaterra más 18 millones de ecuatorianos», sentenció en un intento por justificar su alegría ante el revés azteca. Pese a que su pareja, el creador de contenido Beta Mejía, intentó calmar los ánimos publicando un video que llamaba a la unión y a la paz a través del fútbol, Ale Jaramillo se mantuvo firme y concluyó asegurando que celebrará al país que le dé la gana porque nadie tiene derecho a controlar sus emociones en el deporte.