¿Quién es Ale Jaramillo? La conductora ecuatoriana «funada» tras celebrar la derrota de México ante Inglaterra

Conductora ecuatoriana genera indignación masiva.

Celebró la derrota de México.

Redes exigen su salida televisiva.

La fiebre mundialista de este 2026 ha trasladado las mayores pasiones y tensiones de la cancha a las plataformas digitales.

En las últimas horas, la actriz, conductora y creadora de contenido ecuatoriana, Alejandra Jaramillo, se convirtió en el epicentro de una severa polémica en redes sociales.

El motivo de la controversia fue su efusivo festejo tras la dolorosa eliminación de la Selección Mexicana frente al combinado de Inglaterra con un marcador de 3-2, lo que desató la furia de miles de aficionados aztecas.

El festejo que encendió la polémica en redes

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La controversia estalló luego de que la presentadora utilizara sus historias de Instagram para mostrarse saltando y gritando de emoción junto a un grupo de amigos, aplaudiendo el triunfo de los ingleses en el partido disputado el pasado 5 de julio.

Jaramillo acompañó sus videos con textos como «Yo solo quería una cosa para dormir tranquila hoy» y agradeció públicamente a figuras como Harry Kane y Jude Bellingham.

Además, revivió en tono de burla un video previo donde aseguraba tener «mala suerte» y «salar» las camisetas que tocaba, añadiendo: «Yo les dije que les salaba la camiseta que tocaba. Solo que no les avisé que tardaba por más días».

La reacción de la audiencia mexicana no se hizo esperar, catalogando su actitud como una total falta de respeto. Esto se debe principalmente a que una parte importante de su proyección profesional actual y el público al que se dirige están estrechamente vinculados con México y la comunidad hispana en Estados Unidos.