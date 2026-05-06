Por qué es importate: No basta con enviar dinero rápido; hacerlo de forma segura es lo que realmente protege tu esfuerzo.

La rapidez de plataformas como Ria Money Transfer facilita todo, pero también hace que muchos bajen la guardia.

Enviar dinero al extranjero ya es parte de la vida diaria para millones de personas.

Tips para enviar tu dinero de forma segura con Ria Money

Ria Money Transfer es una empresa con más de tres décadas en el mercado de envíos internacionales de dinero.

A lo largo del tiempo ha logrado posicionarse como una de las principales opciones a nivel global gracias a su amplia cobertura y facilidad de uso.

Su crecimiento se debe a una red extensa de puntos de pago, opciones digitales y presencia en múltiples países, lo que permite que personas migrantes puedan enviar dinero a sus familias de forma constante y relativamente sencilla.

1. Usa solo canales oficiales (aquí empieza la seguridad)

Muchos problemas no ocurren durante el envío… sino antes.

Entrar a un sitio falso o descargar una app equivocada puede poner en riesgo todo tu dinero sin que lo notes.

Entra manualmente al sitio

Evita links de WhatsApp

Descarga desde App Store o Google Play

Revisa que la página sea segura

Un detalle clave: si algo se ve “casi igual”, probablemente no lo sea.

2. Tu información no se comparte, punto

Aquí no hay margen de error.

Tu cuenta es personal y cualquier acceso externo puede comprometer el envío.

Evita confiar incluso si el mensaje parece urgente o viene “de soporte”.

Nunca des tus códigos

No compartas contraseñas

Evita usar WiFi público

Activa doble verificación

En este punto, menos confianza significa más seguridad.

3. Antes de enviar dinero : pausa y revisa bien los datos!

Este es el error más común: escribir rápido y enviar sin verificar.

Un nombre mal escrito o un número incorrecto puede complicar todo el proceso.

Tómate unos segundos y revisa:

Nombre completo correcto

País bien seleccionado

Número del destinatario

Método de entrega

No es exageración: un pequeño error puede ser irreversible.