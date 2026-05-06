¿Sabes qué es Ria Money y por qué millones la usan para enviar diunero de forma segura?
Envía dinero de forma segura Evita errores y fraudes Protege tu información personal 👉Envía dinero seguro con Ria Money Enviar dinero al extranjero ya es parte de la vida diaria para millones de personas. La rapidez de plataformas como Ria Money Transfer facilita todo, pero también hace que muchos bajen la guardia. Por qué es […]
Publicado el06/05/2026 a las 09:34
- Envía dinero de forma segura
- Evita errores y fraudes
- Protege tu información personal
Enviar dinero al extranjero ya es parte de la vida diaria para millones de personas.
La rapidez de plataformas como Ria Money Transfer facilita todo, pero también hace que muchos bajen la guardia.
Por qué es importate: No basta con enviar dinero rápido; hacerlo de forma segura es lo que realmente protege tu esfuerzo.
Tips para enviar tu dinero de forma segura con Ria Money
Ria Money Transfer es una empresa con más de tres décadas en el mercado de envíos internacionales de dinero.
A lo largo del tiempo ha logrado posicionarse como una de las principales opciones a nivel global gracias a su amplia cobertura y facilidad de uso.
Su crecimiento se debe a una red extensa de puntos de pago, opciones digitales y presencia en múltiples países, lo que permite que personas migrantes puedan enviar dinero a sus familias de forma constante y relativamente sencilla.
1. Usa solo canales oficiales (aquí empieza la seguridad)
Muchos problemas no ocurren durante el envío… sino antes.
Entrar a un sitio falso o descargar una app equivocada puede poner en riesgo todo tu dinero sin que lo notes.
- Entra manualmente al sitio
- Evita links de WhatsApp
- Descarga desde App Store o Google Play
- Revisa que la página sea segura
Un detalle clave: si algo se ve “casi igual”, probablemente no lo sea.
2. Tu información no se comparte, punto
Aquí no hay margen de error.
Tu cuenta es personal y cualquier acceso externo puede comprometer el envío.
Evita confiar incluso si el mensaje parece urgente o viene “de soporte”.
- Nunca des tus códigos
- No compartas contraseñas
- Evita usar WiFi público
- Activa doble verificación
En este punto, menos confianza significa más seguridad.
3. Antes de enviar dinero : pausa y revisa bien los datos!
Este es el error más común: escribir rápido y enviar sin verificar.
Un nombre mal escrito o un número incorrecto puede complicar todo el proceso.
Tómate unos segundos y revisa:
- Nombre completo correcto
- País bien seleccionado
- Número del destinatario
- Método de entrega
No es exageración: un pequeño error puede ser irreversible.
4. No todos los métodos de pago son iguales
Ria ofrece varias formas de enviar dinero, pero no todas tienen el mismo nivel de control o seguridad.
Aquí lo importante es elegir bien y mantener registro.
- Usa tarjetas o cuentas verificadas
- Evita intermediarios desconocidos
- Guarda siempre el recibo
- Revisa cargos antes de confirmar
Si no tienes comprobante, es como si el envío no existiera.
5. Enviar no es suficiente: haz seguimiento al dinero
Muchos creen que el proceso termina al dar clic en “enviar”, pero en realidad ahí empieza otra parte importante.
Rastrear el dinero te permite actuar rápido si algo falla.
Puedes hacer lo siguiente:
- Guardar el número de envío
- Revisar el estado online
- Confirmar con tu familiar
- Contactar soporte si hay retrasos
Esto te da control y evita incertidumbre.
6. Ojo con las historias urgentes o solicitudes de personas
Las estafas más comunes no usan tecnología complicada… usan emociones.
Mensajes como:
- “Es una emergencia”
- “Necesito dinero ya”
- “No le digas a nadie”
Son señales claras de alerta.
Si algo te presiona, lo mejor es detenerte y verificar antes de enviar.
7. Mantenerte informado (sí hace la diferencia)
Los fraudes cambian constantemente.
Lo que hoy funciona, mañana puede ser un riesgo.
Por eso es clave mantenerse actualizado.
- Lee alertas recientes
- Habla con tu familia
- Comparte experiencias
- Reporta intentos sospechosos
La información también protege tu dinero.
Lo que viene
El envío de dinero seguirá evolucionando con plataformas más rápidas y seguras, pero ningún sistema reemplaza el criterio del usuario.
Usar herramientas confiables como Ria ayuda, pero aplicar buenas prácticas es lo que realmente garantiza que tu dinero llegue a quien debe.
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¿Te gustaría probar Ria Money para enviar dinero de forma rápida y segura a tu familia?
FUENTE: Ria Money