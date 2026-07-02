Retroceden las tasas hipotecarias y llegan al nivel de hace 1 mes ¿Buenas o malas noticias?

Las tasas hipotecarias en Estados Unidos volvieron a bajar esta semana y alcanzaron su nivel más bajo en siete semanas, una señal positiva para quienes buscan comprar vivienda.

Según Freddie Mac, la hipoteca fija a 30 años promedió 6.43%, frente al 6.49% registrado la semana anterior.

Por qué importa: Aunque los intereses siguen siendo elevados en comparación con años anteriores, la reducción mejora ligeramente la capacidad de compra de las familias y coincide con una mayor demanda de viviendas.

Las tasas hipotecarias siguen bajando en Estados Unidos

Freddie Mac informó que la tasa promedio de las hipotecas a 30 años con interés fijo descendió hasta 6.43% al 2 de julio de 2026.

Una semana antes, el promedio era de 6.49%, mientras que hace un año se ubicaba en 6.67%, lo que muestra una mejora gradual para quienes planean financiar la compra de una vivienda.

Las hipotecas a 15 años también registraron una reducción:

En este caso, la tasa promedio bajó de 5.84% a 5.79%, prácticamente el mismo nivel observado hace un año, cuando se encontraba en 5.80%.

Según Freddie Mac, estas disminuciones han comenzado a despertar nuevamente el interés de los compradores, especialmente porque representan una ligera mejora en la asequibilidad de las viviendas.