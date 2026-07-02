Retroceden las tasas hipotecarias y llegan al nivel de hace 1 mes ¿Buenas o malas noticias?
Publicado el02/07/2026 a las 08:29
Las tasas hipotecarias en Estados Unidos volvieron a bajar esta semana y alcanzaron su nivel más bajo en siete semanas, una señal positiva para quienes buscan comprar vivienda.
- Según Freddie Mac, la hipoteca fija a 30 años promedió 6.43%, frente al 6.49% registrado la semana anterior.
Por qué importa: Aunque los intereses siguen siendo elevados en comparación con años anteriores, la reducción mejora ligeramente la capacidad de compra de las familias y coincide con una mayor demanda de viviendas.
Las tasas hipotecarias siguen bajando en Estados Unidos
Freddie Mac informó que la tasa promedio de las hipotecas a 30 años con interés fijo descendió hasta 6.43% al 2 de julio de 2026.
- Una semana antes, el promedio era de 6.49%, mientras que hace un año se ubicaba en 6.67%, lo que muestra una mejora gradual para quienes planean financiar la compra de una vivienda.
Las hipotecas a 15 años también registraron una reducción:
- En este caso, la tasa promedio bajó de 5.84% a 5.79%, prácticamente el mismo nivel observado hace un año, cuando se encontraba en 5.80%.
Según Freddie Mac, estas disminuciones han comenzado a despertar nuevamente el interés de los compradores, especialmente porque representan una ligera mejora en la asequibilidad de las viviendas.
Retroceden las tasas hipotecarias, pero comprar una casa sigue siendo un reto para los hispanos
A pesar de la reducción en las tasas, adquirir una vivienda continúa siendo complicado para millones de estadounidenses.
- Los altos precios de las propiedades, el costo del financiamiento y la escasez de viviendas disponibles siguen siendo algunos de los principales obstáculos para quienes buscan comprar por primera vez.
- Sin embargo, los especialistas consideran que una baja sostenida en los intereses hipotecarios puede reducir el pago mensual de un préstamo y hacer que algunas familias vuelvan a considerar la posibilidad de comprar.
Freddie Mac señaló que el incremento en la demanda de compra refleja precisamente esa respuesta de los consumidores a las modestas mejoras en las condiciones del mercado.
Congreso aprobó una ley para aumentar la oferta de viviendas
Mientras las tasas hipotecarias muestran una tendencia favorable, el Congreso aprobó una legislación que busca facilitar el acceso a la vivienda.
- La llamada Ley de Vivienda del Siglo XXI pretende impulsar la construcción de nuevas casas mediante subvenciones, programas piloto y nuevas herramientas de financiamiento para desarrolladores.
- Además, la legislación flexibiliza algunos requisitos regulatorios y permite que gobiernos estatales y locales aceleren los procesos de revisión y aprobación de nuevos proyectos habitacionales.
- El objetivo es aumentar la cantidad de viviendas disponibles y aliviar la presión que ha ejercido la falta de oferta sobre los precios durante los últimos años.
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Sus promotores consideran que se trata de uno de los proyectos de vivienda más importantes aprobados en décadas.
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La ley espera entrar en vigor este mes de julio
Aunque el presidente Donald Trump expresó su respaldo a la iniciativa, ha condicionado la firma del proyecto a que el Congreso apruebe primero otra legislación relacionada con la integridad electoral.
No obstante, el proyecto fue aprobado por ambas cámaras con una mayoría suficiente para superar un posible veto presidencial.
- Eso significa que, de acuerdo con el proceso legislativo, la Ley de Vivienda del Siglo XXI entrará en vigor automáticamente a principios de julio de 2026 incluso si el presidente decide no firmarla.