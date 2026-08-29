Respirar en cuatro tiempos: la técnica contra el estrés que gana respaldo científico

Conoce cómo funciona esta técnica de respiración para controlar el estrés, qué dice un nuevo estudio y cómo practicarla paso a paso.

Ayuda a controlar el estrés

Se practica en cuatro pasos

Estudio analiza sus efectos El estrés puede aparecer antes de una reunión importante, durante una noche de insomnio o cuando una situación escapa completamente de nuestro control, pero una técnica respiratoria extremadamente sencilla está despertando interés por su capacidad para ayudar al organismo a manejar esos momentos. Se conoce como “box breathing” o respiración cuadrada, un ejercicio basado en cuatro etapas de igual duración que busca regular conscientemente la respiración y que puede realizarse prácticamente en cualquier lugar sin equipos ni preparación especial. Una técnica sencilla para recuperar la calma La técnica no es nueva, pero un estudio reciente realizado por investigadores de Texas State University y University of Toronto Mississauga encontró resultados prometedores sobre su efecto ante situaciones de presión, según reportó BBC. El hallazgo resulta especialmente relevante porque apunta a que controlar deliberadamente la respiración podría ayudar a limitar algunos cambios físicos relacionados con el estrés, como aumentos pronunciados de la frecuencia cardíaca.

¿Cómo funciona la respiración cuadrada? El procedimiento parece sencillo porque utiliza cuatro pasos consecutivos y, tradicionalmente, cada uno dura cuatro segundos, aunque el tiempo puede modificarse siempre que las cuatro fases mantengan la misma duración. Inhalar durante cuatro segundos.

Mantener el aire cuatro segundos.

Exhalar durante cuatro segundos.

Esperar otros cuatro segundos sin inhalar. Después simplemente se vuelve al primer paso y se repite el ciclo durante varios minutos. El especialista en técnicas respiratorias Stuart Sandeman explicó a BBC que algunas personas pueden notar sus efectos después de pocos minutos, mientras otras practican el ejercicio durante periodos de hasta 15 minutos. La respiración controlada tiene antecedentes en prácticas tradicionales como el yoga y también ha formado parte durante siglos de disciplinas como las artes marciales, aunque actualmente estas técnicas han encontrado nuevos espacios en el deporte, la terapia y el manejo cotidiano del estrés. Sandeman señala que incluso miembros de los Navy SEALs estadounidenses han utilizado la respiración cuadrada antes de enfrentarse a situaciones hostiles, mientras él mismo ha enseñado técnicas respiratorias a integrantes de la selección inglesa de fútbol. El cuarto paso podría ser la clave Uno de los aspectos más interesantes está precisamente en el momento que probablemente resulte más incómodo: la pausa que se realiza después de haber expulsado el aire. La doctora Helen Garr, quien trabaja con médicos y enfermeras que enfrentan problemas de salud mental, explicó a BBC que recomienda esta técnica a numerosos pacientes y considera que esa última pausa produce uno de los cambios fisiológicos más importantes del ejercicio. Durante ese periodo se produce una variación del dióxido de carbono (CO2), lo que puede generar progresivamente la necesidad de volver a respirar. La idea es que la práctica permita al organismo acostumbrarse mejor a variaciones del CO2 y a las sensaciones que pueden acompañarlas, algo relevante porque el patrón respiratorio también cambia cuando una persona atraviesa momentos de estrés. El estudio publicado en junio de 2026 en Comprehensive Psychoneuroendocrinology aporta evidencia adicional: los investigadores encontraron que la respiración cuadrada podía ayudar a evitar grandes incrementos en la frecuencia cardíaca y otros indicadores corporales de estrés cuando los participantes afrontaban situaciones de alta presión. Eso no significa que respirar durante unos minutos elimine las causas del estrés ni que sustituya atención profesional cuando existe un problema persistente, pero sí plantea una herramienta accesible para intentar controlar algunas respuestas inmediatas del organismo.

Del insomnio a comenzar el día con menos ansiedad Para María Medina, venezolana de 31 años residente en Florida, la técnica se convirtió precisamente en una herramienta para enfrentar noches particularmente difíciles. Tras los devastadores terremotos que golpearon su ciudad natal de La Guaira, Medina se encontraba a más de 1,500 millas de distancia, preocupada por familiares y amigos y sintiendo que poco podía hacer desde Estados Unidos. Cuando permanecía acostada mirando el techo sin poder dormir, recurría a la respiración cuadrada para intentar recuperar la calma. Medina había conocido la técnica en 2020, cuando combinaba estudios de maestría con un empleo de tiempo completo mientras comenzaba la pandemia de COVID-19 y buscó ayuda de una terapeuta. Su experiencia no es aislada. Brittany Lamm, de 28 años y residente en California, contó a BBC que utiliza la respiración cuadrada cada mañana después de despertarse y que también la incorpora en sesiones con sus clientes como life coach. Para ella, respirar deliberadamente antes de comenzar el día ayuda a dirigir la atención hacia el cuerpo y evitar que pensamientos relacionados con la ansiedad condicionen inmediatamente sus actividades.

Una herramienta sencilla, pero no una solución universal El atractivo de la respiración cuadrada está en que no cuesta dinero, requiere pocos minutos y puede practicarse antes de una situación estresante, desde un examen o presentación hasta una conversación emocionalmente difícil. También tiene una ventaja práctica: no exige exactamente cuatro segundos. El principio fundamental consiste en mantener iguales las cuatro fases, de manera que una persona podría ajustar la duración dependiendo de su comodidad. Sin embargo, las experiencias personales positivas no significan que la técnica funcione exactamente igual para todos ni que deba presentarse como una cura contra la ansiedad, el insomnio o cualquier trastorno de salud mental. La evidencia disponible apunta más bien a una estrategia complementaria para manejar la respuesta inmediata al estrés, especialmente cuando una persona necesita recuperar concentración y sensación de control. La experiencia de Medina resume precisamente esa utilidad: todavía atraviesa ocasionalmente noches difíciles, pero ahora cuenta con una herramienta concreta para afrontar momentos que pueden parecer abrumadores.