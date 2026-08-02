Donald Trump suma su decimonovena derrota judicial en su ofensiva por acceder a registros electorales
Publicado el02/08/2026 a las 09:28
La administración de Donald Trump sufrió su decimonovena derrota consecutiva en los tribunales dentro de su campaña para obtener registros confidenciales de votantes de los estados, después de que una jueza federal desestimara definitivamente la demanda presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) contra Illinois.
Por qué importa: El fallo deja al gobierno sin una sola victoria en los tribunales de distrito en su estrategia para ampliar el acceso a bases de datos estatales de votantes antes de las elecciones intermedias de 2026.
Trump pierde otra batalla por registros de votantes
A federal judge has ruled against the Justice Department in its effort to obtain state voter registration records ahead of the 2026 midterms. https://t.co/BoV2XbkGKl
— Newsweek (@Newsweek) August 1, 2026
De acuerdo con Democracy Docket, la jueza federal Colleen Lawless determinó que el Departamento de Justicia carece de autoridad legal para obligar a Illinois a entregar su base de datos de registro de votantes sin censurar.
La demanda fue desestimada con carácter definitivo, por lo que el gobierno no podrá presentar nuevamente el mismo caso ante el tribunal de distrito, aunque todavía conserva la posibilidad de apelar.
La resolución señala que la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA), una norma federal que regula el mantenimiento de los padrones electorales, obliga a los estados a poner a disposición del público ciertos registros relacionados con la depuración de las listas.
El límite: La jueza concluyó que esa ley no exige entregar la base de datos estatal completa ni información confidencial de los votantes.
La estrategia de Trump acumula 19 derrotas consecutivas
A federal judge in Illinois handed President Donald Trump’s administration its 19th straight trial court loss in its quest to seek states’ unredacted voter rolls, ruling that the state’s registration files are off limits. https://t.co/8AzEAdukqp
— Bloomberg Law (@BLaw) August 1, 2026
Illinois es el caso más reciente de una serie de demandas impulsadas por la administración Trump después de que varios estados rechazaran entregar registros electorales completos al gobierno federal.
Según Democracy Docket, esta decisión representa la decimonovena derrota consecutiva del Departamento de Justicia en tribunales de distrito dentro de esa campaña nacional.
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El revés llega apenas días después de que otro juez federal también desestimara una demanda similar presentada por la administración contra Nueva Jersey.
En números: El gobierno federal acumula 19 fallos adversos consecutivos en este tipo de litigios, sin obtener una victoria en primera instancia.
El gobierno sostiene que busca verificar el cumplimiento de la ley electoral
El Departamento de Justicia argumentó que necesitaba acceder a los registros para comprobar que Illinois cumplía con las leyes electorales federales y mantenía actualizado su padrón de votantes.
Funcionarios de la administración han sostenido que esa información permitiría detectar posibles registros de personas no elegibles, incluidos ciudadanos no estadounidenses, además de respaldar investigaciones sobre eventuales violaciones de la legislación electoral.
Sin embargo, documentos judiciales indican que las solicitudes federales iban más allá de la información que normalmente puede consultar el público.
La disputa: Varios estados afirmaron que las peticiones incluían datos personales sensibles, como números de licencia de conducir o fragmentos de números del Seguro Social, lo que generó preocupaciones sobre la privacidad y la ciberseguridad de los votantes.
El caso podría continuar en una corte de apelaciones
Aunque la decisión bloquea esta demanda en el tribunal de distrito, el Departamento de Justicia todavía puede impugnar el fallo ante una instancia superior.
Por ahora, la resolución fortalece la posición de los estados que han rechazado entregar bases de datos completas de votantes y mantiene abierto el debate sobre los límites del acceso del gobierno federal a información electoral confidencial antes de las elecciones de medio mandato.
Qué sigue: El Departamento de Justicia puede presentar una apelación, pero el fallo actual permanece vigente mientras no sea revocado.