Donald Trump suma su decimonovena derrota judicial en su ofensiva por acceder a registros electorales

La administración de Donald Trump sufrió su decimonovena derrota consecutiva en los tribunales dentro de su campaña para obtener registros confidenciales de votantes de los estados, después de que una jueza federal desestimara definitivamente la demanda presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) contra Illinois.

Por qué importa: El fallo deja al gobierno sin una sola victoria en los tribunales de distrito en su estrategia para ampliar el acceso a bases de datos estatales de votantes antes de las elecciones intermedias de 2026.

Trump pierde otra batalla por registros de votantes

A federal judge has ruled against the Justice Department in its effort to obtain state voter registration records ahead of the 2026 midterms. https://t.co/BoV2XbkGKl — Newsweek (@Newsweek) August 1, 2026

De acuerdo con Democracy Docket, la jueza federal Colleen Lawless determinó que el Departamento de Justicia carece de autoridad legal para obligar a Illinois a entregar su base de datos de registro de votantes sin censurar.

La demanda fue desestimada con carácter definitivo, por lo que el gobierno no podrá presentar nuevamente el mismo caso ante el tribunal de distrito, aunque todavía conserva la posibilidad de apelar.

La resolución señala que la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA), una norma federal que regula el mantenimiento de los padrones electorales, obliga a los estados a poner a disposición del público ciertos registros relacionados con la depuración de las listas.