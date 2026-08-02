Washington declara emergencia por incendios cerca de Spokane: cientos de edificios destruidos

Evacúan 5,000 viviendas

Incendios siguen sin control

Vientos complican combate

Los incendios forestales siguen fuera de control en el este del estado de Washington, donde miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y cientos de estructuras ya fueron consumidas por las llamas.

Las autoridades informaron que alrededor de 5,000 viviendas fueron evacuadas debido al avance de varios incendios activos en el área de Spokane.

El balance preliminar también indica que unas 600 viviendas, negocios y otros edificios fueron destruidos mientras continúan las labores de contención.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales relacionadas con los incendios que afectan esta región del estado.

Incendios en Washington obligan evacuaciones masivas

A fast-moving wildfire driven by strong winds and soaring temperatures has prompted the evacuation of thousands of people in eastern Washington state. Gov. Bob Ferguson declared a state of emergency Saturday after unusually high temperatures and high winds exacerbated record… pic.twitter.com/F6uDj8BSnh — CBS News (@CBSNews) August 2, 2026

Las llamas han consumido más de 21 kilómetros cuadrados alrededor de Spokane, la segunda ciudad más grande del estado de Washington.

La emergencia forma parte de una serie de incendios que permanecen activos en distintos puntos del oeste de Estados Unidos.

La magnitud de la situación ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las agencias federales, estatales y locales encargadas del combate al fuego.

Las autoridades mantienen las operaciones para contener los distintos frentes mientras evalúan los daños provocados por el avance de las llamas.