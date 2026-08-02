Washington declara emergencia por incendios cerca de Spokane: cientos de edificios destruidos
Publicado el02/08/2026 a las 08:42
- Evacúan 5,000 viviendas
- Incendios siguen sin control
- Vientos complican combate
Los incendios forestales siguen fuera de control en el este del estado de Washington, donde miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y cientos de estructuras ya fueron consumidas por las llamas.
Las autoridades informaron que alrededor de 5,000 viviendas fueron evacuadas debido al avance de varios incendios activos en el área de Spokane.
El balance preliminar también indica que unas 600 viviendas, negocios y otros edificios fueron destruidos mientras continúan las labores de contención.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales relacionadas con los incendios que afectan esta región del estado.
Incendios en Washington obligan evacuaciones masivas
A fast-moving wildfire driven by strong winds and soaring temperatures has prompted the evacuation of thousands of people in eastern Washington state.
Gov. Bob Ferguson declared a state of emergency Saturday after unusually high temperatures and high winds exacerbated record… pic.twitter.com/F6uDj8BSnh
— CBS News (@CBSNews) August 2, 2026
Las llamas han consumido más de 21 kilómetros cuadrados alrededor de Spokane, la segunda ciudad más grande del estado de Washington.
La emergencia forma parte de una serie de incendios que permanecen activos en distintos puntos del oeste de Estados Unidos.
La magnitud de la situación ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las agencias federales, estatales y locales encargadas del combate al fuego.
Las autoridades mantienen las operaciones para contener los distintos frentes mientras evalúan los daños provocados por el avance de las llamas.
El viento y el terreno complican el combate contra los incendios
BREAKING: At least 640 structures destroyed as Old Trails Fire moves through Spokane, Washington, fire chief tells daily newspaper. pic.twitter.com/soRpsRE9Sq
— AZ Intel (@AZ_Intel_) August 2, 2026
Aunque se esperaba que la temperatura dominical permaneciera por debajo de los 80 grados Fahrenheit (27 °C), los pronósticos anticipaban fuertes ráfagas de viento.
Según Benjamin Cossel, oficial de información pública del equipo de respuesta federal de California, se esperaban vientos de entre 35 y 45 millas por hora.
«Tenemos el clima en nuestra contra y el terreno también», afirmó Cossel al explicar los desafíos que enfrentan los equipos de emergencia.
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El funcionario explicó que el aumento de la temperatura durante el día permite que el aire frío cercano al suelo ascienda, favoreciendo la intensificación de los vientos.
Cossel señaló que el río Spokane cruza la ciudad y que los profundos cañones presentes en ambos lados modifican el comportamiento del fuego.
«Empujan el fuego a través de los cañones, cuesta arriba, ladera arriba, y luego fuera de las laderas y alrededor», explicó.
Añadió que se trata de «un terreno muy montañoso, con pendientes muy pronunciadas y muchos cañones que crean escenarios de viento realmente turbulentos y muy desafiantes».
Washington declara la emergencia mientras habilitan refugios
More than a dozen wildfires are burning across Washington State, with the largest—the Old Trails Fire near Spokane—rapidly growing to about 2,500 acres due to strong winds and extreme heat.
Mandatory evacuations were ordered for parts of Spokane County, including a hospital,…
— Clash Report (@clashreport) August 2, 2026
Las autoridades identificaron tres incendios principales en la zona: Old Trails, Fairview y Meadowview, según CNN.
Ante el deterioro de las condiciones, el estado también emitió alertas relacionadas con la mala calidad del aire provocada por el humo.
El gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró el estado de emergencia el sábado para reforzar la respuesta frente a la crisis.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por una «situación particularmente peligrosa» para el este del estado.
Mientras continúan las labores de combate, las autoridades locales habilitaron un refugio temporal en el principal centro de convenciones de Spokane.
El espacio está destinado a recibir a los residentes que tuvieron que abandonar sus viviendas debido a las órdenes de evacuación.
Los equipos de emergencia permanecen desplegados mientras monitorean el comportamiento de los incendios y las condiciones meteorológicas.
Las autoridades mantienen el llamado a la población para atender las indicaciones oficiales mientras continúa la emergencia en la región.