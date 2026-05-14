El alcalde Zohran Mamdani presentó un nuevo plan para reducir los tiempos de construcción y entrega de viviendas asequibles en Nueva York.

La iniciativa, llamada “SPEED”, promete recortar meses, e incluso años de trámites burocráticos que actualmente retrasan proyectos habitacionales en los cinco distritos de la ciudad.

Por qué importa: La reforma SPEED busca acelerar permisos, cambios de zonificación y procesos de lotería de viviendas para que miles de familias puedan mudarse más rápido. La administración asegura que algunos proyectos reducirían sus tiempos hasta en dos años.

Reforma para acelerar entrega de viviendas y reducir la burocracia en NY

Según la alcaldía de Nueva York, las reformas abarcan todas las etapas del desarrollo de vivienda asequible: desde la evaluación ambiental y permisos hasta el arrendamiento final.

La propuesta llega en medio de una de las mayores crisis de vivienda que enfrenta Nueva York en décadas, marcada por altos alquileres, baja disponibilidad de apartamentos y largas listas de espera para acceder a unidades asequibles.

Uno de los cambios más importantes afectará el proceso de “precertificación” para proyectos que requieren modificaciones de zonificación. Actualmente, este trámite puede tardar cerca de dos años, pero la administración Mamdani afirma que podría reducirse a apenas seis meses.

Además, la ciudad busca acelerar la aprobación de permisos para nuevas construcciones y conversiones de oficinas en viviendas, recortando aproximadamente cinco meses en esos procesos.

La administración sostiene que la lentitud actual no responde únicamente a factores técnicos, sino también a estructuras gubernamentales obsoletas.