Mamdani lanza reforma «SPEED» para acelerar entrega de viviendas en Nueva York ¿Funcionará?
Publicado el14/05/2026 a las 08:51
El alcalde Zohran Mamdani presentó un nuevo plan para reducir los tiempos de construcción y entrega de viviendas asequibles en Nueva York.
- La iniciativa, llamada “SPEED”, promete recortar meses, e incluso años de trámites burocráticos que actualmente retrasan proyectos habitacionales en los cinco distritos de la ciudad.
Por qué importa: La reforma SPEED busca acelerar permisos, cambios de zonificación y procesos de lotería de viviendas para que miles de familias puedan mudarse más rápido. La administración asegura que algunos proyectos reducirían sus tiempos hasta en dos años.
Reforma para acelerar entrega de viviendas y reducir la burocracia en NY
Según la alcaldía de Nueva York, las reformas abarcan todas las etapas del desarrollo de vivienda asequible: desde la evaluación ambiental y permisos hasta el arrendamiento final.
- La propuesta llega en medio de una de las mayores crisis de vivienda que enfrenta Nueva York en décadas, marcada por altos alquileres, baja disponibilidad de apartamentos y largas listas de espera para acceder a unidades asequibles.
- Uno de los cambios más importantes afectará el proceso de “precertificación” para proyectos que requieren modificaciones de zonificación. Actualmente, este trámite puede tardar cerca de dos años, pero la administración Mamdani afirma que podría reducirse a apenas seis meses.
Además, la ciudad busca acelerar la aprobación de permisos para nuevas construcciones y conversiones de oficinas en viviendas, recortando aproximadamente cinco meses en esos procesos.
La administración sostiene que la lentitud actual no responde únicamente a factores técnicos, sino también a estructuras gubernamentales obsoletas.
- “Estos retrasos no son inevitables. Son el resultado de sistemas defectuosos y de una falta de voluntad política”, declaró el alcalde Mamdani al presentar el informe.
Housing Connect también será reformado
Otro punto central del plan SPEED es la modernización del sistema Housing Connect, la plataforma utilizada para las loterías de vivienda asequible en Nueva York.
- Actualmente, muchas familias esperan meses después de la construcción para completar aprobaciones y poder mudarse. La ciudad reconoce que el sistema se volvió complejo, lento y poco transparente.
- Con las nuevas reformas, la administración asegura que el tiempo entre la finalización de una obra y la mudanza podría reducirse de 210 días a menos de 100 días.
Dina Levy, comisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda, afirmó que la meta es hacer el sistema más rápido y fácil para cientos de miles de neoyorquinos que dependen de estas oportunidades.
La crisis de vivienda sigue afectando a la gente en Nueva York
La ciudad enfrenta desde hace años una fuerte crisis de asequibilidad.
- Los altos costos de renta y la baja tasa de desocupación han dificultado que familias trabajadoras permanezcan en muchos vecindarios. El problema afecta especialmente a comunidades inmigrantes y trabajadores de ingresos medios y bajos.
- La administración Mamdani considera que acelerar la construcción de vivienda asequible es una prioridad urgente para evitar que más residentes abandonen la ciudad.
Ahmed Tigani, comisionado del Departamento de Edificios, señaló que la reforma también busca enviar un mensaje claro al sector de la construcción para incentivar nuevos proyectos habitacionales.
Según el informe SPEED, la intención es crear procesos más eficientes sin comprometer la seguridad de las obras ni los estándares regulatorios.
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Persisten dudas sobre su implementación
Aunque el anuncio fue recibido positivamente por sectores que impulsan más vivienda asequible, algunos expertos advierten que reducir burocracia no resolverá automáticamente la falta de unidades disponibles.
- El éxito del plan dependerá de la capacidad de la ciudad para coordinar agencias, acelerar aprobaciones y mantener financiamiento para nuevos proyectos.
- También existen interrogantes sobre si las reformas podrán implementarse rápidamente en un sistema municipal históricamente complejo.
Por ahora, la administración insiste en que la ciudad necesita actuar con mayor velocidad frente a la crisis de vivienda y que mantener procesos lentos ya no es una opción viable.
Lo que viene: Las primeras reformas administrativas podrían comenzar a aplicarse en los próximos meses.
Mientras tanto, desarrolladores, organizaciones de vivienda y miles de familias seguirán atentos a si SPEED logra cumplir su principal promesa: entregar viviendas asequibles más rápido en Nueva York.