¿Ciudadanos No Estadounidenses pueden recibir pagos del Seguro Social? Sí, pero con estas condiciones
Publicado el22/06/2026 a las 10:35
Algunos ciudadanos no estadounidenses pueden recibir pagos del programa Supplemental Security Income (SSI).
- Sin embargo, la Administración del Seguro Social (SSA) exige cumplir determinadas condiciones migratorias, laborales y financieras para acceder a este beneficio.
Por qué importa: Estados Unidos alberga millones de residentes permanentes, refugiados, asilados y otras categorías migratorias que podrían calificar para ciertos beneficios.
- Conocer las reglas puede ayudar a evitar errores al solicitar asistencia y aclarar dudas sobre quién puede recibir apoyo económico del gobierno federal.
No ciudadanos pueden recibir pagos del Seguro Social, bajo ciertos requisitos
La SSA explica que la mayoría de los no ciudadanos deben cumplir dos condiciones básicas para poder ser considerados elegibles para SSI.
- Primero, deben pertenecer a una categoría migratoria reconocida por la ley.
- Segundo, deben cumplir al menos uno de los requisitos adicionales que permiten acceder al programa.
Además, como ocurre con cualquier solicitante, también deben cumplir las reglas generales del programa relacionadas con ingresos, recursos económicos y otros criterios de elegibilidad.
Importante: Entre las categorías migratorias que pueden ser consideradas se encuentran los residentes permanentes legales, refugiados, personas con asilo concedido, ciertos inmigrantes afganos e iraquíes, algunos beneficiarios de parole humanitario y otras clasificaciones autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las condiciones adicionales que exige la SSA
Pertenecer a una categoría migratoria elegible no garantiza automáticamente el acceso a SSI.
La SSA señala que los solicitantes también deben cumplir al menos una condición adicional.
- Entre ellas se encuentran haber residido legalmente en Estados Unidos antes del 22 de agosto de 1996 en determinadas circunstancias, haber recibido SSI en esa fecha, acumular suficientes créditos laborales o tener vínculos con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
- También pueden existir reglas especiales para miembros de tribus indígenas reconocidas federalmente, indígenas nacidos en Canadá y víctimas de formas graves de trata de personas.
La agencia destaca que existen otros casos que podrían ser elegibles y recomienda contactar directamente al Seguro Social para revisar cada situación individual.
Los créditos de trabajo pueden marcar la diferencia
Uno de los factores más importantes para algunos no ciudadanos es el historial laboral acumulado en Estados Unidos.
- La SSA explica que una persona puede reunir créditos de trabajo según sus ingresos a lo largo de los años.
- Estos créditos también son utilizados para determinar la elegibilidad para ciertos beneficios del Seguro Social y pueden ayudar a algunos no ciudadanos a cumplir los requisitos para SSI.
En algunos casos, los créditos laborales obtenidos por un cónyuge o un padre también pueden ser considerados para determinar la elegibilidad.
La documentación es fundamental
La SSA exige pruebas que demuestren el estatus migratorio del solicitante.
- Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran formularios migratorios emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional, tarjetas de residencia permanente o documentos judiciales relacionados con asilo o protección migratoria.
Las personas que hayan servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también pueden necesitar presentar documentación militar adicional.
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Lo que viene
La elegibilidad de ciudadanos no estadounidenses para recibir SSI depende de una combinación de factores migratorios, laborales y financieros.
Aunque algunos inmigrantes pueden acceder a estos pagos, las reglas son estrictas y varían según cada caso.
Por ello, la SSA recomienda que quienes tengan dudas se comuniquen directamente con la agencia para verificar si cumplen los requisitos vigentes y conocer qué documentos deben presentar.