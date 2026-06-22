¿Ciudadanos No Estadounidenses pueden recibir pagos del Seguro Social? Sí, pero con estas condiciones

Algunos ciudadanos no estadounidenses pueden recibir pagos del programa Supplemental Security Income (SSI).

Sin embargo, la Administración del Seguro Social (SSA) exige cumplir determinadas condiciones migratorias, laborales y financieras para acceder a este beneficio.

Por qué importa: Estados Unidos alberga millones de residentes permanentes, refugiados, asilados y otras categorías migratorias que podrían calificar para ciertos beneficios.

Conocer las reglas puede ayudar a evitar errores al solicitar asistencia y aclarar dudas sobre quién puede recibir apoyo económico del gobierno federal.

No ciudadanos pueden recibir pagos del Seguro Social, bajo ciertos requisitos

La SSA explica que la mayoría de los no ciudadanos deben cumplir dos condiciones básicas para poder ser considerados elegibles para SSI.

Primero, deben pertenecer a una categoría migratoria reconocida por la ley.

Segundo, deben cumplir al menos uno de los requisitos adicionales que permiten acceder al programa.

Además, como ocurre con cualquier solicitante, también deben cumplir las reglas generales del programa relacionadas con ingresos, recursos económicos y otros criterios de elegibilidad.

Importante: Entre las categorías migratorias que pueden ser consideradas se encuentran los residentes permanentes legales, refugiados, personas con asilo concedido, ciertos inmigrantes afganos e iraquíes, algunos beneficiarios de parole humanitario y otras clasificaciones autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).