Intel invertirá $100 mil millones y creará 10.000 empleos en EE.UU.: conoce los salarios

Intel anunció una de las mayores apuestas industriales de los últimos años en Estados Unidos.

La compañía planea invertir más de 100.000 millones de dólares para ampliar su capacidad de fabricación en varios estados del país, un proyecto que promete generar miles de empleos directos e indirectos.

Por qué importa: Los semiconductores son esenciales para la fabricación de computadoras, teléfonos inteligentes, automóviles, sistemas de defensa y numerosos productos tecnológicos.

La expansión de Intel forma parte de los esfuerzos para reducir la dependencia de proveedores extranjeros y reforzar la cadena de suministro estadounidense.

Intel creará 10.000 empleos y alcanzará cuatro estados clave

De acuerdo con un comunicado de Intel, la empresa destinará más de 100.000 millones de dólares a proyectos de expansión en Arizona, Nuevo México, Oregón y Ohio.

La iniciativa cuenta con el respaldo de hasta 7.860 millones de dólares provenientes de la Ley CHIPS y Ciencia de Estados Unidos, creada para impulsar la manufactura nacional de semiconductores.

La compañía señala que estas inversiones buscan cubrir vacíos importantes en la cadena de suministro estadounidense y fortalecer sectores considerados estratégicos para la economía y la seguridad nacional.

Empleos directos y miles de oportunidades adicionales