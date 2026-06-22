Intel invertirá $100 mil millones y creará 10.000 empleos en EE.UU.: conoce los salarios
Publicado el22/06/2026 a las 09:40
Intel anunció una de las mayores apuestas industriales de los últimos años en Estados Unidos.
- La compañía planea invertir más de 100.000 millones de dólares para ampliar su capacidad de fabricación en varios estados del país, un proyecto que promete generar miles de empleos directos e indirectos.
Por qué importa: Los semiconductores son esenciales para la fabricación de computadoras, teléfonos inteligentes, automóviles, sistemas de defensa y numerosos productos tecnológicos.
- La expansión de Intel forma parte de los esfuerzos para reducir la dependencia de proveedores extranjeros y reforzar la cadena de suministro estadounidense.
Intel creará 10.000 empleos y alcanzará cuatro estados clave
De acuerdo con un comunicado de Intel, la empresa destinará más de 100.000 millones de dólares a proyectos de expansión en Arizona, Nuevo México, Oregón y Ohio.
- La iniciativa cuenta con el respaldo de hasta 7.860 millones de dólares provenientes de la Ley CHIPS y Ciencia de Estados Unidos, creada para impulsar la manufactura nacional de semiconductores.
La compañía señala que estas inversiones buscan cubrir vacíos importantes en la cadena de suministro estadounidense y fortalecer sectores considerados estratégicos para la economía y la seguridad nacional.
Empleos directos y miles de oportunidades adicionales
Uno de los aspectos más llamativos del anuncio es el impacto en el empleo.
- Según Intel, las nuevas inversiones permitirán crear más de 10.000 puestos de trabajo permanentes dentro de la compañía.
A esto se sumarán más de 20.000 empleos relacionados con la construcción de instalaciones y más de 50.000 puestos indirectos vinculados a proveedores y sectores de apoyo.
Las acciones de Intel se dispararon el jueves después de que Donald Trump afirmara que el fabricante de chips colaborará con Apple para diseñar y producir semiconductores en el país.
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— Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) June 18, 2026
La distribución de estos empleos variará según el estado.
- En Arizona, Intel estima que la expansión respaldará alrededor de 3.000 puestos de trabajo en manufactura y 7.000 empleos en construcción, además de miles de oportunidades indirectas.
- En Ohio, la empresa prevé la creación de 3.000 empleos directos, 7.000 puestos de construcción y cerca de 10.000 empleos indirectos.
- Nuevo México también verá un importante impacto laboral, con aproximadamente 1.800 empleos manufactureros, 2.500 trabajos en construcción y otros 3.500 empleos indirectos.
Oregón se consolida como un centro estratégico
Una parte importante de la inversión se concentrará en Hillsboro, Oregón.
Intel planea destinar más de 36.000 millones de dólares a sus operaciones en ese estado, una cifra que permitirá desarrollar nuevas tecnologías de fabricación más allá de 2025.
La empresa considera que esta inversión será clave para mantener el liderazgo tecnológico estadounidense en la industria de los semiconductores durante los próximos años.
¿Cuánto podrían ganar los trabajadores?
La expansión ha despertado interés entre quienes buscan oportunidades laborales en el sector tecnológico y manufacturero.
- Aunque Intel no ha divulgado salarios específicos para los nuevos puestos, datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) y empresas especializadas en recursos humanos indican que un técnico de fabricación de semiconductores puede ganar más de 3.000 dólares al mes.
Los salarios finales dependen de factores como experiencia, ubicación, especialización y responsabilidades del puesto. Además, muchos empleos dentro de la industria suelen incluir beneficios adicionales relacionados con salud, jubilación y capacitación técnica.
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Lo que viene
Las inversiones anunciadas por Intel se desarrollarán durante los próximos años y forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la producción nacional de chips.
- Si los proyectos avanzan según lo previsto, miles de trabajadores podrían beneficiarse de nuevas oportunidades laborales en manufactura avanzada, construcción y sectores vinculados a la tecnología.