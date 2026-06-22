Padres cada vez más preocupados por «poner comida en la mesa» ¿Cómo superar esta situación?

Cada vez más familias en Estados Unidos enfrentan una preocupación que va mucho más allá de las vacaciones de verano: cómo seguir poniendo comida en la mesa para sus hijos.

Un nuevo informe revela que el aumento del costo de vida, los altos precios de los alimentos y la presión económica están haciendo que muchos padres lleguen al verano con más ansiedad que nunca sobre su capacidad para cubrir una necesidad básica: alimentar a sus hijos.

Por qué importa: Durante el año escolar, millones de niños reciben desayunos y almuerzos a través de programas escolares.

Cuando llegan las vacaciones, muchas familias deben asumir por completo ese gasto adicional justo cuando el presupuesto familiar sigue bajo presión.

Cada vez hay más padres preocupados por la comida en EE.UU.

El informe «Hunger Matters for Kids», elaborado a partir de una encuesta nacional a 2.000 padres de niños entre 5 y 18 años, muestra que la alimentación se ha convertido en una preocupación creciente para los hogares estadounidenses.

Según el estudio, el 67% de los padres asegura que hoy está más preocupado por poner comida en la mesa que hace un año.

asegura que hoy está que hace un año. Además, más de la mitad de los hogares reportó dificultades para costear alimentos esenciales durante los últimos doce meses.

La situación está estrechamente relacionada con la percepción económica de las familias.