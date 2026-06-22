Padres cada vez más preocupados por «poner comida en la mesa» ¿Cómo superar esta situación?
Publicado el22/06/2026 a las 06:36
Cada vez más familias en Estados Unidos enfrentan una preocupación que va mucho más allá de las vacaciones de verano: cómo seguir poniendo comida en la mesa para sus hijos.
- Un nuevo informe revela que el aumento del costo de vida, los altos precios de los alimentos y la presión económica están haciendo que muchos padres lleguen al verano con más ansiedad que nunca sobre su capacidad para cubrir una necesidad básica: alimentar a sus hijos.
Por qué importa: Durante el año escolar, millones de niños reciben desayunos y almuerzos a través de programas escolares.
- Cuando llegan las vacaciones, muchas familias deben asumir por completo ese gasto adicional justo cuando el presupuesto familiar sigue bajo presión.
Cada vez hay más padres preocupados por la comida en EE.UU.
El informe «Hunger Matters for Kids», elaborado a partir de una encuesta nacional a 2.000 padres de niños entre 5 y 18 años, muestra que la alimentación se ha convertido en una preocupación creciente para los hogares estadounidenses.
- Según el estudio, el 67% de los padres asegura que hoy está más preocupado por poner comida en la mesa que hace un año.
- Además, más de la mitad de los hogares reportó dificultades para costear alimentos esenciales durante los últimos doce meses.
La situación está estrechamente relacionada con la percepción económica de las familias.
- Los encuestados señalaron el aumento del costo de vida, los precios de la energía, la gasolina y la inflación como algunos de los principales factores que dificultan la compra de alimentos.
La presión económica también afecta la salud emocional
El impacto no es únicamente financiero: El informe revela que muchos padres experimentan estrés y ansiedad de manera frecuente debido a la preocupación por alimentar a sus familias.
- Una amplia mayoría de los encuestados afirmó sentirse frustrada cuando no puede proporcionar suficiente comida para su hogar. Además, una parte de los padres reconoce que esta situación ha tenido efectos negativos en su bienestar emocional y salud mental.
La preocupación también llega a los hijos: Muchos niños son conscientes de las dificultades económicas que atraviesan sus familias y perciben cuando la comida comienza a escasear en casa.
Sacrificios para mantener comida en la mesa
El estudio indica que muchos hogares reducen gastos en vacaciones, actividades de verano y otros servicios para priorizar la alimentación de sus hijos.
- También son frecuentes medidas como buscar ofertas, cocinar más en casa, comparar precios entre supermercados o elegir productos más económicos para intentar estirar cada dólar disponible.
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En algunos casos, los padres incluso reducen su propio consumo de alimentos para asegurarse de que los niños tengan suficiente comida durante el verano.
Conoce programas que pueden ayudar a tu familia este verano
Para los hogares que enfrentan dificultades para comprar alimentos, existen varios programas y recursos que pueden brindar apoyo durante las vacaciones escolares:
- SUN Bucks (Summer EBT): Programa federal que entrega beneficios para comprar alimentos durante las vacaciones escolares a niños elegibles.
- SNAP: Programa de asistencia nutricional que ayuda a hogares de bajos ingresos a comprar alimentos.
- WIC: Apoyo para mujeres embarazadas, madres recientes, bebés y niños pequeños.
- Summer Meals Program: Ofrece comidas gratuitas para menores durante el verano en escuelas, centros comunitarios y otros puntos autorizados.
- Food Banks America: Las familias pueden localizar bancos de alimentos cercanos a través de Feeding America y organizaciones locales.
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Lo que viene
A medida que avanza el verano, la preocupación por la alimentación infantil continúa siendo una realidad para muchas familias estadounidenses.
- Una mayor difusión de los recursos disponibles podría ayudar a más hogares a acceder a la asistencia necesaria para mantener comida en la mesa durante las vacaciones escolares.