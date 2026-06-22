Jubilados en alerta: 6 cambios clave del Seguro Social que debes conocer ahora

Trabajadores próximos al retiro y beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos enfrentarán cambios importantes en los próximos años.

Algunos afectarán directamente el monto de los beneficios, otros impactarán los costos médicos y varios obligarán a replantear los planes de retiro. Estas son las modificaciones más relevantes que conviene conocer desde ahora.

Por qué importa: El Seguro Social sigue siendo la principal fuente de ingresos para muchos jubilados. Entender las nuevas reglas puede ayudar a evitar sorpresas y tomar mejores decisiones financieras.

6 cambios clave del Seguro Social en 2026 y los próximos años

1. Trabajar mientras cobras beneficios tendrá nuevas reglas

Las personas que reciben beneficios antes de alcanzar la edad plena de jubilación deberán prestar atención a los límites de ingresos establecidos para 2026.

Si los ingresos laborales superan los topes permitidos por la Administración del Seguro Social (SSA), parte de los beneficios puede ser retenida temporalmente .

. Esto afecta especialmente a quienes se jubilaron anticipadamente pero continúan trabajando de tiempo completo o parcial.

Para muchos beneficiarios, el cambio representa la necesidad de planificar cuidadosamente cuánto trabajar sin afectar los pagos mensuales.

2. La edad plena de jubilación llega a 67 años