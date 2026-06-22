Jubilados en alerta: 6 cambios clave del Seguro Social que debes conocer ahora
Publicado el22/06/2026 a las 05:52
Trabajadores próximos al retiro y beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos enfrentarán cambios importantes en los próximos años.
- Algunos afectarán directamente el monto de los beneficios, otros impactarán los costos médicos y varios obligarán a replantear los planes de retiro. Estas son las modificaciones más relevantes que conviene conocer desde ahora.
Por qué importa: El Seguro Social sigue siendo la principal fuente de ingresos para muchos jubilados. Entender las nuevas reglas puede ayudar a evitar sorpresas y tomar mejores decisiones financieras.
6 cambios clave del Seguro Social en 2026 y los próximos años
1. Trabajar mientras cobras beneficios tendrá nuevas reglas
Las personas que reciben beneficios antes de alcanzar la edad plena de jubilación deberán prestar atención a los límites de ingresos establecidos para 2026.
- Si los ingresos laborales superan los topes permitidos por la Administración del Seguro Social (SSA), parte de los beneficios puede ser retenida temporalmente.
- Esto afecta especialmente a quienes se jubilaron anticipadamente pero continúan trabajando de tiempo completo o parcial.
Para muchos beneficiarios, el cambio representa la necesidad de planificar cuidadosamente cuánto trabajar sin afectar los pagos mensuales.
2. La edad plena de jubilación llega a 67 años
La transición iniciada hace décadas ya alcanzó un punto importante: quienes nacieron en 1960 o después tendrán una edad plena de jubilación de 67 años.
- Aunque los trabajadores pueden solicitar beneficios desde los 62 años, hacerlo antes de la edad plena implica recibir pagos reducidos de manera permanente.
Por ello, la decisión sobre cuándo reclamar el Seguro Social se vuelve cada vez más importante para quienes están cerca del retiro.
3. Medicare costará más, pero habrá alivio con medicamentos
Los beneficiarios de Medicare Parte B enfrentarán un aumento en la prima mensual y en el deducible anual durante 2026.
Esto significa que parte del dinero adicional que algunos jubilados reciban en sus beneficios podría destinarse a cubrir mayores gastos de atención médica.
Sin embargo, también llega una medida favorable para millones de personas:
- Los gastos de bolsillo en medicamentos cubiertos por Medicare Parte D tendrán un límite anual, lo que puede representar un alivio significativo para quienes dependen de tratamientos costosos o múltiples recetas médicas.
4. Aumento del Seguro Social 2027 sigue siendo una incógnita
La SSA todavía no ha anunciado el ajuste por costo de vida (COLA) correspondiente a 2027.
- Sin embargo, nuevas proyecciones apuntan a que el próximo ajuste anual podría subir hasta un 4,7%, una cifra superior a la observada en años recientes.
Como ocurre cada año, la cifra dependerá de la evolución de la inflación y será anunciada oficialmente en octubre de 2026.
Hasta entonces, los jubilados deberán esperar para saber cuánto podrían aumentar sus pagos el próximo año.
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La presión financiera del sistema sigue creciendo para los jubilados en EE.UU.
Uno de los temas que más preocupa a expertos y legisladores es la situación financiera a largo plazo del programa.
- Si el Congreso no aprueba cambios antes de esa fecha, el programa seguiría enviando cheques, pero solo tendría recursos para pagar alrededor del 78% de los beneficios programados.
Esto no significa que el Seguro Social vaya a desaparecer, pero sí que el debate sobre cómo financiar el programa seguirá ganando importancia en Washington.
Lo que viene: Para trabajadores y jubilados, los próximos años estarán marcados por decisiones clave sobre retiro, empleo e ingresos.
- Revisar la edad de jubilación, entender las reglas para seguir trabajando y mantenerse informado sobre Medicare será cada vez más importante.