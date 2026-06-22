El dólar arranca estable en México, así abre la semana en Colombia y RD
Publicado el22/06/2026 a las 04:10
La semana comenzó sin movimientos bruscos para quienes siguen de cerca el precio del dólar en América Latina.
- En México y República Dominicana la moneda estadounidense se mantiene estable, en Colombia registró una ligera caída frente a la jornada del viernes.
Aunque no se trata de cambios drásticos, estos movimientos pueden influir en quienes compran dólares, reciben remesas o planean viajes y pagos internacionales.
Por qué importa: El precio del dólar afecta desde el costo de productos importados hasta el valor de las remesas que reciben millones de familias en la región. Por eso, incluso las variaciones pequeñas suelen ser seguidas con atención.
En México el dólar arranca estable la semana
En México, el dólar arrancó este lunes 22 de junio sin grandes cambios.
- De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio se ubicó en 17.3247 pesos por dólar.
- En el mercado cambiario, la compra se encuentra en 16.9798 pesos, mientras que la venta alcanza los 17.5692 pesos.
- Por su parte, Banco Azteca presenta precios distintos a los de referencia del mercado. La institución compra dólares en 16.35 pesos y los vende en 17.94 pesos.
Para la mayoría de las personas, este comportamiento significa una jornada relativamente estable, sin variaciones que cambien de forma importante el costo de cambiar moneda o realizar operaciones en dólares.
Colombia registra una ligera baja del dólar
La situación fue diferente en Colombia.
- Según los datos oficiales del Banco de la República, el dólar se ubicó este lunes en 3.439,910 pesos colombianos, un nivel inferior al registrado en la jornada previa.
Aunque la caída es moderada, representa una señal de estabilidad para quienes siguen el comportamiento de la moneda estadounidense en el país.
- En Bogotá, las casas de cambio muestran valores superiores a la referencia oficial. Actualmente compran dólares alrededor de 3.590 pesos y los venden cerca de 3.710 pesos.
La diferencia entre el precio oficial y el que ofrecen los establecimientos de cambio es habitual y responde a factores comerciales propios de cada operación.
El dólar continúa sin cambios en República Dominicana
Según los datos del Banco Central, el dólar se mantiene prácticamente sin cambios este lunes.
- La entidad reporta una tasa de 58.1849 pesos dominicanos para la compra y 58.7000 pesos para la venta.
Este comportamiento refleja una continuidad en los niveles observados durante las jornadas recientes, algo que suele ser valorado por quienes realizan pagos internacionales, reciben remesas o necesitan comprar moneda extranjera para viajes.
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Diferencias entre precios oficiales y casas de cambio siguen siendo normales
Uno de los aspectos que más llama la atención de quienes consultan diariamente el valor del dólar es la diferencia entre las tasas oficiales y los precios ofrecidos por bancos o casas de cambio.
- Estas variaciones son normales porque las entidades financieras incorporan costos operativos, márgenes comerciales y otros factores al momento de fijar sus precios de compra y venta.
Por esa razón, quienes planean cambiar dinero suelen comparar varias opciones antes de realizar una operación.
Lo que viene: Los próximos días permitirán observar si esta tendencia se mantiene o si aparecen movimientos más notorios que puedan impactar a quienes envían dinero, viajeros y empresas.