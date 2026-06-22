El dólar arranca estable en México, así abre la semana en Colombia y RD

La semana comenzó sin movimientos bruscos para quienes siguen de cerca el precio del dólar en América Latina.

En México y República Dominicana la moneda estadounidense se mantiene estable, en Colombia registró una ligera caída frente a la jornada del viernes.

Aunque no se trata de cambios drásticos, estos movimientos pueden influir en quienes compran dólares, reciben remesas o planean viajes y pagos internacionales.

Por qué importa: El precio del dólar afecta desde el costo de productos importados hasta el valor de las remesas que reciben millones de familias en la región. Por eso, incluso las variaciones pequeñas suelen ser seguidas con atención.

En México el dólar arranca estable la semana

En México, el dólar arrancó este lunes 22 de junio sin grandes cambios.

De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio se ubicó en 17.3247 pesos por dólar .

. En el mercado cambiario , la compra se encuentra en 16.9798 pesos, mientras que la venta alcanza los 17.5692 pesos.

, la compra se encuentra en 16.9798 pesos, mientras que la venta alcanza los 17.5692 pesos. Por su parte, Banco Azteca presenta precios distintos a los de referencia del mercado. La institución compra dólares en 16.35 pesos y los vende en 17.94 pesos.

Para la mayoría de las personas, este comportamiento significa una jornada relativamente estable, sin variaciones que cambien de forma importante el costo de cambiar moneda o realizar operaciones en dólares.

Colombia registra una ligera baja del dólar