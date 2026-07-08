Es oficial: México ya tiene nuevo entrenador

La Federación Mexicana de Futbol hizo oficial el nombramiento de Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, marcando el inicio de una nueva etapa rumbo al Mundial de 2030.

El anuncio se produce tras la salida de Javier Aguirre, quien concluyó su ciclo al frente del Tricolor después de la participación del equipo en la Copa del Mundo 2026.

La FMF apuesta por la continuidad

La continuidad de una historia, con un proyecto a largo plazo y de transición. Hoy inicia una nueva etapa para nuestra Selección junto a ti, Rafa. ¡Vamos juntos! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/E7boV2UjX5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

La designación fue realizada por Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, como parte del Proyecto Deportivo 2030, estrategia presentada en agosto de 2024 con el objetivo de fortalecer el desarrollo del combinado nacional.

Márquez formó parte de ese proyecto como auxiliar técnico de Javier Aguirre durante el proceso mundialista, por lo que la FMF apuesta por mantener la continuidad del trabajo realizado.

Del banquillo a la Selección

Antes de integrarse al cuerpo técnico del Tricolor, Rafael Márquez inició su carrera como entrenador en las categorías inferiores del Real Alcalá y posteriormente dirigió al Barça Atlètic, filial del FC Barcelona, donde destacó por el desarrollo de jóvenes futbolistas.

Su experiencia en Europa y su conocimiento del futbol mexicano fueron factores determinantes para recibir la confianza de la Federación.

Comienza una nueva era

Ahora, el histórico exdefensor tendrá la responsabilidad de liderar el proceso que buscará devolver a México al protagonismo internacional y preparar al equipo para los próximos compromisos oficiales rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Como futbolista, Rafael Márquez disputó cinco Copas del Mundo y fue capitán de la Selección Mexicana durante varios años. Ahora tendrá el reto más importante de su carrera fuera de las canchas: dirigir al Tricolor en una nueva etapa.