Proyecto Florence busca bloquear deportaciones aceleradas

Demandan proteger menores migrantes

Buscan frenar traslados

Alegan violación procesal

El Proyecto Florence para el Derecho de los Inmigrantes y los Refugiados presentó una petición legal para impedir que el gobierno federal traslade a 108 niños migrantes no acompañados desde Arizona hacia Texas y Luisiana.

Por qué importa: La organización sostiene que el traslado podría alejarlos de sus representantes legales y facilitar un proceso acelerado de deportación.

El Proyecto Florence presentó el recurso ante una corte federal en Tucson para frenar cualquier intento del gobierno de trasladar a los menores que actualmente permanecen bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

De igual manera, informó que la acción legal busca proteger a los menores mientras continúan sus procesos migratorios.

La organización presentó un recurso de habeas corpus para evitar que sean sacados de Arizona.

El caso de los niños migrantes llega a la Corte Federal

Buscan frenar la deportación de niños migrantes en Estados Unidos https://t.co/BrXzHt4jBt — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) July 8, 2026

Los 108 menores permanecen bajo la custodia de la ORR en ese estado.

Entre ellos se encuentra un bebé de cinco meses.

El menor es ciudadano de Estados Unidos.

Actualmente permanece bajo custodia junto a sus padres.

La petición fue presentada el pasado lunes ante la Corte Federal en Tucson.

El objetivo es impedir que la administración del presidente Donald Trump traslade a los menores fuera de Arizona.