Nithya Raman podría competir por alcaldía de Los Ángeles en noviembre ¿Cuáles son sus propuesta económicas?

Una de las sorpresas de las elecciones primarias por la alcaldía de Los Ángeles ha sido el avance de Nithya Raman, quien logró superar por un estrecho margen a Spencer Pratt.

Con la alcaldesa Karen Bass ya clasificada para la segunda vuelta, la atención comienza a centrarse en las propuestas que podrían definir el futuro económico de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos.

Por qué importa: Los Ángeles enfrenta desafíos relacionados con el alto costo de la vivienda, la pérdida de empleos en sectores clave y las dificultades que enfrentan miles de pequeños negocios.

Las propuestas económicas de Raman buscan responder a esos problemas y podrían influir en millones de residentes si llega a la alcaldía.

¿Cuáles son sus propuesta económicas de Nithya Raman para Los Ángeles?

1. La vivienda ocupa el centro de su plan económico

Uno de los principales pilares de la plataforma de Raman es aumentar significativamente la construcción de viviendas en Los Ángeles.

Según su sitio web oficial, la meta es triplicar la producción anual de nuevas unidades habitacionales para atender la creciente demanda y reducir los costos de vivienda que afectan a residentes de distintos niveles de ingresos.