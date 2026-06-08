Nithya Raman podría competir por alcaldía de Los Ángeles en noviembre ¿Cuáles son sus propuesta económicas?
Publicado el08/06/2026 a las 08:49
Una de las sorpresas de las elecciones primarias por la alcaldía de Los Ángeles ha sido el avance de Nithya Raman, quien logró superar por un estrecho margen a Spencer Pratt.
- Con la alcaldesa Karen Bass ya clasificada para la segunda vuelta, la atención comienza a centrarse en las propuestas que podrían definir el futuro económico de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos.
Por qué importa: Los Ángeles enfrenta desafíos relacionados con el alto costo de la vivienda, la pérdida de empleos en sectores clave y las dificultades que enfrentan miles de pequeños negocios.
- Las propuestas económicas de Raman buscan responder a esos problemas y podrían influir en millones de residentes si llega a la alcaldía.
¿Cuáles son sus propuesta económicas de Nithya Raman para Los Ángeles?
1. La vivienda ocupa el centro de su plan económico
Uno de los principales pilares de la plataforma de Raman es aumentar significativamente la construcción de viviendas en Los Ángeles.
Según su sitio web oficial, la meta es triplicar la producción anual de nuevas unidades habitacionales para atender la creciente demanda y reducir los costos de vivienda que afectan a residentes de distintos niveles de ingresos.
- La propuesta contempla la construcción de viviendas asequibles, desarrollos a precio de mercado, proyectos de vivienda social y espacios destinados a personas sin hogar.
- Raman sostiene que la falta de oferta habitacional es una de las razones principales detrás del aumento de los alquileres y del costo de vida en la ciudad.
Entre las acciones que destaca su campaña se encuentran el apoyo a nuevos proyectos de vivienda en el Distrito 4 del Consejo Municipal, la simplificación de proyectos de vivienda asequible y la aprobación de planes destinados a ampliar la capacidad habitacional de Los Ángeles.
2. Más protecciones para quienes alquilan en Los Ángeles
La candidata también ha convertido la protección de los inquilinos en una prioridad económica.
Su campaña argumenta que para una gran parte de los residentes con menores ingresos, más de la mitad del salario termina destinándose al pago del alquiler antes de cubrir otros gastos esenciales.
- Entre las medidas impulsadas durante su gestión como concejala figuran nuevas limitaciones a los aumentos de renta, mayores protecciones contra desalojos y el fortalecimiento de mecanismos legales para quienes enfrentan procesos de desalojo.
- También destaca la creación de herramientas para supervisar mejor el estado de las propiedades de alquiler y la implementación de regulaciones más estrictas para combatir prácticas consideradas abusivas contra los arrendatarios.
La estrategia busca reducir la presión financiera que enfrentan miles de familias en una de las ciudades más costosas del país.
3. Reactivar Hollywood para recuperar empleos
Otro de los componentes centrales de su propuesta económica está relacionado con la industria del entretenimiento.
- Raman plantea la creación de una oficina especializada en cine dentro de la alcaldía para trabajar directamente con estudios y productoras interesadas en filmar en Los Ángeles.
La iniciativa busca acelerar permisos, reducir trámites burocráticos y facilitar la realización de producciones audiovisuales dentro de la ciudad.
- Su plan también contempla apoyar créditos fiscales estatales y federales más amplios para fortalecer la producción local y proteger los empleos vinculados a Hollywood.
4. Facilitar la vida a los pequeños negocios
Las pequeñas empresas constituyen otro eje de su programa económico.
- Raman propone simplificar los procesos de permisos municipales, establecer plazos más claros y crear un sistema donde los emprendedores tengan un punto de contacto único dentro del gobierno local para resolver trámites.
- También plantea revitalizar corredores comerciales mediante inversiones en infraestructura urbana, ocupación de locales vacíos y promoción de actividades que atraigan visitantes.
Su campaña sostiene que los pequeños negocios son esenciales para la identidad de los barrios y que el Ayuntamiento debe actuar como un aliado para impulsar su crecimiento.
TE PODRÍA INTERESAR: Pago de prestaciones sociales con promedio de $2.081 llegan el miércoles 10/6
Ver este video en su propia página →
Lo que viene
Con el conteo de votos aún avanzando, Raman mantiene una ligera ventaja sobre Spencer Pratt en la lucha por acompañar a Karen Bass en la segunda vuelta.
- Si confirma su clasificación para noviembre, el debate sobre vivienda, empleo y desarrollo económico podría convertirse en uno de los temas centrales de la campaña.