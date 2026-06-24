Mamdani apoya a Darializa Chevalier y gana primarias demócratas en NY: conoce sus propuestas económicas
Publicado el24/06/2026 a las 09:12
Los votantes demócratas del distrito 13 de Nueva York eligieron a Darializa Ávila Chevalier como su candidata al Congreso.
- Su victoria llamó la atención no solo por el respaldo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sino también por una plataforma económica que promete cambios en salarios, vivienda, Seguro Social y costo de vida.
Por qué importa: Las propuestas de Ávila Chevalier están enfocadas en temas que afectan directamente el bolsillo de millones de familias, desde el precio de la vivienda hasta los ingresos de los trabajadores y jubilados.
Apoyo de Mamdani impulsó una candidatura inesperada
Según informó EFE, Mamdani defendió públicamente su apoyo a Darializa Chevalier después de su victoria en las primarias demócratas frente al congresista Adriano Espaillat.
- El alcalde aseguró que considera a la activista dominico-estadounidense la mejor opción para representar al distrito en Washington.
- Durante un acto posterior a los resultados, destacó su trayectoria en defensa de los trabajadores, de los inmigrantes detenidos por ICE y de políticas públicas orientadas a la inversión social.
Sin embargo, la decisión generó tensiones dentro del Partido Demócrata:
- De acuerdo con The New York Times, el respaldo a Ávila Chevalier provocó críticas porque Espaillat había apoyado previamente la candidatura de Mamdani a la alcaldía.
Vivienda, salarios y Seguro Social entre las propuestas económicas de Darializa Chevalier
En su plataforma oficial, Chevalier plantea una agenda económica centrada en aliviar la presión financiera que enfrentan muchas familias.
- Entre sus prioridades figura el apoyo a proyectos para ampliar la construcción de vivienda asequible, fortalecer los derechos de los inquilinos y limitar los aumentos de alquiler.
- También respalda una propuesta para elevar el salario mínimo federal desde los actuales 7,25 dólares por hora hasta 15 dólares.
- La candidata también apoya iniciativas para aumentar los beneficios del Seguro Social y reforzar el financiamiento del programa a largo plazo.
Los cambios van más allá del salario mínimo
La plataforma de Darializa Chevalier incluye medidas que buscan transformar aspectos más amplios del mercado laboral.
- Entre ellas figura la incorporación de ajustes automáticos por costo de vida, licencias familiares remuneradas y licencias por enfermedad garantizadas a nivel federal.
- También propone avanzar hacia una semana laboral de cuatro días y 32 horas sin reducción salarial.
- Otra de sus propuestas es la creación de una garantía federal de empleo destinada a facilitar oportunidades laborales para quienes deseen trabajar.
Impuestos más altos para multimillonarios y acceso a la educación
Uno de los aspectos más ambiciosos de su programa económico es la reforma tributaria.
- Chevalier respalda proyectos para aumentar la carga fiscal sobre multimillonarios y grandes fortunas con el objetivo de financiar programas sociales y ampliar servicios públicos.
- Asimismo, apoya iniciativas para garantizar acceso gratuito a colegios comunitarios para estudiantes de clase trabajadora.
Su campaña sostiene que muchas de las dificultades económicas actuales están relacionadas con el aumento de los costos de vivienda, alimentos y servicios básicos, mientras los salarios no han crecido al mismo ritmo.
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Lo que viene
Tras ganar las primarias demócratas, Darializa Chevalier se prepara para la siguiente etapa electoral con una plataforma enfocada en vivienda asequible, mayores ingresos para trabajadores y jubilados, acceso a educación y reformas tributarias.
- Su victoria representa uno de los resultados más observados dentro de la política neoyorquina y podría anticipar debates económicos que seguirán presentes en Washington durante los próximos meses.