Mamdani apoya a Darializa Chevalier y gana primarias demócratas en NY: conoce sus propuestas económicas

Los votantes demócratas del distrito 13 de Nueva York eligieron a Darializa Ávila Chevalier como su candidata al Congreso.

Su victoria llamó la atención no solo por el respaldo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sino también por una plataforma económica que promete cambios en salarios, vivienda, Seguro Social y costo de vida.

Por qué importa: Las propuestas de Ávila Chevalier están enfocadas en temas que afectan directamente el bolsillo de millones de familias, desde el precio de la vivienda hasta los ingresos de los trabajadores y jubilados.

Apoyo de Mamdani impulsó una candidatura inesperada

Según informó EFE, Mamdani defendió públicamente su apoyo a Darializa Chevalier después de su victoria en las primarias demócratas frente al congresista Adriano Espaillat.

El alcalde aseguró que considera a la activista dominico-estadounidense la mejor opción para representar al distrito en Washington.

la mejor opción para representar al distrito en Washington. Durante un acto posterior a los resultados, destacó su trayectoria en defensa de los trabajadores, de los inmigrantes detenidos por ICE y de políticas públicas orientadas a la inversión social.

Sin embargo, la decisión generó tensiones dentro del Partido Demócrata:

De acuerdo con The New York Times, el respaldo a Ávila Chevalier provocó críticas porque Espaillat había apoyado previamente la candidatura de Mamdani a la alcaldía.

Vivienda, salarios y Seguro Social entre las propuestas económicas de Darializa Chevalier