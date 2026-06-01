ExxonMobil advierte que precios del petróleo podrían dispararse en cuestión de semanas

Los precios mundiales del petróleo podrían enfrentar una fuerte escalada en las próximas semanas si continúan reduciéndose las reservas globales de crudo.

La advertencia proviene de ExxonMobil, una de las mayores compañías energéticas del mundo, cuyos directivos aseguran que el mercado se acerca a niveles de inventario excepcionalmente bajos .

. La situación ocurre en medio de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, una región clave para el suministro energético internacional, y justo cuando el hemisferio norte entra en la temporada de mayor demanda de combustible del año.

Por qué importa: Un aumento repentino del petróleo suele trasladarse rápidamente a los consumidores a través de precios más altos de gasolina, diésel, transporte y otros bienes que dependen de la energía para su producción y distribución.

ExxonMobil advirtío que precios del petróleo podrían dispararse

Neil Chapman, vicepresidente sénior de ExxonMobil, afirmó durante la 42ª Conferencia Anual de Decisiones Estratégicas de Bernstein, celebrada en Nueva York, que las reservas mundiales podrían alcanzar niveles críticos en un plazo muy corto, según informó The Center Square.

Según reportó CNBC, Chapman señaló que los inventarios globales continúan disminuyendo y podrían tocar mínimos históricos en apenas dos o tres semanas.

El ejecutivo advirtió que una vez alcanzado ese punto, los precios podrían reaccionar de forma brusca .

. Las estimaciones mencionadas durante la conferencia apuntan a que el barril de petróleo podría ubicarse entre 150 y 160 dólares, una cifra considerablemente superior a los niveles actuales del mercado.

La preocupación se centra en la rapidez con la que se están reduciendo las existencias globales mientras el consumo energético continúa aumentando.

Organismos internacionales alertan sobre inventarios mínimos