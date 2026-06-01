ExxonMobil advierte que precios del petróleo podrían dispararse en cuestión de semanas
Publicado el01/06/2026 a las 06:24
Los precios mundiales del petróleo podrían enfrentar una fuerte escalada en las próximas semanas si continúan reduciéndose las reservas globales de crudo.
- La advertencia proviene de ExxonMobil, una de las mayores compañías energéticas del mundo, cuyos directivos aseguran que el mercado se acerca a niveles de inventario excepcionalmente bajos.
- La situación ocurre en medio de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, una región clave para el suministro energético internacional, y justo cuando el hemisferio norte entra en la temporada de mayor demanda de combustible del año.
Por qué importa: Un aumento repentino del petróleo suele trasladarse rápidamente a los consumidores a través de precios más altos de gasolina, diésel, transporte y otros bienes que dependen de la energía para su producción y distribución.
ExxonMobil advirtío que precios del petróleo podrían dispararse
Neil Chapman, vicepresidente sénior de ExxonMobil, afirmó durante la 42ª Conferencia Anual de Decisiones Estratégicas de Bernstein, celebrada en Nueva York, que las reservas mundiales podrían alcanzar niveles críticos en un plazo muy corto, según informó The Center Square.
Según reportó CNBC, Chapman señaló que los inventarios globales continúan disminuyendo y podrían tocar mínimos históricos en apenas dos o tres semanas.
- El ejecutivo advirtió que una vez alcanzado ese punto, los precios podrían reaccionar de forma brusca.
- Las estimaciones mencionadas durante la conferencia apuntan a que el barril de petróleo podría ubicarse entre 150 y 160 dólares, una cifra considerablemente superior a los niveles actuales del mercado.
La preocupación se centra en la rapidez con la que se están reduciendo las existencias globales mientras el consumo energético continúa aumentando.
Organismos internacionales alertan sobre inventarios mínimos
Las declaraciones de ExxonMobil coinciden con una advertencia emitida conjuntamente por la Agencia Internacional de Energía (AIE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo del Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
- En un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que las reservas mundiales de petróleo están disminuyendo a un ritmo inusualmente acelerado.
- Además, indicaron que la reducción de inventarios antes del pico de demanda estival en el hemisferio norte representa riesgos crecientes para la estabilidad del mercado energético.
Las entidades también destacaron posibles consecuencias para la seguridad del suministro de combustible y para la resiliencia económica global si la tendencia continúa.
La combinación de inventarios bajos y alta demanda suele generar presiones adicionales sobre los precios internacionales.
El conflicto en Oriente Medio sigue generando incertidumbre
El panorama energético también está siendo influido por la situación geopolítica en Oriente Medio.
- Las advertencias llegan mientras el presidente Donald Trump analiza posibles decisiones relacionadas con un memorando de entendimiento provisional con Irán que extendería un alto el fuego por 60 días y permitiría reabrir el estrecho de Ormuz.
Esta vía marítima es considerada una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo.
- El estrecho ha permanecido prácticamente cerrado desde que comenzaron los ataques estadounidenses el 28 de febrero.
La incertidumbre sobre la evolución del conflicto continúa siendo uno de los principales factores observados por los mercados energéticos.
La gasolina podría volver a subir de precio en EE.UU.
Un incremento en el valor del petróleo tendría efectos directos sobre los combustibles que utilizan millones de estadounidenses.
- De acuerdo con datos de la AAA, el precio promedio nacional de la gasolina se ubicó en 4,32 dólares por galón hoy lunes 01/06.
- Aunque esa cifra es menor a los 4,55 dólares registrados una semana antes, sigue siendo superior a los 3,17 dólares observados hace un año, antes del inicio del conflicto actual.
El diésel también mantiene precios elevados, con un promedio nacional de 5,448 dólares por galón.
Los analistas suelen considerar el costo del petróleo como uno de los factores más determinantes para la evolución de los precios.
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Impacto económico ya suma miles de millones
El conflicto también ha generado costos significativos para Estados Unidos.
- Según informó Jules Hurst, director financiero del Pentágono, la situación ha representado aproximadamente 29.000 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses.
La cifra fue actualizada durante una comparecencia ante un subcomité de asignaciones de la Cámara de Representantes y supera estimaciones previas presentadas semanas antes.
Lo que viene: Los mercados seguirán atentos a la evolución de las reservas mundiales de petróleo, a las negociaciones relacionadas con Irán y a cualquier cambio en el estrecho de Ormuz. Si los inventarios continúan cayendo, la presión sobre los precios energéticos podría intensificarse durante el verano.