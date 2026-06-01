¿Quieres recibir beneficios completos del Seguro Social? Conoce cambios en la edad de jubilación
Publicado el01/06/2026 a las 05:57
La edad para recibir el 100% de los beneficios del Seguro Social ya no es la misma para todos los trabajadores.
- Un cambio que afecta a quienes nacieron en 1960 o después está modificando los planes de jubilación de millones de estadounidenses y obligando a muchas personas a replantear cuándo dejar de trabajar.
- Para quienes buscan maximizar sus ingresos durante la jubilación, conocer estas reglas puede marcar una diferencia de miles de dólares al año.
Por qué importa: La edad en la que se reclaman los beneficios del Seguro Social influye directamente en el monto mensual que recibirá una persona durante el resto de su vida. Una decisión apresurada podría traducirse en pagos significativamente más bajos.
Edad de jubilación del Seguro Social ya llegó a los 67 años
La Administración del Seguro Social (SSA) estableció que se debe esperar hasta los 67 años para alcanzar la llamada edad plena de jubilación (FRA, por sus siglas en inglés), es decir, las personas nacidas en 1960 o después.
Esto significa que solo al cumplir esa edad podrán acceder al 100% del beneficio mensual calculado según su historial laboral y contribuciones al sistema.
- Por ejemplo, una persona nacida el 2 de junio de 1960 alcanzará su edad plena de jubilación en junio de 2027. A partir de ese momento podrá recibir la totalidad del beneficio que le corresponde.
- Aunque muchos trabajadores continúan considerando los 62 años como una referencia para retirarse, hacerlo antes de alcanzar la edad plena implica una reducción permanente en los pagos mensuales.
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La decisión puede parecer atractiva para quienes desean dejar de trabajar cuanto antes, pero también tiene consecuencias financieras a largo plazo.
Jubilarse a los 62 años puede reducir significativamente los pagos
La SSA indica que quienes comienzan a cobrar beneficios a los 62 años reciben hasta un 30% menos que quienes esperan hasta la edad plena de jubilación.
- Esa diferencia puede representar cientos de dólares menos cada mes y miles de dólares menos cada año.
- Para 2026, las proyecciones apuntan a que el beneficio máximo mensual alcanzará aproximadamente 4.152 dólares para quienes reclamen a la edad plena de jubilación.
Sin embargo, quienes decidan esperar aún más podrían recibir una cantidad superior.
Los trabajadores que retrasan el cobro hasta los 70 años pueden acceder a beneficios mayores gracias a los créditos por jubilación tardía acumulados durante esos años adicionales.
Esperar hasta los 70 años puede aumentar los ingresos
La edad plena de jubilación no necesariamente representa el punto máximo de beneficios.
- De acuerdo con las proyecciones para 2026, quienes retrasen el inicio de los pagos hasta los 70 años podrían recibir hasta 5.250 dólares mensuales en beneficios.
- Esa cifra equivale a cerca de 63.000 dólares anuales para quienes alcancen el beneficio máximo permitido.
Aunque no todas las personas califican para montos tan elevados, el ejemplo muestra cómo la edad de reclamación puede modificar sustancialmente los ingresos durante la jubilación.
La estrategia de esperar más tiempo suele ser especialmente relevante para quienes gozan de buena salud, cuentan con otras fuentes de ingresos o planean seguir trabajando algunos años adicionales.
Medicare también influye en la decisión de retirarse
La edad de jubilación no solo afecta los cheques del Seguro Social. También tiene implicaciones importantes en materia de salud.
- Medicare, el programa federal de cobertura médica para adultos mayores, generalmente no está disponible hasta los 65 años.
- Esto significa que quienes abandonan el mercado laboral antes de esa edad podrían verse obligados a contratar seguros médicos privados, cuyos costos suelen ser considerablemente más altos.
Para muchas familias, este gasto adicional puede reducir los ahorros acumulados y afectar la estabilidad financiera durante los primeros años de retiro.
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La estrategia ideal depende de cada trabajador
Aunque las cifras máximas suelen llamar la atención, la realidad es diferente para la mayoría de los beneficiarios.
Las proyecciones indican que el beneficio promedio para un trabajador jubilado en 2026 rondará los 2.071 dólares mensuales, mientras que una pareja podría recibir cerca de 3.208 dólares.
Lo que viene: Los expertos recomiendan evaluar cuidadosamente factores como salud, ahorros, empleo, ingresos complementarios y necesidades médicas antes de elegir cuándo reclamar el Seguro Social.
- Una diferencia de pocos años puede tener un impacto importante en los ingresos durante toda la jubilación.