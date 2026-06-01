¿Quieres recibir beneficios completos del Seguro Social? Conoce cambios en la edad de jubilación

La edad para recibir el 100% de los beneficios del Seguro Social ya no es la misma para todos los trabajadores.

Un cambio que afecta a quienes nacieron en 1960 o después está modificando los planes de jubilación de millones de estadounidenses y obligando a muchas personas a replantear cuándo dejar de trabajar.

está modificando los planes de jubilación de millones de estadounidenses y obligando a muchas personas a replantear cuándo dejar de trabajar. Para quienes buscan maximizar sus ingresos durante la jubilación, conocer estas reglas puede marcar una diferencia de miles de dólares al año.

Por qué importa: La edad en la que se reclaman los beneficios del Seguro Social influye directamente en el monto mensual que recibirá una persona durante el resto de su vida. Una decisión apresurada podría traducirse en pagos significativamente más bajos.

Edad de jubilación del Seguro Social ya llegó a los 67 años

La Administración del Seguro Social (SSA) estableció que se debe esperar hasta los 67 años para alcanzar la llamada edad plena de jubilación (FRA, por sus siglas en inglés), es decir, las personas nacidas en 1960 o después.

Esto significa que solo al cumplir esa edad podrán acceder al 100% del beneficio mensual calculado según su historial laboral y contribuciones al sistema.

Por ejemplo, una persona nacida el 2 de junio de 1960 alcanzará su edad plena de jubilación en junio de 2027 . A partir de ese momento podrá recibir la totalidad del beneficio que le corresponde.

. A partir de ese momento podrá recibir la totalidad del beneficio que le corresponde. Aunque muchos trabajadores continúan considerando los 62 años como una referencia para retirarse, hacerlo antes de alcanzar la edad plena implica una reducción permanente en los pagos mensuales.

Ver este video en su propia página →

La decisión puede parecer atractiva para quienes desean dejar de trabajar cuanto antes, pero también tiene consecuencias financieras a largo plazo.

Jubilarse a los 62 años puede reducir significativamente los pagos